Rechtsschutzversicherung: Die Top-Tarife für Familien und Singles

3.12.2025 – Um sich finanziell vor juristischen Streitigkeiten abzusichern, zahlt ein Single beim günstigsten Produkt knapp 200 Euro pro Jahr. Allerdings bietet dieser Vertrag keine Extras, zeigt ein Test der Zeitschrift Focus Money Versicherungsprofi. Anders ist das bei dem mit rund 600 Euro Jahresbeitrag teuersten Angebot für einen Familienvater, das als einziges die volle Leistungspunktzahl erreicht.

Die Redaktion des Focus Money Versicherungsprofis hat in seinem Beitrag „Starker Rückhalt im Rechtsstreit“ das aktuelle Angebot an Rechtsschutzversicherungen hierzulande dargestellt. Auf den Prüfstand kamen hierzu die Tarife für zwei unterschiedliche Musterkunden:

ein 40 Jahre alter Familienvater und

ein 35 Jahre alter Single.

Die beiden Privatkunden wollen jeweils die Bereiche Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutz absichern. Sie haben den Testvorgaben zufolge keine Vorschäden und suchen Ein-Jahres-Verträge mit einer Selbstbeteiligung von höchstens 300 Euro.

Extrapunkte für Spezial-Strafrechtsschutz vergeben

Von sieben Anbietern wurden jeweils der günstigste und der leistungsstärkste Tarif berücksichtigt. Um in die Rankings zu gelangen, waren mindestens 144 der maximal 205 möglichen Leistungspunkte bei dem als Makler registrierten Online-Portal der Versicherungsvergleiche.de GmbH erforderlich.

Punkte gibt es dort für die abgesicherten Kosten aus den vorgegebenen Themenbereichen Privat-, Berufs- und Verkehrsrecht. Extrapunkte gab es für Spezial-Strafrechtsschutz, der nicht in allen Tarifen enthalten ist. Angegeben werden auch die Versicherungssummen und Selbstbeteiligungen.

Deurag, Domcura und Roland am preisgünstigsten

In den zwei nach Jahresbeitrag sortierten Ranglisten liegt die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG jeweils weit vorn. Ebenfalls unter den drei besten Anbietern für beide Musterkunden sind die Domcura AG und die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG.

Für den Familienvater ist die Domcura-Police „Komfort“ mit 238,70 Euro pro Jahr am günstigsten. Es folgen „EASY-SB-Vario Familie“ der Deurag (245,70 Euro) und „Basis Flex SB-Familie“ der Roland (249,75). Jedoch erzielen diese Tarife nur zwischen 146 (Deurag) und 178 (Roland) Leistungspunkte.

Beim Single führt der Deurag-Tarif „EASY-SB-Vario Single“ (198,45 Euro) das Ranking an. Es folgen „Basis Bonus SB-Single“ der Roland (211,78), „EASY Single“ der Deurag (227,85) und „Komfort“ der Domcura (238,70). Letztere rangiert auch hier mit 158 Leistungspunkten qualitativ in der Mitte.

Ranglisten nur nach dem Jahresbeitrag sortiert

Auf den hinteren Ranking-Plätzen landen die folgenden vier Anbieter in alphabetischer Reihenfolge:

Hierzu betonen die Autoren, dass die aufgrund ihrer höheren Beiträge schlechter abschneidenden Offerten auch mehr Leistung versprechen. So liegt der Tarif „T24 Aktiv Premium“ der Arag jeweils auf dem letzten Platz beider Preis-Rankings, erreicht aber als einziger die volle Leistungspunktzahl (205).

Für diesen Vollschutz mit unbegrenzter Versicherungssumme und null bis 250 Euro Selbstbeteiligung zahlt der Familienvater laut dem Testergebnis jährlich 604,42 Euro. Auf den Single käme für das gleiche Leistungspaket ein Jahresbeitrag von 513,75 Euro zu.

Arag, Domcura und Ergo sind die Leistungssieger beim Rechtsschutz

Der jeweils Zweitbeste im reinen Leistungsvergleich ist die Ergo. Ihre Policen „Best Familie“ und „Smart Single“ sammelten 192 beziehungsweise 190 der 205 möglichen Punkte. Knapp dahinter landet mit 189 Punkten jeweils die Domcura-Rechtsschutzversicherung „Top“.

Bei den jährlichen Prämien fällt der Unterschied zwischen diesen beiden Anbietern deutlich größer aus. Für den Familienvater beträgt sie 380,05 (Domcura) beziehungsweise 498,50 Euro (Ergo). Der Single zahlt pro Jahr 285,80 (Domcura) beziehungsweise 410,54 Euro (Ergo).

Die leistungsstärksten Verträge der drei Leistungssieger Arag, Domcura und Ergo beinhalten auch einen Spezial-Strafrechtsschutz. Nicht abgedeckt sind Streitigkeiten mit dem Vermieter oder im Zusammenhang mit dem selbstgenutzten Eigenheim, wofür ein Zusatzbaustein erforderlich ist.