PKV: Gleich zwei Mal mehr Beitragsrückerstattung

12.3.2020 – Die Hansemerkur bringt einen neuen Tarif auf den Markt, die Nürnberger erleichtert den Abschluss durch ein neues Tool. Die Allianz zahlt eine höhere Beitragsrückerstattung für Beamte. Die Universa definiert Annahmekriterien einheitlich. Die Hallesche kann in der bKV nun „grün“ punkten. Über eine Kooperation kann die Barmenia ihr weltweites Angebot verstärken.

Der Vollversicherungstarif „Best Fit“ für Angestellte der Hansemerkur Krankenversicherung AG garantiert Beitragsrückerstattung von bis zu sechs Monatsbeiträgen des Grundtarifs AZP, wenn die Versicherten leistungsfrei bleiben und allenfalls das Vorsorgeprogramm nutzen. Es handelt sich um einen modularen Tarif ohne Selbstbeteiligung.

Für jedes leistungsfreie Versicherungsjahr wird im Folgejahr eine Rückerstattung in Höhe der Hälfte des tariflichen Zahlbeitrages des Tarifs AZP gezahlt. Für das erste, nicht volle Versicherungsjahr gibt es die Beitragsrückerstattung anteilig.

Beitragssicherung im Alter

Der Versicherer leistet auch oberhalb der Höchstsätze der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) und Zahnärzte (GOZ) bei ambulanten, zahnärztlichen- und stationären Behandlungen voll. Die Kosten einer Behandlung durch Psychotherapeuten werden zu 90 Prozent ersetzt.

Zahnvorsorge und zahnmedizinische Behandlungen werden vollständig ersetzt, Zahnersatzmaßnahmen bis zu 80 Prozent. Die Hansemerkur bietet ein „Beitragssicherungs-Konzept im Alter“. Das heißt, über die gesetzlich vorgeschriebenen Alterungsrückstellungen können zwei Tarifbausteine zur Reduktion der monatlichen Beitragsreduktion ab Rentenalter vereinbart werden.

Einheitliche Versicherungsfähigkeit

Mit überarbeiteten Annahmekriterien will die Universa Krankenversicherung a.G. sicherstellen, dass die Versicherungsfähigkeit von Berufen in der Krankenvoll- und Krankentagegeld-Versicherung einheitlich beurteilt wird. Jeder bei der Universa Vollversicherte könne damit ein bedarfsgerechtes Krankentagegeld abschließen und die Karenzzeit frei wählen.

Dies gilt auch für das spartenübergreifende Einkommenssicherungs-Konzept „unisafe|HQ“. Darüber wird ein nahtloser Übergang vom Krankentagegeld zur Berufsunfähigkeitsrente gewährt.

Zudem hat die Universa eine praktische Arbeitshilfe zur Antragstellung neu aufgelegt. Diese gibt Tipps und Hinweise zu Antrags- und Gesundheitsfragen sowie zu Mindest- und Höchstsätzen bei Tagegeldtarifen und zu Kombinations-Möglichkeiten bei der Zusatzversicherung.

Mit integrierter Gesundheitsprüfung

Für alle Krankenzusatztarife und die Vollkostenversicherung für Studenten hat die Nürnberger Krankenversicherung AG eine nun einfachere Vertriebslösung. Nutzer des Vergleichsprogramms „Levelnine PKV“ können die Verträge direkt aus diesem Tool heraus abschließen.

Die integrierte Gesundheitsprüfung stellt einfache Gesundheitsfragen, die mit ‚ja‘ oder ‚nein‘ beantwortet werden können. Damit kann noch am Point of Sale über eine Zusatzversicherung entschieden werden. Der Vermittler erfährt noch während der Beantragung, ob sein Kunde im gewählten Tarif versicherbar ist.

Die Hälfte statt 30 Prozent

Für Beamte mit Unisex-Tarifen hat die Allianz Private Krankenversicherungs-AG die Beitragsrückerstattung auf bis zu 50 Prozent der Beiträge erhöht. Bisher waren dies maximal 30 Prozent.

Die neue Staffel erstattet für das erste leistungsfreie Jahr 20 Prozent, für das zweite 30 Prozent, für das Jahr 40 Prozent und ab dem vierten die Hälfte der Beiträge. Dies gilt auch für die stationären Unisex-Beihilfetarife. Beihilfeberechtigte Kinder und Jugendliche können 50 Prozent der Beiträge zurückerhalten (bisher 35 Prozent).

Die Beitragsrückerstattung hängt vom Geschäftserfolg des Unternehmens ab und wird jährlich neu festgelegt. Voraussetzung für die Bonuszahlung ist, dass der Versicherte am 30. Juni des Folgejahres weiter ohne Beitragsrückstand bei der Allianz in einem entsprechenden Tarif versichert ist.

Ob es sich lohnt, Rechnungen einzureichen oder die Beitragsrückerstattung zu erhalten, können Kunden ganz unter „MeineAllianz“ mit dem Tool „Bonus-Check“ aufrufen. Die Beitragsrückerstattung kann ausgezahlt oder in Vorsorgekomponente umgewandelt werden.

Geprüfte Nachhaltigkeit

Die Universität Bayreuth und die Concern GmbH haben dem betrieblichen Krankenversicherungs- (bKV-) Tarif „FEELfree“ der Halleschen Krankenversicherung a.G. ein Nachhaltigkeits-Testat ausgestellt. Arbeitgeber können eine so testierte, arbeitgeberfinanzierte bKV als Engagement in den eigenen Nachhaltigkeitsbericht aufnehmen.

Bei „FEELfree“ können sich die versicherten Mitarbeiter aus einem Paket Gesundheitsleistungen frei aussuchen. Es handelt sich dabei um Leistungen wie Heilmittel, Sehhilfen, Zahnersatz, Hörgeräte, Arznei- und Verbandmittel, professionelle Zahnreinigung, Heilpraktiker, Hilfsmittel und Zahnbehandlung.

Zur Wahl stehen fünf verschiedene jährliche Budgets zwischen 300 und 1.500 Euro. Die Kosten dafür liegen zwischen 9,95 und 42,24 Euro im Monat.

Weltweiter Krankenversicherungs-Schutz

Ergänzend zu ihrer „Weltpolice“ bietet die Barmenia Krankenversicherung AG Unternehmen auch lokale Policen in Ländern, in die sie Mitarbeiter entsenden. Dazu kooperiert die Barmenia mit der Unisonsteadfast AG. In diesem globalen Netzwerk arbeiten Makler und Versicherern in über 130 Ländern zusammen.

Unison Steadfast bietet Mitgliedsunternehmen den Zugang zu lokalen Märkten. Mit der Weltpolice leistet die Barmenia einen Krankenversicherungs-Schutz im Ausland auf deutschem Privatpatienten-Niveau. Viele Ländern schreiben aber zudem vor, dass Mitarbeiter ergänzend lokal krankenversichert sind, oft auch nur auf Basis einer Grundabsicherung.