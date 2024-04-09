Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Ratenkredite: So viel weniger Zinsen zahlen Beamte

3.9.2025 – Beamte müssen für einen Ratenkredit im Mittel 14 Prozent weniger Zinskosten zahlen als Angestellte, so zeigt eine aktuelle Auswertung von Verivox. Auch werden ihre Anfragen häufiger positiv entschieden.

Die Verivox GmbH hat untersucht, wie sich die zu zahlenden Zinsen bei einem Ratenkredit je nach Beamten- oder Angestelltenstatus unterscheiden. Selbstständige Kreditnehmer wurden nicht berücksichtigt.

Für die Auswertung wurden alle Ratenkredite herangezogen, die zwischen August 2024 und Juli 2025 über die Vergleichsplattform abgeschlossen wurden. Als Maßstab diente der Medianzins: Die Hälfte der Kreditnehmer erhält diesen oder einen niedrigeren Zinssatz.

Für die Höhe des zu zahlenden Zinssatzes berücksichtigen Banken sowohl individuelle Faktoren – etwa Einkommen, Beschäftigungsstatus, Bonität, Alter und laufende Kredite – als auch Rahmenbedingungen wie das aktuelle Zinsniveau, Kreditlaufzeit, Kredithöhe und die allgemeinen Marktbedingungen.

Beamte erhalten bessere Konditionen

Die Auswertung zeigt, dass Beamte oft deutlich bessere Konditionen bei Ratenkrediten erhalten als Beschäftigte, die nicht im Staatsdienst tätig sind.

Im Mittel müssen Beamte, die in den letzten zwölf Monaten einen Ratenkredit über Verivox abgeschlossen haben, 5,68 Prozent Zinsen zahlen. Bei Angestellten lag der mittlere Zins im selben Zeitraum hingegen bei 6,59 Prozent.

Damit sind Kredite für Beamte um rund 14 Prozent günstiger – bei einem Musterkredit über 22.000 Euro mit fünf Jahren Laufzeit entspreche dies einer Zinsersparnis von 529 Euro.

Staatsdiener haben höheres Einkommen – und höhere Sicherheit

„Staatsbedienstete gelten als äußerst sichere Kreditkunden, deshalb können die Banken ihnen im Schnitt besonders günstige Konditionen anbieten. Sie haben einen nahezu unkündbaren Arbeitsplatz und beziehen zudem häufig auch ein überdurchschnittlich hohes Einkommen“, erklärt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH.

In der Studie lag das durchschnittliche Nettoeinkommen von Beamten knapp 1.300 Euro über dem von anderen Beschäftigten, heißt es im Pressetext. Außerdem schließen sie tendenziell höhere Kreditsummen ab – im Schnitt 22.322 Euro im Vergleich zu 17.121 Euro, die alle Kreditnehmer über die Plattform vereinbaren.

Beamten falle es auch leichter, überhaupt einen Kredit zu erhalten. 80 Prozent von ihnen haben auf Anfrage mindestens ein Finanzierungsangebot von einer Bank erhalten. Unter den Angestellten lag diese Quote nur bei 52 Prozent.

Mirko Wenig

