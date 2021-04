Produktgeber reagieren auf geändertes Reiseverhalten

23.4.2021 – Janitos und eine Apella-Tochter ergänzen ihre Unfall-Tarife um Deckung für Schutzimpfungen. Der Corona-Schutz der Hansemerkur gilt nun auch für Schiffsreisen. Als Reaktion auf geändertes Reiseverhalten in Pandemiezeiten führt Europ Assistance eine neue Reiseversicherungs-Produktlinie ein.

Die Hansemerkur Reiseversicherung AG hat den Leistungsumfang der Corona-Zusatzversicherung aufgestockt und die Prämie gesenkt. Der Corona-Reiseschutz in der Reise-Abbruchversicherung greift nun auch, wenn vor Reisebeginn eine coronabedingte Reisewarnung besteht. Die Reise-Abbruchversicherung gilt auch für Schiffsreisen.

Reise-Zusatzschutz der Hansemerkur

Der Corona-Zusatzschutz kostet neun Euro bei einem Reisepreis von 1.000 Euro. Es gibt keine Selbstbehalte. Die Absicherung ist ein Zusatz zu den Produkten, die eine Reise-Rücktrittsversicherung und Urlaubsgarantie beinhalten.

Der Zusatzschutz umfasst die Stornokostenabsicherung vor der Reise und die Reisekostenabsicherung. Sie gilt für die Fälle von persönlich angeordneter Quarantäne oder Verweigerung der Beförderung oder des Betretens der Ferienwohnung. Sie gilt nicht bei behördlich angeordneten regionalen oder überregionalen Maßnahmen.

WERBUNG

Für Reisen mit dem eigenen Auto, dem Wohnmobil, Bus oder Bahn

Die Europ Assistance SA, Niederlassung für Deutschland hat sich auf den Trend zu mehr Individualreisen mit dem Produktpaket „Sorgenfrei fahren“ eingestellt. Die Optionen „Comfort“ und „Premium“ sind Einmalschutz.

Abgesichert werden ein Reiserücktritt und -abbruch, eine Reiseassistance, auch gibt es einen Fahrradschutz. „Premium“ beinhaltet zudem den Auslandskranken- und den Reisegepäckschutz. Übernommen werden die Kosten für einen Krankenrücktransport innerhalb von Deutschland.

Janitos überarbeitet Unfallversicherung

Die Janitos Versicherung AG hat ihren Unfalltarif unter anderem in den Leistungsmerkmalen Eigenbewegung, Mitwirkung und versicherte Kosten überarbeitet. „Basic“-Kunden können in diesem Jahr ohne erneute Gesundheitsprüfung in die höherwertigen Varianten „Balance“ oder „Best Selection“ wechseln.

Neu in „Balance“ sind die Geltendmachung der Invalidität bis zu 24 Monate und die Anrechnung der Mitwirkung ab einem Anteil von 75 Prozent. Durch Eigenbewegungen verursachte Gesundheitsschäden sind am gesamten Körper mit abgedeckt. Die Limite für Such-, Bergungs- und Rettungskosten wurden auf 100.000 Euro angehoben, für kosmetische Operationen auf 75.000 Euro.

In „Balance“ und „Best Selection“ ist das Risiko gegen Gesundheitsschäden durch Schutzimpfungen (wie die Corona-Schutzimpfung) abgedeckt. Das gilt auch für alle bestehenden Unfallversicherungs-Tarife. Die Prämien für die Janitos Unfallversicherung bleiben trotz Leistungsausweitung unverändert.

Deutsche Assekuradeur: Leistungs-Upgrade-Garantie

Die Deutsche Assekuradeur GmbH, eine Tochter der Apella AG, hat in ihrer „Plussimo Unfallversicherung“ die Standardklausel, die namentlich genannte Infektionskrankheiten abdeckt, durch eine allgemeine Formulierung ersetzt, die Impfungen gegen alle Infektionskrankheiten einschließt.

Die Rahmenbedingungen berücksichtigen eine Schädigung, die über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgeht, wie beispielsweise Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen oder allergische Reaktionen. Des Weiteren muss die Schutzimpfung von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zugelassen oder gesetzlich vorgeschrieben oder angeordnet sein.

Dank der Leistungs-Upgrade-Garantie kommt die neue Klausel rund 8.000 Bestandskunden zugute.