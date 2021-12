PKV: Wer zahlt, wenn Apotheker sich selbst versorgen

17.12.2021 – Ein Apotheker hatte rezeptpflichtige Fertigarzneimittel aus der eigenen Apotheke bezogen. In diesem Fall sind ihm von seinem privaten Krankenversicherer nur seine Einkaufspreise, das heißt, der Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmens zuzüglich des Großhandelszuschlags, zu erstatten. Ein Anspruch auf Zahlung des Apothekenabgabepreises besteht hingegen nicht, so das Oberlandesgericht Zweibrücken in einem Urteil vom 10. Mai 2021 (1 U 218/19).

Der als selbstständiger Apotheker tätige Kläger ist privat krankenversichert. Seiner Meinung nach ist sein Krankenversicherer dazu verpflichtet, ihm den Apothekenabgabepreis für rezeptpflichtige Fertigarzneimittel auch dann zu erstatten, wenn er sie aus seiner eigenen Apotheke bezieht.

Der Mann wehrte sich vor Gericht außerdem gegen die Forderung, für bereits bezogene und ihm von seinem Versicherer in Höhe des Apothekenabgabepreises erstattete Medikamente die Differenz zwischen dem Einkaufs- und Verkaufspreis zurückzuzahlen.

Ohne Erfolg. Die Klage des Apothekers wurde sowohl von dem in erster Instanz mit dem Fall befassten Landgericht Landau als auch vom Oberlandesgericht Zweibrücken, das der Betroffene in Berufung angerufen hatte, als unbegründet zurückgewiesen.

Kein echtes Schuldverhältnis

Nach Ansicht der Richter haben Apotheker in Fällen wie denen des Klägers lediglich einen Anspruch auf Erstattung ihrer tatsächlichen Aufwendungen.

Die würden bei Fertigarzneimitteln jedoch nur in Höhe des Abgabepreises des pharmazeutischen Unternehmens zuzüglich des Großhandelszuschlags und der Mehrwertsteuer bestehen. Das ergebe sich aus dem Sinn und Zweck der Klauseln einer privaten Krankenversicherung.

Eine private Krankheitskosten-Versicherung sei eine Passivenversicherung. Für einen Leistungsanspruch des Versicherungsnehmers müsse daher stets ein rechtswirksamer, fälliger Vergütungsanspruch des Leistungserbringers gegen den Versicherten bestehen.

„Dies setzt voraus, dass der Versicherungsnehmer in Bezug auf den Versicherungsfall ein echtes Schuldverhältnis eingeht, also eine Rechtsbeziehung zu einer anderen Person. Gläubiger und Schuldner müssen personenverschieden sein“, so das Gericht.

Keine Erstattungspflicht

Diese Voraussetzungen seien im Fall des Mannes nicht erfüllt. Im Übrigen bestehe grundsätzlich keine Erstattungspflicht eines privaten Krankenversicherers, wenn sich ein Versicherter selbst behandelt.

Es komme auch nicht darauf an, dass der beklagte Versicherer im Fall eines Bezugs der rezeptpflichtigen Fertigarzneimittel in einer Drittapotheke dazu verpflichtet wäre, den Apothekenverkaufspreis zu erstatten. Denn der Ersatz hypothetischer Kosten sei mit dem Charakter der privaten Krankenversicherung nicht vereinbar.