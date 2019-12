PKV-Beiträge steigen vergleichsweise moderat

16.12.2019 – Die Krankenkassenbeiträge der einzelnen Versicherten wuchsen von 2010 bis 2020 um durchschnittlich 46 Prozent. Privatversicherte mussten ein Viertel mehr bezahlen. 2020 steigen die PKV-Prämien um durchschnittlich 1,9 Prozent, während für die GKV 3,5 Prozent vorhergesagt werden. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Kurzanalyse des Wissenschaftlichen Instituts der PKV (WIP).

Nach einer aktuellen Untersuchung des Wissenschaftlichen Instituts der PKV (WIP) sind die Beiträge je Versichertem in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) von 2010 bis 2020 um 45,6 Prozent.

Die Belastung der PKV-Versicherten nahm im betrachteten Zehn-Jahreszeitraum dagegen nur um 25,3 Prozent zu. Zu diesem Ergebnis kommt die WIP-Kurzanalyse „Entwicklung der Beitragseinnahmen in PKV und GKV 2010-2020“ (PDF, 118 KB).

„Über den ganzen Zeitraum betrachtet ergibt sich eine durchschnittliche jährliche Steigerung der Beitragsbelastung von 2,3 Prozent in der PKV und 3,8 Prozent in der GKV“, ist der Auswertung zu entnehmen.

Beitragsentwicklung GKV-PKV 2010-2020 im Vergleich (Bild: WIP)

PKV-Verband will Diskussion versachlichen

Grundlage der Berechnungen für die Auswertung bilden laut WIP Daten des Bundesgesundheits-Ministeriums (BMG), des Bundesversicherungs-Amtes (BVA) sowie des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband). Die Hochrechnung für die GKV für die Jahre 2019 und 2020 beruhen auf Angaben des Schätzerkreises des BVA.

In der Untersuchung „soll die Beitragsbelastung in den beiden Versicherungssystemen anhand der Einnahmen je Versicherten veranschaulicht werden, um einen Beitrag zur Versachlichung der politischen Diskussion zu leisten“, heißt es in den Unterlagen.

Unser Ansatz ohne Bundeszuschuss stellt die GKV-Beitragsbelastung deshalb sogar eher konservativ dar. PKV-Verband

So rechnet das Institut

Für die Auswertung der Entwicklung der Kassenbeiträge habe das WIP für jedes Betrachtungsjahr die gesamten GKV-Beitragseinnahmen ohne den Bundeszuschuss durch die Zahl der Versicherten geteilt. Daraus ergebe sich für die Berechnung der durchschnittliche Beitrag eines Kassenpatienten. Zur Berechnungsmethode erläutert der PKV-Verband auf Nachfrage:

„Wir betrachten für die Analyse die Einnahmen der GKV aus Beitragseinnahmen je Versicherten. Hierbei handelt es sich um die tatsächlich den GKV-Versicherten über Beitragszahlungen entstandenen Belastungen. […] Würde man die Belastung pro Kopf um den Bundeszuschuss erweitern, würde die Belastung der GKV-Versicherten sogar steigen.

Unser Ansatz ohne Bundeszuschuss stellt die GKV-Beitragsbelastung deshalb sogar eher konservativ dar.“ In einer Analyse von 2016 hatte das WIP beide Belastungen (mit und ohne Bundeszuschuss) für die gesetzlich Versicherten berechnet.

Demografie: Höhere Kosten für GKV

Die Hochrechnung für die GKV für die Jahre 2019 und 2020 beruht auf den BVA-Schätzungen. Der Schätzer-Kreis geht von einer Steigerung der Einnahmen von vier beziehungsweise 3,5 Prozent aus.

Allerdings werde die demographische Entwicklung mittelfristig Konsequenzen für die GKV haben. Die Zahl der potenziellen Nettobeitragszahler sinke. Gleichzeitig steige die Zahl der Nettoempfänger des GKV-Systems mit dem Eintritt der Babyboomer in den Ruhestand. Entweder müsse folglich der Beitragssatz steigen oder Leistungen gekürzt werden.

Die Entwicklung der Prämieneinnahmen für die PKV schätzt die WIP-Analyse wie folgt ein: „Für die PKV wurde für 2020 eine erwartete Steigerung der Beitragseinnahmen von 2,8 Prozent unterstellt. Für 2019 ist für die PKV von einem Anstieg in Höhe von 1,9 Prozent auszugehen.“

Diverse Herausforderungen für PKV

In der PKV führten laut Institut dagegen Kostensteigerungen infolge des medizinisch-technischen Fortschritts zu Erhöhungen der Prämien.

Allerdings dürfte neben Herausforderungen des Niedrigzinsumfeldes (VersicherungsJournal Medienspiegel 16.10.2019) auch der Schwund bei den Vollversicherten den Gesellschaften zu schaffen machen.

Zwischen 2011 und 2018 ist die Zahl der Krankenvollversicherten kontinuierlich auf zuletzt nur noch 8.753.600 zurückgegangen. Das Minus belief sich in diesem Zeitraum nach Daten des PKV-Verbandes auf rund 240.000 Personen. Das entspricht einem Rückgang von 2,7 Prozent (18.7.2019).

Zusätzlich geht weit mehr als ein Viertel des gesamten Bruttoneuzugangs in der Krankenvollversicherung an die Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. Zusammen mit Hansemerkur Krankenversicherung AG, die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. und die Continentale Krankenversicherung a.G. entfällt über die Hälfte des Neugeschäfts auf nur vier Anbieter (27.11.2019).