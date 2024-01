Rechtsschutz: Darf der Versicherer den Sachverständigen vorgeben?

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

25.1.2024 – Welche Produktgeber in den Zielgruppen Architekten und Ingenieure, IT-Firmen und Landwirte die wichtigsten bei Neuabschlüssen sind, hat der Verbund unter seinen Partnerbetrieben erfragt. In jedem Segment belegt ein anderer Akteur die Spitzenposition. In einem Bereich ging es besonders eng zu. (Bild: Wichert) Welche Produktgeber in den Zielgruppen Architekten und Ingenieure, IT-Firmen und Landwirte die wichtigsten bei Neuabschlüssen sind, hat der Verbund unter seinen Partnerbetrieben erfragt. In jedem Segment belegt ein anderer Akteur die Spitzenposition. In einem Bereich ging es besonders eng zu. (Bild: Wichert) mehr ...

25.1.2024 – Der GDV hat vorläufige Geschäftszahlen für 2023 vorgelegt. In Komposit bewegte sich die Combined Ratio je nach Zweig zwischen 76 und 121 Prozent. Welche davon weiterhin oder wieder zu den „Sorgenkindern“ der Branche gehören und wo es besonders große Verschlechterungen gab. (Bild: Wichert) Der GDV hat vorläufige Geschäftszahlen für 2023 vorgelegt. In Komposit bewegte sich die Combined Ratio je nach Zweig zwischen 76 und 121 Prozent. Welche davon weiterhin oder wieder zu den „Sorgenkindern“ der Branche gehören und wo es besonders große Verschlechterungen gab. (Bild: Wichert) mehr ...

24.1.2024 – Der Verbund wollte von seinen Partnerbetrieben wissen, wer bei Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit in der Berufshaftpflicht am besten ist. Die Neugeschäftsfavoriten schafften es nicht auf die vorderen Plätze. (Bild: Wichert) Der Verbund wollte von seinen Partnerbetrieben wissen, wer bei Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit in der Berufshaftpflicht am besten ist. Die Neugeschäftsfavoriten schafften es nicht auf die vorderen Plätze. (Bild: Wichert) mehr ...

23.1.2024 – In welchen Bereichen Verbraucher am häufigsten mit Versicherungs-Unternehmen streiten, zeigt der Tätigkeitsbericht 2022 der Schlichtungsstelle. Bis auf eine Ausnahme waren in allen Segmenten deutliche Zunahmen zu beobachten. (Bild: Wichert) In welchen Bereichen Verbraucher am häufigsten mit Versicherungs-Unternehmen streiten, zeigt der Tätigkeitsbericht 2022 der Schlichtungsstelle. Bis auf eine Ausnahme waren in allen Segmenten deutliche Zunahmen zu beobachten. (Bild: Wichert) mehr ...

19.1.2024 – Servicevalue hat die Ergebnisse aus sechs Untersuchungen des vergangenen Jahres zu einem Metarating zusammengeführt. Unter die Preisträger schafften es auch fünf Unternehmen aus der Assekuranz. Vier von ihnen sind „Wiederholungstäter“. (Bild: Pixabay CC0) Servicevalue hat die Ergebnisse aus sechs Untersuchungen des vergangenen Jahres zu einem Metarating zusammengeführt. Unter die Preisträger schafften es auch fünf Unternehmen aus der Assekuranz. Vier von ihnen sind „Wiederholungstäter“. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

17.1.2024 – Welche Versicherungsthemen im vergangenen Jahr in der Rangliste der Suchanfragen ganz oben standen und welche Bereiche Verbraucher nicht mehr interessieren, hat die Unternehmensberatung Mediaworx ermittelt. (Bild: Pixabay CC0) Welche Versicherungsthemen im vergangenen Jahr in der Rangliste der Suchanfragen ganz oben standen und welche Bereiche Verbraucher nicht mehr interessieren, hat die Unternehmensberatung Mediaworx ermittelt. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

16.1.2024 – Viele Anbieter glänzen nicht gerade mit ihren Aktivitäten auf Facebook, Instagram oder Youtube. Bestimmte Kanäle werden komplett gemieden. Größeres Engagement zeigt nicht mal eine Handvoll Versicherer, die aber gute Resonanzwerte liefern. (Bild: Web-Netz) Viele Anbieter glänzen nicht gerade mit ihren Aktivitäten auf Facebook, Instagram oder Youtube. Bestimmte Kanäle werden komplett gemieden. Größeres Engagement zeigt nicht mal eine Handvoll Versicherer, die aber gute Resonanzwerte liefern. (Bild: Web-Netz) mehr ...

16.1.2024 – Der Verbund hat ermittelt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produkten, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit am besten ist. Der Neugeschäfts-Spitzenreiter landete in Sachen Qualität nur an vorletzter Stelle. (Bild: Wichert) Der Verbund hat ermittelt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produkten, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit am besten ist. Der Neugeschäfts-Spitzenreiter landete in Sachen Qualität nur an vorletzter Stelle. (Bild: Wichert) mehr ...