Privates Geldvermögen wächst trotz Niedrigzinsen weiter

17.4.2018

Das Bruttogeldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland ist zwischen Oktober und Dezember um 1,4 Prozent beziehungsweise 78 Milliarden Euro auf 5.857 Milliarden Euro gestiegen. Dies teilte die Deutsche Bundesbank jetzt im Rahmen der Veröffentlichung der „Sektoralen Ergebnisse der gesamtwirtschaftlichen Finanzierungsrechnung“ für das vierte Quartal 2017 mit. Da die Verbindlichkeiten im vierten Quartal nicht so stark zunahmen, fiel die Steigerung beim Nettogeldvermögen (plus 1,6 Prozent auf 4.131 Milliarden Euro) etwas höher aus.

Zwischen Oktober und Dezember belief sich die sogenannte transaktionsbedingte Geldvermögensbildung der privaten Haushalte auf etwa 48 Milliarden Euro. Die Differenz zu den oben genannten 78 Milliarden Euro erklärt sich nach Angaben der Bundesbank durch Bewertungsgewinne vor allem bei börsennotierten Aktien und Investmentfondsanteilen.

Im vierten Quartal flossen der Kategorie „Bargeld und Sichteinlagen“ gut 41 Milliarden Euro zu. Im Umfang von fast 15 Milliarden Euro wurden Ansprüche gegenüber Versicherern und Pensionseinrichtungen erworben. Rund drei (13) Milliarden Euro wurden in börsennotierte Aktien (Investmentfondsanteile) investiert. „Die aktuelle Entwicklung des Kapitalmarktengagements deutet trotz der Präferenz für liquide oder als risikoarm wahrgenommene Anlagen auf ein seit der Finanz- und Wirtschaftskrise erhöhtes Renditebewusstsein bei den privaten Haushalten hin“, erläutert die Bundesbank.

Das Geldvermögen der privaten Haushalte von knapp 5,9 Billionen Euro verteilt sich zum Jahresende zu fast 40 Prozent auf Bargeld und Einlagen und zu gut 37 Prozent auf Ansprüche gegenüber Versicherern und Pensionseinrichtungen. In etwa ein Neuntel entfällt auf börsennotierte Aktien, knapp ein Zehntel auf Investmentfondsanteile. Kaum ins Gewicht fallen mit einem Anteil von nur etwa einem Fünfzigstel Schuldverschreibungen.