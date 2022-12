Rechtsschutzversicherung mit hierzulande untypischen Neuerungen

22.12.2022 – Die R+V hat Cyber- und Vertrauensschaden-Versicherung kombiniert und schließt damit Deckungslücken. Die Conceptif hat in ihrem Firmenschutz unter anderem Sublimite erhöht und Berkley bietet der Finanzbranche besonderen Schutz. Die Arag führt bei ihrem Manager-Rechtsschutz Elemente wie den Back-Up-Strafrechtsschutz, das Claims-Made-Prinzip, den Deckungsklage-Rechtsschutz und die Soforthilfe bei strafrechtlichen Vorwürfen ein.

WERBUNG

Die „WirtschaftsschutzPolice“ der R+V Versicherung AG deckt Schäden durch Wirtschaftskriminalität, Betrug und Cyberattacken ab. Das Kombiprodukt aus Cyber- und Vertrauensschaden-Versicherung ist auf mittelständische Unternehmen mit bis zu 250 Millionen Euro Jahresumsatz ausgerichtet. Wählbar sind Versicherungssummen bis zu drei Millionen Euro.

R+V-Police schützt vor Cyberangriffen und Wirtschaftskriminalität

Die R+V weist darauf hin, dass klassische Cyberversicherungen zwar die Folgen eines Hackerangriffs auf die IT-Infrastruktur ersetzen, nicht jedoch zusätzliche Vermögensschäden (etwa durch Betrug oder Diebstahl über das Internet). Die finanziellen Folgen derartiger Wirtschaftskriminalität übernimmt die Vertrauensschaden-Versicherung.

Bei Attacken auf die Infrastruktur hilft der Versicherer, die Daten und Programme wiederherzustellen und übernimmt die Kosten im Falle einer Betriebsunterbrechung. Der zweite Baustein Vertrauensschaden-Versicherung deckt entstandene Schäden und Kosten durch kriminelle Handlungen Dritter wie Bestellbetrug, missbräuchliche Kontoverfügungen im Onlinebanking oder Rechnungsbetrug.

Versichert sind auch Schäden aus Diebstahl, Untreue und Unterschlagung oder eine wissentliche Pflichtverletzung durch Mitarbeiter.

Conceptif relauncht Firmenschutz für den Mittelstand

Die Assekuradeurin Conceptif BIZ GmbH hat den „CIF:BIZ Firmenschutz“ für den gewerblichen Mittelstand überarbeitet und auf einer Plattform mit den Angeboten für das Privatkundengeschäft zusammengeführt. Im Rahmen der Betriebshaftpflicht-Versicherung „CIF:BIZ company protect“ können Mischbetriebe mit bis zu fünf Betriebsarten in einer Police versichert werden.

Für Betriebe aus den Bereichen Handel, Handwerk und Gewerbe sowie Kindergärten und Schulen gibt es betriebsarten-spezifische Erweiterungen. Beispielsweise sind im Bauhandwerk standardmäßig Nachbesserungs-Begleitschäden mitversichert.

Die Betriebshaftpflicht-Versicherung wurde um den Cyberschutz erweitert. Die optionale Cyberdeckung mit bis zu 100.000 Euro Deckungssumme kann für den Fall einer Betriebsunterbrechung um ein Tagegeld von 500 Euro ergänzt werden. Die Schadensdeckungssumme beläuft sich hierbei auf 250.000 Euro.

Nachhaltige Komponente

Bei der Sachversicherung „CIF:BIZ property complete“ wurden die Entschädigungsgrenzen bei grob fahrlässiger Verletzung vertraglicher Obliegenheiten oder Herbeiführung des Versicherungsfalls auf 500.000 (zuvor: 200.000) Euro angehoben. Bei Gebäudeschäden von mehr als 50.000 Euro werden bis zu 10.000 Euro für eine qualifizierte Energieberatung und die Erstellung eines Energieausweises erstattet.

Zur Differenzdeckung, die für zwölf Monate lang bei noch laufenden Verträgen beim vorherigen Versicherer kostenfrei den Versicherungsschutz im beantragten Umfang bei Conceptif deckt, sind die Besserstellungs- und die Updategarantie hinzugekommen. Bei der Besserstellungsgarantie passt Conceptif ihr Angebot an, sollten Kunden beim Vorversicherer innerhalb von fünf Jahren (ab Vertragsbeginn) bessere Konditionen erhalten.

Berkley Deutschland erweitert Angebot um E&O

Die W.R. Berkley Europe AG, Niederlassung für Deutschland (Berkley Deutschland) erweitert ihr „Financial Lines-Segment“ um eine E&O-Versicherung für kleine und mittelständische Kredit- und Finanzdienstleistungs-Institute sowie Kapitalverwaltungs-Gesellschaften mit Sitz in Deutschland oder Österreich. Das Angebot gibt es in der Grunddeckung, als Exzedent oder Mitversicherung.

Die „Errors and Omissions (E&O)"-Versicherung ist eine Berufshaftpflicht, die Unternehmen vor Ansprüchen von Kunden aus tatsächlichem oder angeblichem Fehler oder Versäumnis bei der Erbringung einer Dienstleistung schützt.

Laut Berkley ist die Zielgruppe „immer komplexeren Haftungs- und größeren Schadenrisiken ausgesetzt“. Dies auch durch verschärfte ESG-Richtlinien. Neben der neuen Absicherung bietet Berkley Finanzdienstleistern außerdem Versicherungslösungen in den Segmenten Unternehmens- und persönliche D&O. Zudem kann eine auf Financial Institutions zugeschnittene Cyberversicherung abgeschlossen werden.

Arag gestaltet Manager-Rechtsschutz komplett neu

Die Arag SE wendet beim Manager-Rechtsschutz das Claims-Made-Prinzip in der „Premium“-Variante an. Für die Leistung aus dem Vermögensschaden-Rechtsschutz reicht es, dass Schadenersatzansprüche während der Vertragslaufzeit geltend gemacht werden.

In „Basis“ und „Komfort“ müssen dagegen, wie hierzulande üblich, Verstoß und Anspruchserhebung während der Vertragslaufzeit erfolgen.

Eine weitere Neuerung ist die „anwachsende Nachhaftung“. Hat ein Kunde die Versicherung bezahlt und bleibt im Versicherungsjahr schadenfrei, verlängert sich automatisch die Nachhaftung. In „Komfort“ erfolgt dies auf bis zu sechs Jahre und in „Premium“ auf bis zu zwölf Jahre.

Back-Up-Straf-Rechtsschutz und SOS-Landingpage

Mit dem „D&O-Deckungsklage-Rechtsschutz“ erhalten die Kunden in der „Premium“-Variante des Anstellungsvertrags-Rechtsschutzes auch Unterstützung, wenn der D&O-Versicherer den Leistungsschutz verweigert. Der Back-Up-Straf-Rechtsschutz schützt in der Privatlösung (ab „Komfort“), falls das eigene Unternehmen den Versicherungsschutz aus einer Unternehmenslösung verweigert.

Die zugrundeliegende Unternehmenslösung muss nicht bei der Arag bestehen. Der Back-Up-Straf-Rechtsschutz gilt, wenn sich die vorgeworfene Straftat gegen die Interessen des Unternehmens richten soll oder der Manager aus diesem ausgeschieden ist.

Für alle Varianten gibt es die „Manager-SOS-Landingpage“. Über diese Website können Unternehmensleiter im Notfall sofort die Strafverteidiger-Hotline anrufen.