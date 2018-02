Prämie für D&O-Versicherung soll verzehnfacht werden

2.2.2018 – Über die Zukunft der Managerhaftpflicht-Versicherung haben Anbieter, Makler und Juristen auf einer Fachtagung diskutiert. Einig waren sich die Marktteilnehmer, dass die Beiträge zu niedrig sind. Gleichzeitig werden immer umfangreichere Deckungen verlangt.

Bei der 20. Euroforum-Jahrestagung Haftpflicht 2018 der Euroforum Deutschland GmbH wurden in dieser Woche in Hamburg aktuelle Entwicklungen in Recht und Praxis der Manager-Haftpflichtversicherung diskutiert.

Der Moderator und Herausgeber des Branchen-Informationsdienstes Versicherungsmonitor, Herbert Fromme, wies auf die von ihm veröffentliche Geschäftszahlen für das Jahr 2016 hin. Dafür hatte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) für einen Teil des Marktes Daten bereitgestellt.

Demnach lag der durchschnittliche Beitrag pro Police bei nicht ganz 3.700 Euro und die Schadenquote wie im Vorjahr bei 108 Prozent. „Die D&O-Sparte ist seit Jahren tiefrot“, kommentierte Fromme.

Prämien sollten verzehnfacht werden

Michael Hendricks (Bild: Meyer)

In seiner Bestandsaufnahme ging Rechtsanwalt Michael Hendricks, Gesellschafter der Hendricks + Partner Rechtsanwälte mbB, ebenfalls auf die Prämien ein.

Bei einem bestmöglichen Deckungskonzept im Mittelstand kosteten eine Millionen Euro Schutz etwa 1.000 Euro Jahresbeitrag. Davon blieben nur 500 Euro für Schäden. 40 Prozent müssten an Maklercourtage gezahlt werden. Diese Höhe sei wegen des hohen Beratungsaufwandes gerechtfertigt.

Das Preisniveau steige mit der Versicherungssumme linear, sagte Hendricks. Die Prämien müssten sich verzehnfachen, dann stiegen auch die Provisionen entsprechend, forderte der Anwalt, der auch ständiger Berater des auf D&O-Versicherungen spezialisierten Maklers Howden Germany GmbH ist.

D&O ist der Einstieg in die Chefetagen. Michael Hendricks, Hendricks + Partner Rechtsanwälte mbB

Einstiegprodukt in die Chefetagen

Hendricks ist allerdings skeptisch, ob das gelingen kann: „Es fehlt an einem gesundem Pricing.“ Nach seinem Eindruck ist es vielen Versicherern wichtiger, über eine Managerhaftpflicht zu Kampfpreisen an interessante Industriekunden zu kommen: „D&O ist der Einstieg in die Chefetagen“.

Die Strategie scheine oft zu sein, das Geld mit den Sach- und Haftpflichtdeckungen zu verdienen und dafür Verluste in der D&O in Kauf zu nehmen.

Das jährliche Prämienvolumen in der Sparte in Deutschland schätzt er auf 800 Millionen.

Das Bedingungsniveau ist unglaublich gut. Michael Hendricks, Hendricks + Partner Rechtsanwälte mbB

Hohes Bedingungsniveau

Nach Hendricks Angaben sind in der D&O-Sparte aktuell 40 Anbieter aktiv. Davon arbeiteten 23 mit eigenen Bedingungs-Wordings. Als Marktführer nannte der Jurist die Allianz, gefolgt von AIG und Dual. Es gäbe sechs bis acht Makler-Deckungskonzepte, die ständig weiter entwickelt würden.

„Das Bedingungsniveau ist unglaublich gut“ stellt Hendricks den deutschen Markt in den internationalen Kontext. Aber es würden Klauseln verwendet, die zukünftig problematisch werden könnten, gab Hendricks zu bedenken.

Eines seiner genannten Beispiele waren Nachmeldefristen von bis zu zwölf Jahren. Die fand er „unerträglich lang“ und „hoch bedenklich“.

Mehr Kosten- als Schadenersatz

Bei den Schadenaufwendungen sind Hendricks zufolge die Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten bei seinen Kunden mit einem Anteil von 70 Prozent gegenüber den eigentlichen Schadenersatzzahlungen dominierend. Damit sei die Sparte in erster Linie Rechtsschutzversicherung.

Zu einem Haftungsprozess komme es längst nicht in jedem Fall. Vergleiche würden überwiegen. Dabei sieht der Anwalt bei den Vergleichsangeboten einen Trend nach unten in Richtung zehn Prozent. Würden solche Offerten angenommen, könne das einen neuen D&O-Fall auslösen.

