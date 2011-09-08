Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

PKV: Medizinische Notwendigkeit trotz Verletzung ärztlicher Leitlinien?

6.3.2026 (€) – Ein privater Krankenversicherer kann die medizinische Notwendigkeit einer erfolgreichen Heilbehandlung nicht allein mit dem Verweis auf die Verletzung ärztlicher Leitlinien verneinen. Dies gilt insbesondere bei seltenen Erkrankungen, für die häufig nur begrenzte Studien und Behandlungserfahrungen vorliegen. Das zeigt ein Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main.

Premium-Zugang

Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.

Wenn Sie bereits Premium-Abonnent sind, melden Sie sich bitte hier an:

Login für Premium-Abonnenten

Wenn Sie noch kein Premium-Abonnent sind, können Sie sich jetzt registrieren.

Premium-Abonnement auch als Wertschätzung der Redaktion

Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten den Zugriff auf alle Inhalte vom VersicherungsJournal. Sie leisten zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar.

Schlagwörter zu diesem Artikel
AVB · Bundesgerichtshof · Gesundheitsreform
WERBUNG
Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
BGH entscheidet gegen „Vitality-Programm“ der Generali
12.6.2024 – Schon seit Jahren ist umstritten, ob die von der Dialog Lebensversicherung verwendeten Klauseln des konzerneigenen Belohnungssystems ausreichend transparent sind. Nun hat in letzter Instanz der Bundesgerichtshof im Sinne von Verbraucherschützern entschieden. (Bild: ComQuat, CC BY-SA 2.0) mehr ...
 
BU richtig vermitteln
8.9.2011 – Die Berufsunfähigkeits-Versicherung ist ein Terrain voller Fußfallen und Stolpersteine. Auf einem Biometrietag in Berlin ging es um die Auswahl der Produkte, die Beratung des Kunden und die Verantwortung des Vermittlers. mehr ...
 
Kein Anspruch auf doppelte Kindernachversicherung
20.2.2026 – Kunden der privaten Krankenversicherung können ihren Nachwuchs in ihre eigenen Verträge mit aufnehmen. Doch hierfür gelten Grenzen. Ebenso für den Fall, dass beide Elternteile entsprechende Anträge stellen, hat ein Gericht entschieden. (Bild: privat) mehr ...
 
Verbraucherschützer fahndet nach rechtswidrigen Fondspolicen
28.1.2026 – Nach einem wegweisenden Urteil prüft Niels Nauhauser vom VZBW, ob Deutschlands Lebensversicherer ihren Vorgaben nachkommen. Neben der vor Gericht unterlegenen Allianz hat er auch weitere Versicherer mit ähnlichen Vertragsklauseln auf dem Kieker. (Bild: privat) mehr ...
 
Standardwerk zur Berufsunfähigkeit bleibt unverzichtbare Arbeitshilfe
27.1.2026 – Für die BU-Versicherung liefert das Handbuch des Juristen Kai-Jochen Neuhaus Hintergrundwissen, Rechtliches und praktische Hilfsmittel für Vermittler und Leistungsprüfer. Die fünfte Auflage wurde umfassend aktualisiert und erweitert, etwa zu den medizinischen Voraussetzungen und Gutachten. (Bild: C.H.Beck) mehr ...
 
Debeka Leben im Visier: Verbraucherzentrale bereitet Klage gegen Stornoabzug vor
16.12.2025 – Die Verbraucherschützer rechnen damit, dass sich eine fünfstellige Zahl an Betroffenen der Musterfeststellungsklage anschließen könnte. Im Einzelfall gehe es um tausende Euro. (Bild: Dominik Butzmann) mehr ...
WERBUNG