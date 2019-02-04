PKV-Ombudsmann hatte 2025 so viel zu tun wie nie zuvor

2.2.2026 – Privat Krankenversicherte reichten im vergangenen Jahr über 40 Prozent mehr Reklamationen beim PKV-Ombudsmann ein als 2024. Dies geht aus dem jetzt vorgelegten Tätigkeitsbericht 2025 hervor. Der, wenn auch gesunkene, Großteil der zulässigen Eingaben entfiel erneut auf die Vollversicherung.

Im vergangenen Jahr gingen beim Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung (PKV-Ombudsmann) 9.755 Schlichtungsanträge ein. Das ist dem jetzt vorgelegten Tätigkeitsbericht 2025 (PDF, 2,2 MB) zu entnehmen.

Dies bedeutet im Vergleich zum Jahr zuvor (VersicherungsJournal 4.2.2025) eine Steigerung um 41,6 Prozent. Im Jahr davor war die Zahl der Eingaben auf das Allzeittief von 5.414 gesunken (2.2.2024).

Höheres Konfliktpotenzial

Auffällige Einzelereignisse oder spezifische Ursachen für den rasanten Anstieg konnte der seit gut einem Jahr amtierende PKV-Ombudsmann Professor Dr. Rainer Schlegel (11.10.2024) nicht ausmachen. Für einen Teil (rund 800 Fälle) seien „die seit 2024 anhaltenden Auswirkungen eines Dienstleisterwechsels bei einem Unternehmen der Pflegepflichtversicherung maßgeblich“, heißt es im aktuellen Bericht.

Über die Gründe könne nur gemutmaßt werden. „Eine Rolle vermag die vermehrte Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) spielen. Es zeigte sich, dass bei einer entsprechenden Fragestellung zur Privaten Kranken- und Pflegeversicherung Hinweise zur und auf die Schlichtungsstelle erfolgen.

Weiterhin liegt es nahe, dass durch insgesamt finanziell eingeschränkte Spielräume bei allen Beteiligten ein höheres Konfliktpotential gefördert wird und die Versicherten insbesondere vermehrt den Weg zu der für sie kostenfreien Schlichtung gesucht haben“, wird erläutert.

WERBUNG

Zahl der zulässigen Beschwerden stieg ebenfalls massiv an

Die Zahl der zulässigen Beschwerden nahm mit 38,4 Prozent (auf 7.944) nur unwesentlich schwächer zu als die Zahl der Eingaben insgesamt. Auch dies entspricht dem mit Abstand höchsten Wert beim Beschwerdeeingang seit 2010. Der Tiefstwert von leicht über 4.000 wurde vor zehn Jahren erreicht (8.6.2016).

Der Anteil der Ablehnungen beträgt knapp 19 Prozent. Ein höherer Anteil wurde zuletzt 2016 mit 25 Prozent gemessen. Im Jahr davor war der Anteil mit über 30 Prozent am höchsten ausgeprägt (22.6.2015).

Verschwindend geringe Beschwerdequote in der PKV

Gemessen an den über 40 Millionen Verträgen in der privaten Krankenversicherung (PKV) errechnet sich trotz der deutlichen Zunahme lediglich eine Beschwerdequote von etwa 0,02 Prozent, erläutert der Ombudsmann in dem Bericht und ergänzt:

„Wie in den Vorjahren spricht dies für eine weiterhin hohe Kundenzufriedenheit der Versicherten mit ihrer privaten Krankenversicherung und insbesondere auch für ein lösungsorientiertes Beschwerdemanagement der Unternehmen.“

Krankenvollversicherung am häufigsten betroffen

Am häufigsten zum Zankapfel wurde im vergangenen Jahr ein weiteres Mal die Vollversicherung. Deren Anteil fiel mit rund 64 Prozent um sechs Prozentpunkte niedriger aus als im Jahr zuvor. In der Spitze waren es knapp 84 Prozent (2018).

Seinerzeit hatte ein Sonderfaktor den Anteil der Vollversicherung in die Höhe getrieben. Allein gegen Jahresende war eine „außergewöhnlich“ hohe Zahl von Eingaben (fast 1.200) gegen Beitragsanpassungen zu verzeichnen gewesen. Kurz zuvor hatte der Bundesgerichtshof (BGH) im sogenannten Treuhänderstreit zugunsten der PKV entschieden (20.12.2018).

In der Folge war nicht einmal jede achte Reklamation auf die Zusatzversicherung entfallen. Zuletzt fiel der Wert mit fast einem Viertel fast doppelt so hoch aus. Nur im Jahr 2023 war der Anteil noch höher.

Fast jede siebte (2024: circa jede elfte; 2023: rund jede 15.) Eingabe betraf im Berichtsjahr die Pflegeversicherung. Aufgrund des oben angeführten Sonderfaktors erhöhte sich der Anteil im Vergleich zum Vorjahr um fast die Hälfte. In den Jahren 2022 und davor waren es zwischen gut zwei und knapp vier Prozent. 2014 war nicht einmal jede 50. Reklamation auf das Segment Pflege entfallen.