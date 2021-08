Privat-Haftpflichtversicherung ist oft beitragsfrei mit dabei

12.8.2021 – Der Kompositversicherer der Versicherungsgruppe die Bayerische bringt die wahrscheinlich erste nachhaltige Gewerbeversicherung auf den Markt. Die Alte Leipziger und die VHV haben Angebote in der Betriebshaftpflicht-Versicherung überarbeitet, die Wifo ihr Portfolio im Gebäudeschutz erweitert und die Zurich einen neuen Absatzkanal.

Die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG hat ihre Gewerbepolice um einen kostenfreien Nachhaltigkeitsbaustein erweitert. Dabei geht es um die Übernahme von Mehrkosten für nachhaltige Schadenbehebung sowie die Beseitigung von Klimafolgen durch den Schaden.

Im Schadenfall werden Mehrleistungen bis zu 20 Prozent für nachhaltig produzierte Ersatzprodukte wie Bodenbeläge, Farben sowie technische, elektrische oder elektronische Produkte in einer höheren Energieeffizienzklasse ersetzt.

Zudem werden Mehrkosten für Aufträge an anerkannt nachhaltige oder CO2-zertifizierte Unternehmen übernommen. Dazu gehören auch bis zu 20 Prozent höhere Leistungen bei der Betriebsunterbrechung, wenn durch die Beauftragung eine längere Ausfallzeit entsteht.

Bayerische will im Schadenfall Klimaausgleich stellen

Im Brandfall will die Bayerische das durch das Feuer freigesetzte CO2 klimaneutral stellen. Gleiches gilt in der betrieblichen Haftpflichtversicherung, wenn es zu einer versicherten Beeinträchtigung von Luft, Wasser, Boden oder Biodiversität kommt. Der Ausgleich erfolgt durch die Unterstützung eines zertifizierten Klimaschutzprojektes. Für jeden neuen Gewerbe-Vertrag wird ein Baum gepflanzt.

Ebenfalls neu sind die Forderungsausfall-Deckung in der Betriebshaftpflicht-Versicherung und die Besserstellungsklausel bis 500.000 Euro. In der Inhaltsversicherung gilt eine All-Risk-Deckung. Damit dreht sich die Beweislast im Schadenfall zugunsten des Kunden um.

Wifo sichert Geschäftsgebäude gegen unbenannte Gefahren

Die „Geschäftsgebäude-Police“ der Wifo Wirtschafts- & Fondsanlagenberatung und Versicherungsmakler GmbH sichert Gebäude generell zum Neuwert ab. Versicherte Gefahren sind Risiken in Zusammenhang mit Brand, Blitzschlag, Explosion, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Elementar und unbenannte Gefahren. Ein Mietausfall aufgrund eines versicherten Schadens wird im Rahmen der Mietverlust-Versicherung bis zu 36 Monate ersetzt.

Optional versicherbar sind die technische Gebäudeausstattung sowie der Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtschutz sowie das Gewässerschadensrisiko.

Ein weiteres neues Exklusivkonzept ist die „Haftpflichtpolice für das Baugewerbe“ mit Deckungssummen von bis zu 10.000.000 Euro für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Auch Mischbetriebe können problemlos berechnet werden, wirbt der Maklerpool. Die Deckung beinhaltet unter anderem die allgemeine Haftpflicht-, Produkthaftpflicht-, erweiterte Produkthaftpflicht- und Umweltschadens-Versicherung sowie die Privat- und Tierhalterhaftpflicht-Versicherung (Hund).

Der Pool hat einen „selbstrechnenden PDF-Antrag zur individuellen Prämienfindung“ konzipiert. Für die Berechnung werden nur wenige Angaben benötigt wie Informationen zum Jahresnettoumsatz, zu Deckungssummen und Selbsterhalt bei der Haftpflichtpolice für das Baugewerbe oder zu Betriebsart(en), Versicherungssumme sowie zum Baujahr bei der Geschäftsgebäude-Police.

Zurich mit spezieller Police für Kooperationspartner

Die Zurich Gruppe Deutschland versichert beim Betriebshaftpflicht-Angebot im „GastroSchutz“ Veranstaltungen sowie Public Viewings auf dem Betriebsgrundstück bis maximal 500 Gäste beitragsfrei mit. Beim Tarif handelt es sich um eine modular aufgebaute Police, die mit und exklusiv für die Kunden der Metro Deutschland GmbH entwickelt wurde.

