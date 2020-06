Rechtsschutzanbieter will sich nicht in Liebesdinge einmischen

2.6.2020 – Rechtsschutz-Versicherer sind nicht dazu verpflichtet, die Kosten eines Rechtsstreits gegen Heirats- oder Beziehungsschwindler zu übernehmen. Das geht aus einem Urteil des Landgerichts Frankenthal vom 15. April 2020 hervor (3 O 252/19).

Eine junge Frau aus Bad Dürkheim war sich sicher, Opfer eines Heiratsschwindlers geworden zu sein. Sie behauptete, dass sich der Mann nur deswegen auf eine Beziehung mit ihr eingelassen habe, um sie finanziell auszunutzen und zu betrügen.

So habe er zum Beispiel ihre Unterschrift gefälscht, um auf ihren Namen Darlehensverträge über eine Summe von insgesamt 20.000 Euro abzuschließen. Das Geld der Verträge habe er sich auszahlen lassen. Nach Ende der Beziehung wollte sie den Mann daher auf Zahlung von Schadenersatz verklagen.

Klage gegen unwilligen Rechtsschutzversicherer

Da ein solcher Prozess bereits in der ersten Instanz Kosten von mehreren Tausend Euro verursacht, wollte die Frau ihren Rechtsschutz-Versicherer in Anspruch nehmen. Der fühlte sich jedoch nicht zuständig.

Die Betrogene zog daher gegen ihren Anbieter vor Gericht. Damit hatte sie jedoch keinen Erfolg. Das Landgericht Frankenthal wies ihre Klage als unbegründet zurück.

Eheähnliche Beziehung – Ausschlusstatbestand greift

Zur Begründung seiner Entscheidung verwies das Gericht auf den Wortlaut der Versicherungs-Bedingungen, die dem Vertrag der Klägerin zugrunde lagen. Darin heißt es ausdrücklich, dass kein Versicherungsschutz für Streitigkeiten besteht, die in einem ursächlichen Zusammenhang mit nichtehelichen oder nicht eingetragenen Lebensgemeinschaften stünden. Das gelte auch dann, wenn wie im vorliegenden Fall die Partnerschaft bereits beendet sei.

Von einer derartigen Lebensgemeinschaft müsse jedoch ausgegangen werden. Denn nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme habe das Paar mehrere Monate lang eng zusammengelebt.

Während dieser Zeit sei das Konto der Klägerin nebst EC-Karte von ihrem Lebensgefährten mitbenutzt worden. Außerdem habe man geplant, gemeinsam in ein Haus umzuziehen. Es müsse daher davon ausgegangen werden, dass die Beziehung einer Ehe bereits „angenähert“ gewesen sei, so dass der Ausschlusstatbestand des Versicherungsvertrages greife.

Auf die Absichten des Heiratsschwindlers kommt es nicht an

Darauf, dass der ehemalige Lebensgefährte der Frau die Beziehung möglicherweise nur deswegen eingegangen sei, um an ihr Geld zu kommen, komme es versicherungsrechtlich nicht an. „Denn der innere Vorbehalt eines Heirats- oder Beziehungsschwindlers gegen eine Beziehung ist nach den Wertungen des Bürgerlichen Gesetzbuches für die Einordnung als nichteheliche Lebensgemeinschaft nicht relevant“, so das Gericht.

Der so Getäuschten würde es natürlich dennoch freistehen, gegen ihren Ex-Partner, der inzwischen wegen anderer Betrugsstraftaten rechtskräftig verurteilt und inhaftiert sei, gerichtlich vorzugehen. Nur dürfe sie dabei nicht auf eine Unterstützung durch ihren Rechtsschutz-Versicherer bauen.