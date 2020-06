Rechtsschutzversicherer erwarten deutlich mehr Schadenfälle

5.6.2020

Die Nachfrage nach telefonischer Rechtsberatung ist Corona-bedingt deutlich angestiegen. Im März haben die Rechtsschutzversicherer etwa 150.000 anwaltliche telefonische Beratungen registriert. Dies ist rund ein Drittel mehr als im Februar, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Donnerstag auf Basis einer Sonderauswertung mitteilte.

Nach dem Lockdown Mitte März seien mehr als 35.000 telefonische Beratungen zu verzeichnen gewesen, so der Verband weiter. In etwa zwei Drittel der Fälle – und damit doppelt so viel wie sonst – haben Fragen zum Vertrags- oder zum Arbeitsrecht wie etwa Kurzarbeit und Kündigung ausgemacht. Laut GDV konnte den Versicherten zwischen März und April in insgesamt circa 285.000 anwaltlichen Telefonberatungen geholfen werden.

Thomas Lämmrich, Leiter Rechtsschutz-Versicherung beim GDV, rechnet „als Folge der Corona-Krise […] mit einer deutlichen Zunahme von Rechtsschutzfällen und der damit verbundenen Kosten“. Nach seiner Einschätzung dürften die Schäden vor allem im Arbeitsrecht aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklungen stark ansteigen. Zuletzt bearbeiteten die Rechtsschutz-Anbieter über vier Millionen Fälle im Jahr. Das Schadenvolumen liegt nach Verbandsangaben bei etwa rund 2,8 Milliarden Euro.

Eine ähnliche Prognose äußerte Ende März auch die Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH (MSK). MSK-Geschäftsführer Onnen Siems befürchtet gar eine „Schadenbelastung durch den Anstieg der Arbeitsrechtsfälle, die in dieser Krise leider historische Ausmaße erwarten lassen“ (VersicherungsJournal 31.3.2020).