Als weiteren Trend nannte Hendricks: „Es wird einen großen Aufmarsch der Schiedsgerichte geben.“ Für bedenklich hält er, dass Versicherer sich in der Regulierung gerne zurückzögen mit dem Hinweis auf die Grenze zur Rechtsberatung. Die Erledigung von Schadenfällen dauere oft drei Jahre, stellte der Anwalt fest.

Justiz „noch in der Steinzeit“

Oliver Sieg (Bild: Meyer)

Über die Probleme der Regulierungspraxis sprach auch Dr. Oliver Sieg, Partner der Noerr LLP. Der Rechtswalt gab an, sowohl Versicherer als auch Versicherungsnehmer zu vertreten.

Ein generelles Problem sei, dass das Durchsetzen von Ansprüchen digitalisiert werde, während gleichzeitig die Justiz „noch in der Steinzeit“ sei. Sie werde den auf Knopfdruck erzeugten, immer umfangreicheren Schriftsätzen der Prozessparteien nicht mehr Herr. Sie werde den kollektiven Rechtsschutz fordern, um ein Absaufen zu verhindern.

Aktuell gäbe es sehr viele Fälle kartellrechtlicher Schadenersatz-Forderungen gegen Organmitglieder, sagte Sieg. Hierzu habe der BGH noch nicht entschieden, aber tendenziell würden die Regressansprüche der Unternehmen gegenüber ihren Managern bejaht.

Wann Geschäftsführer (nicht) versichert sind

Mitunter stelle sich die Frage, ob das Fehlverhalten einer Führungskraft überhaupt der Tätigkeit für das Unternehmen zuzuordnen ist und damit Versicherungsschutz besteht.

Als Beispiel nannte Sieg einen vom OLG München am 13. September 2017 entschiedenen Fall (7 U 4126/13). Ein Geschäftsführer hatte parallel zu seiner Tätigkeit ein Konkurrenzunternehmen aufgebaut und dafür von seinem Arbeitgeber Mitarbeiter abgeworben. Dieser Verstoß sei nicht versichert gewesen, weil die Pflichtverletzung nicht im Rahmen der eigentlichen Tätigkeit begangen wurde.

Hoch relevant sei die Reichweite von Obliegenheiten, sagte Sieg mit Hinweis auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 22. Februar 2017 (lV ZR 289/14). Die Sachverhalte seien oft kompliziert, der Teufel liege im Detail, und die Versicherer bauten Druck auf.

Die Preise sind verdammt niedrig. Dr. Oliver Sieg, Noerr LLP

Bei Korruption geht es häufig um große Summen

Kompliziert seien regelmäßig auch die Compliance-Fälle. Bei Korruption sei oft deutsches und ausländisches Recht berührt, und „es geht häufig um große Summen“, sagte der Anwalt und ergänzte: „Ein Großteil der Arbeit ist das Aufklären der Sachverhalte.“

Klarheit gebe es dagegen dank zweier Urteile des BGH vom 13. April 2016 (IV ZR 304/13 und IV ZR 531/14) zur Abtretbarkeit von Freistellungsansprüchen. Die geschädigte Gesellschaft könne nun Schadenersatz allein zu dem Zweck geltend machen, um Ansprüche gegen den D&O-Versicherer durchzusetzen.

Wenn die versicherte Person en Freistellungsanspruch gegen den D&O-Versicherer an die geschädigte Gesellschaft abtrete, wandele sich dieser in einen Zahlungsanspruch gegen den D&O-Versicherer um. Sieg schließt daraus: „Ich prognostiziere mehr direkte Prozesse gegen Versicherer“

Zum Beitragsniveau in der Sparte sagte der Jurist: „Die Preise sind verdammt niedrig“. Wären sie höher, könne man im Schadenfall vernünftiger miteinander reden.

Angesichts der immer weiter um sich greifenden Bedingungen stellt sich die Frage nach der Einordnung des Produkts. Daniel Messmer, Swiss Re Europe S.A.

D&O am Scheideweg

Daniel Messmer (Bild: Meyer)

Dem stimmt Daniel Messmer, Head Fac Casualty Munich, Director, Reinsurance, Swiss Re Europe S.A., zu: „Wir brauchen signifikante Prämienerhöhungen“. Die notwendige Höhe sah er differenziert: „Das ist nicht bei jedem Haus gleich“. Es müsse nicht unbedingt eine Verzehnfachung sein.

Messmer gab zu bedenken: „Angesichts der immer weiter um sich greifenden Bedingungen stellt sich die Frage nach der Einordnung des Produkts. Hier befindet sich die Branche eindeutig am Scheideweg. D&O als Absicherung der Leitungsorgane oder als ‚Vollkasko‘-Unternehmensdeckung mit dem Anhängsel einer Deckung für natürliche Personen mit (mehr oder weniger) Verantwortung im Unternehmen.“

Je weiter sich die Anbieter in Richtung „Vollkasko“ bewegten, desto größer werde der Spagat zwischen dem aktuellen Preisniveau und der intendierten Deckung. Der Preiswettbewerb habe sich bei kleinen und mittelständischen Risiken leicht verringert und bei der Industrie stabilisiert, gleichzeitig halte die „Innovationskraft“ bei den Bedingungen an.