Das branchenspezifische Angebot für Eisdielen, Cafés und Restaurants umfasst die Betriebshaftpflicht-, Inhaltsversicherung-, die Privat-Haftpflicht-, Ertragsausfall-, Glas-, Elektronik-, Maschinen-, Rechtsschutz-, Elementar- und „für ausgewählte Betriebe“ auch die Betriebsschließungs-Versicherung.

Versprochen werden eine besonders übersichtliche Angebotsstruktur und unkomplizierte Abschlussmöglichkeiten. Der Vertrag kann monatlich gekündigt werden.

Alte Leipziger überarbeitetet Haftpflicht für kleine Firmen

Die Alte Leipziger Versicherung AG führt bei der gewerblichen Haftpflicht-Police für Handels- und Herstellungsbetriebe sowie für Baubetriebe mit einem Jahresumsatz über drei Millionen Euro die Bestleistungs- sowie Besitzstandsgarantie ein. Nach der Überarbeitung sind Lohnbearbeitungsschäden (einschließlich des Auftragsgegenstands) bis zu 100.000 Euro abgesichert. Außerdem besteht Deckung für Produktschutz im Rahmen der Produktrückrufkosten. Auch die Kosten für die Beratung bei einem Produktrückruf sind im Deckungsschutz enthalten.

Bei Baubetrieben versichert die Alte Leipziger zusätzlich Nachbesserungs-Begleitschäden in ausgewählten Bauhauptbereichen und in den Baunebengewerken, Schäden an Arbeiten des Versicherungsnehmers und bei Nutzungsausfall sowie Kosten für Gutachter und Sachverständige mit.

Neu ist die Regelversicherungssumme von fünf Millionen Euro. Bei drei Schadenfällen pro Jahr steht sie drei Mal zur Verfügung (dreifache Maximierung). Bei einigen Deckungserweiterungen entfallen die Entschädigungsgrenzen (Sublimits). Selbstbehalte wurden weitgehend gestrichen.

VHV mit höheren Summen

Die überarbeitete und neu kalkulierte Betriebshaftpflicht-Versicherung „VHV Bauprotect“ versichert Schäden an Subunternehmergewerken bis 300.000 Euro mit. Zu den Besonderheiten ihrer 19 Leistungserweiterungen zählt die VHV Allgemeine Versicherung AG die Absicherung von Nachbesserungs-Begleitschäden bis 500.000 Euro.

Bei der Überarbeitung wurden auch aktuelle Risiken (zum Beispiel Wallboxen, Homeoffice) einbezogen und die Nachhaftungsfrist auf bis zu 30 Jahre verlängert. Der Einsatz von Flugdrohnen im betrieblichen Bereich ist separat bis 1.000.000 Euro versichert.

Mietsachschäden an Arbeitsmaschinen, Arbeitsgeräten und sonstigen Kraftfahrzeugen sind bis 500.000 Euro gedeckt. Bis zur selben Summe werden auf Wunsch Schäden an Mietgeräten bis zu einem Gerätealter von zwölf Monaten mit dem Neuwert erstattet. Personen- und sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden) einschließlich Bearbeitungs- und Leitungsschäden können bis zehn Millionen Euro versichert werden.

Mit Deckung für Planung fremder Vorhaben

Es gibt zudem eine Planungsdeckung für fremde Bauvorhaben. Übernimmt der Kunde die Planung für Bauvorhaben, für deren Ausführung er nicht zuständig ist, kann das Planungsrisiko für Objektschäden zusätzlich abgesichert werden. Eine separate Berufs-Haftpflichtversicherung muss somit nicht abgeschlossen werden.

Der Tarif beinhaltet eine Besserstellungsgarantie und eine Konditions- und Summendifferenzdeckung. Die VHV garantiert für mindestens fünf Jahre den Versicherungsschutz der vorherigen Betriebs-Haftpflichtversicherung als Mindestumfang. Die Privathaftpflicht-Versicherung ist beitragsfrei mitversichert, mit dem höchsten Versicherungsschutz der VHV und der Best-Leistungs-Garantie.