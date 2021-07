PKV: Wann einem Versicherten eine Sportprothese zusteht

29.7.2021 – Will ein privater Krankenversicherer Hilfsmittel für etwas so weit Verbreitetes wie den Sport ausschließen oder begrenzen, so hat er dies unzweideutig in den Bedingungen zum Ausdruck zu bringen. Das hat das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht mit Urteil vom 28. September 2020 entschieden (16 U 53/20).

Geklagt hatte ein privat krankenversicherter Mann, der infolge eines Verkehrsunfalls seinen linken Unterschenkel einbüßen musste. In den Bedingungen des Versicherer hieß es: „Als Hilfsmittel gelten technische Mittel oder Körperersatzstücke (kein Zahnersatz), die eine körperliche Beeinträchtigung unmittelbar mildern oder ausgleichen sowie lebenserhaltende Hilfsmittel.“

Keine medizinische Notwendigkeit?

Nachdem sein Arzt dem Kläger eine sogenannte Alltagsprothese verordnet hatte, übernahm der Versicherer die Kosten. Für eine gleichzeitig verordnete Badeprothese inklusive eines speziellen Prothesenfußes sowie für eine Sportprothese wollte dieser jedoch nicht zahlen, weil er die Anschaffung dieser Körperersatzstücke für medizinisch nicht notwendig hielt.

Erst nachdem der Versicherte einen Rechtsanwalt mit der Vertretung seiner Interessen beauftragt hatte, lenkte sein Krankenversicherer ein. Er erklärte sich nunmehr dazu bereit, die Kosten für die Badeprothese zu übernehmen.

Anstatt eines speziellen Prothesenfußes, der dem Mann das Tragen von Schwimmflossen sowie das Kraulschwimmen ermöglicht hätte, übernahm der Versicherer jedoch lediglich die Kosten für einen schlichteren Fuß. Für die 10.700 Euro teure Sportprothese mit einer doppelten Carbon-Sprungfeder, wie sie etwa behinderte Sprinter verwenden, wollte er weiterhin nicht aufkommen.

Zu Unrecht, urteilte das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht. Es gab der Klage des Versicherten auf Erstattung der Kosten sowohl für den speziellen Prothesenfuß der Badeprothese als auch für die Sportprothese statt.

Aus der Sicht eines durchschnittlichen Versicherungsnehmers

Nach Ansicht der Richter kann ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer nach dem Wortlaut der Versicherungs-Bedingungen erwarten, dass ihm sein Versicherer für die alltäglichen Bedürfnisse einen möglichst vollständigen Funktionsausgleich gewährt. Durch diesen sollten die Auswirkungen seiner Behinderung im täglichen Leben beseitigt oder zumindest gemildert werden.

„Im Hinblick auf einen ihm fehlenden Unterschenkel wird er als dessen normale Funktionen nicht nur die Fähigkeit verstehen, zu gehen und zu stehen, sondern auch um damit zu laufen und zu springen oder zu schwimmen und Bewegungsspiele auszuüben. Denn derlei vermag ein unversehrter Unterschenkel, und derlei Betätigung ist Ausdruck normaler, zulässiger und weit verbreiteter Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“, so das Oberlandesgericht.

Den Versicherungs-Bedingungen könne nicht entnommen werden, dass sich die Leistungen des Versicherers nur auf Hilfsmittel zur Befriedigung allgemeiner mobiler Grundbedürfnisse des Alltags beschränken.

Bewegungssport an Land erst mit spezieller Prothese ermöglicht

Wolle sich ein Versicherer im Falle von Hilfsmitteln auf eine Leistungsbeschränkung berufen, so müsse er darlegen und beweisen, dass bei einem an sich notwendigen Hilfsmittel bestimmte Funktionen oder Ausstattungsmerkmale medizinisch nicht notwendig seien.

Dieser Beweis sei dem Versicherer nicht gelungen. Die Richter zeigten sich vielmehr davon überzeugt, dass die Ausübung von Bewegungssport an Land mit der dem Betroffenen bereits zur Verfügung gestellten Alltagsprothese nicht möglich sei. Das Gericht sah keine Veranlassung, eine Revision gegen sein Urteil zuzulassen.

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts wäre möglicherweise anders ausgefallen, wenn der Kläger nicht privat, sondern gesetzlich versichert gewesen wäre.

Denn nach einem Urteil des Bundessozialgerichts aus dem Jahr 2013 muss Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversicherung nicht jede Form der sportlichen Betätigung auf Kosten der Versicherten-Gemeinschaft ermöglicht werden (VersicherungsJournal 6.6.2013).