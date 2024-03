Rechtsschutzversicherung: Deckungsklagen gewinnen meistens die Kunden

14.3.2024

Die Stiftung Warentest erörtert in ihrer Zeitschrift Finanztest 4/2024 die Frage, was Verbraucher tun können, wenn die eigene Rechtsschutzversicherung die Übernahme eines Rechtsstreits verweigert. In dem Beitrag „Im Konflikt mit der Versicherung“ werden unter anderem Ablehnungsgründe genannt und Beispiele aufgezeigt, wann diese rechtens sind und wann nicht.

Zudem ist der Hinweis enthalten, dass eine Deckungsklage gegen den Rechtsschutzversicherer nicht über die Rechtsschutzpolice abgedeckt ist. Ein Kunde muss also seinen Versicherer auf eigenes Risiko verklagen, heißt es. Wie häufig eine solche Deckungsklage erfolgreich ist, hat Professor Dr. Christian Armbrüster von der Freien Universität Berlin für die Tester ermittelt.

Im Zeitraum 2012 bis Februar 2024 wurden 410 in juristischen Fachzeitschriften oder Datenbanken veröffentlichte Gerichtsentscheidungen untersucht. Das Ergebnis: 258 Verfahren wurden von den Kunden gewonnen. Dies sind 63 Prozent der untersuchten Fälle. Demgegenüber wurden 138 Klagen zugunsten der Rechtsschutzversicherer entschieden. 14 Fälle gingen „neutral“ aus.

Der häufigste Streitpunkt war der Dieselskandal. In diesem Rahmen wurden 92 Deckungsklagen von Kunden gewonnen, 30 wurden verloren. Dahinter folgen Verfahren zur Frage, ob der Auslöser in der versicherten Zeit liegt. Hier fielen 62 Entscheidungen zugunsten der Versicherten und 32 zugunsten der Versicherer aus. Bei Streitfällen zu Ausschlussklauseln waren es aus Verbrauchersicht 33 Siege und 25 Niederlagen.