Posttraumatische Belastungsstörung – eine Berufskrankheit?

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Ein jahrelang als „Vervielfältiger“ in einem Kopierraum tätiger Beschäftigter wollte seine Atemwegserkrankung als Berufskrankheit durch die gesetzliche Unfallversicherung anerkannt bekommen. Das Hessische Landessozialgericht hielt das zwar für möglich, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. (Bild: Mickey970, Pixabay License) mehr ...

20.9.2018 –

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung hat am Mittwoch Halbjahreszahlen zum Unfallgeschehen veröffentlicht. In den verschiedenen Bereichen gab es in den ersten sechs Monaten höchst unterschiedliche Entwicklungen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...