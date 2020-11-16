PKV: Beitragsnachweis für Arbeitgeberzuschuss wird digital

19.11.2025

Wenn privatversicherte Arbeitnehmer ihren Zuschuss vom Arbeitgeber zu ihrem Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag geltend machen, gaben sie bisher einen Beitragsnachweis in schriftlicher Form ab. Künftig werde der Nachweis digital übermittelt, teilt der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. mit.

Ab 2026 müssen private Krankenversicherer die Beiträge aller Vollversicherten elektronisch an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) melden, berichtet der PKV-Verband. Grundlage hierfür sei unter anderem das Jahressteuergesetz 2020. Die erste Datenübermittlung erfolge am 20. November 2025 für die Beiträge 2026.

Das BZSt erstellt daraus die elektronischen Lohnsteuermerkmale (ELStAM), die Arbeitgeber automatisch abrufen. Auf dieser Basis werde der Zuschuss des Arbeitgebers zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung berechnet und die Lohnsteuer angepasst. Auch mitversicherte Familienangehörige werden so berücksichtigt.

Die Versicherten seien in den vergangenen Wochen bereits schriftlich von ihren Versicherern über das neue digitale Übermittlungsverfahren informiert worden, berichtet der PKV-Verband. Zudem erhalten sie bei jeder Datenübermittlung eine Mitteilung über deren Inhalt.

Zwar können Versicherte der elektronischen Übermittlung ganz oder teilweise widersprechen – dann droht jedoch unter Umständen der Verlust des Anspruchs auf den vollen steuerfreien Arbeitgeberzuschuss sowie der steuerlichen Berücksichtigung durch das Finanzamt, warnt der Verband. Weitere Informationen bietet das PKV-Serviceportal unter diesem Link.