Zahlreiche Deckungserweiterungen

Der Manager hat ein „Reversed Judgement“ beobachtet: „In 2017 gab es diverse Gerichtsentscheidungen, die zu einem ‚Beißreflex‘ seitens der Versicherungsmakler geführt haben. Wo immer es sich ein Gericht herausnahm, im Zusammenhang mit einem für die D&O-Versicherung relevanten Sachverhalt eine ‚negative‘ Entscheidung zu treffen, ‚rappelte der Karton‘. Versicherer wurden nachhaltig aufgefordert zu erklären, dass entsprechende Sachverhalte doch zukünftig gefälligst zu decken seien.“

Als Beispiel für Deckungserweiterungen nannte Messmer die Eigenschäden, für die Unternehmen ihre Führungskräfte nicht haftbar machen könnten. Das wäre zum Beispiel gegeben bei Freistellungen oder Arbeitnehmerhaftungs-Regelungen.

Die ursprüngliche Ausrichtung als Vermögenschaden-Schutz zerfasere immer mehr. Als Beispiele führte der Rückversicherungs-Direktor das Ausweiten der Deckung auf Abwehrkosten bei Personen- und Sachschäden oder Verfahren nach dem Umweltschadengesetz sowie Personenschutz-Maßnahmen bis zu Entführungen an.

Gefahren sieht Messmer auch durch nicht klar geregelte oder zu lange Nachmeldefristen. Die Auslegungsbedürftigkeit der Bedingungen solle vermieden werden. Als weitere Stichworte nannte er Herausforderungen durch das neue Datenschutzrecht (VersicherungsJournal 20.12.2016), Cyberszenarien, Kumulrisiken, Auseinandersetzungen zwischen Versicherungsunternehmen, die Zukunft von „Facilities“, den Klimawandel und Korruption im Ausland.

Den einfachen D&O-Haftungsfall haben wir noch nie gesehen. Armin Beier-Thomas, Gebrüder Krose GmbH & Co. KG

Schadenmanagement: Keiner ist zufrieden

Eine Podiumsdiskussion zum Thema „Schadenmanagement: Keiner ist zufrieden“ wurde von Herbert Fromme moderiert.

Von links: Ingo Schneemann, Armin Beier-Thomas, Herbert Fromme (Bild: Meyer)

Armin Beier-Thomas, geschäftsführender Gesellschafter des Industrieversicherungs-Maklers Gebrüder Krose GmbH & Co. KG stellte seine positiven Erfahrungen voran: „Es gibt auch zufriedenstellende Regulierungen“. Bei Unzufriedenheit solle man seine Erwartungen prüfen.

Er stellte gleichzeitig klar: „Den einfachen D&O-Haftungsfall haben wir noch nie gesehen.“ Haftungsfragen könnten schwierig sein. Die Versicherer würden sich teilweise viel Zeit nehmen und mitunter Daten erneut abfragen, die ihnen schon vorliegen, beklagte der Makler. Teilweise würden Fragen gestellt von denen der Versicherer weiß, dass der Kunde sie nicht beantworten kann.

Als positiven Aspekt nannte Beier-Thomas: „ Der Abwehrschutz wird in der Regel sehr schnell bejat“.

Häufig geht es hoch her. Ingo Schneemann, Duff & Phelps Germany GmbH

Aufklären von Sachverhalten kann schwierig sein

Das Aufklären von Sachverhalten könne schwierig sein, bestätigte Ingo Schneemann, Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger und Geschäftsführer der Duff & Phelps Germany GmbH. „Häufig geht es hoch her.“ Die Klärung der Sachverhalte müsse schnell erfolgen, sagte Schneemann. Je länger es dauere, desto schwieriger werde es.

Einig waren die Diskutanten, dass es auf die Kommunikation zwischen den Beteiligten ankomme. Beier-Thomas gab den Versicherern den Rat, mit den versicherten Personen im Schadenfall Kontakt aufzunehmen, das werde teilweise bereits getan. Beier-Thomas ergänzte, dass sich Versicherer und Versicherungsnehmer nicht allein auf ihre Anwälte verlassen, sondern eigene Entscheidungen treffen sollten.

Auf die Frage Frommes, inwieweit die Erfahrungen aus Schadenfällen seine Empfehlungen bei Kunden beeinflussen, sagte Baier-Thomas: „Das Regulierungsverhalten ist ein wichtiges Entscheidungskriterium für Neuabschlüsse.“