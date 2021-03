Privatinsolvenz gefährdet Sterbegeldversicherung

16.3.2021 – Zur Verwertung des Rückkaufswerts kann ein Insolvenzverwalter im Rahmen einer Verbraucherinsolvenz je nach den Umständen des Einzelfalls dazu berechtigt sein, eine Sterbegeldversicherung des Schuldners aufzulösen. Dabei ist allerdings der gesetzliche Schonbetrag zu berücksichtigen, so dass gegebenenfalls nur eine Teilkündigung in Frage kommt. Das geht aus einem Urteil des Amtsgerichts Erfurt vom 24. Februar 2021 hervor (5 C 2091/19).

Über das Vermögen des Klägers war ein Verbraucherinsolvenz-Verfahren eröffnet worden. In dessen Rahmen wollte der vom Gericht bestellte Insolvenzverwalter zugunsten der Gläubiger auf den Rückkaufswert einer von dem Mann abgeschlossenen Sterbegeldversicherung zugreifen. Er gab daher eine Kündigung beziehungsweise Teilkündigung des Vertrages bekannt.

Dagegen setzte sich der Betroffene mit dem Argument zur Wehr, dass eine Kündigung angesichts des ihm zustehenden Schonbetrags von 3.579 Euro nicht zulässig sei. Der Rückkaufswert betrage nämlich nur rund 2.150 Euro. Er liege daher deutlich unter dem gesetzlichen Schonbetrag.

Der Kläger verlangte daher, dem Insolvenzverwalter eine Kündigung beziehungsweise Teilkündigung des Versicherungsvertrages gerichtlich zu untersagen. Doch dem wollte das Erfurter Amtsgericht nicht folgen. Es wies das Begehren des Mannes als unbegründet zurück.

Interessen der Gläubiger sind entscheidend

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass Sterbegeld-Versicherungen einem bedingten Pfändungsschutz unterliegen. Das habe zur Folge, dass ihr Rückkaufswert nicht in die Insolvenzmasse falle, soweit der Schonbetrag nicht überstiegen werde. Das würde auf den betreffenden Fall jedoch nicht zutreffen.

Denn mit einem Betrag von mehr als 9.000 Euro würde die Versicherungssumme den Schonbetrag deutlich übersteigen. Angesichts dessen würden die schutzwürdigen Belange des Klägers auf eine vollständige Nichtberücksichtigung des Rückkaufswerts hinter den Interessen seiner Gläubiger zurückstehen.

„Dies findet seine Rechtfertigung insbesondere darin, dass sich der Rückkaufswert aus den zur vollständigen Erreichung der Versicherungssumme beziehungsweise des Versicherungsschutzes bis dahin zu entrichtenden beziehungsweis entrichteten Beträgen ableitet“, so das Gericht in seiner Urteilsbegründung.

Berechnung eines anteiligen Betrags

Der Insolvenzverwalter dürfe allerdings lediglich auf den anteiligen Betrag des Rückkaufswertes im Verhältnis der Versicherungssumme zum Schonbetrag zur Masse zurückgreifen.

Daraus ergebe sich folgende Berechnung: Die Versicherungssumme betrage 9.321 Euro. Im Verhältnis zum Schonbetrag von 3.579 Euro errechnet sich so eine Schonquote von 38,4 Prozent.

Dementsprechend dürfe der Insolvenzverwalter eine Kündigung des Vertrages über einen Anteil von 61,6 Prozent des Rückkaufswertes von 2.151,76 Euro aussprechen. Das ergebe einen Betrag von 1.325,48 Euro. Über den dürfe der Insolvenzverwalter zu Gunsten der Gläubiger des Klägers verfügen.