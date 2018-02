PKV 2017 mit solidem Jahr – aber unsicheren Aussichten

31.1.2018 – Die privaten Krankenversicherer haben 2017 die Zahl der Krankenvoll-Versicherungen stabil halten können. Nach den von GDV-Präsident Dr. Wolfgang Weiler im Rahmen der Jahrespressekonferenz des Verbandes präsentierten Daten wuchsen insgesamt die Beitragseinnahmen mit 4,3 Prozent auf 38,8 Milliarden Euro deutlich stärker als die Ausgaben mit 1,6 Prozent auf 27,0 Milliarden Euro. Für 2018 bleiben die privaten Krankenversicherer verhalten optimistisch. Viel hängt davon ab, ob und wie sich CDU/CSU und SPD im Gesundheitsbereich verständigen.

Die privaten Krankenversicherer haben geschäftlich das vergangene Jahr solide abgeschlossen. Dabei gelang es, die Zahl der Krankenvoll-Versicherungen bei rund 8,8 Millionen zu stabilisieren, wie heute vom Präsidenten des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), Dr. Wolfgang Weiler, im Rahmen der Jahrespressekonferenz des Verbandes präsentierte Daten zeigen.

Weiler sagte am Mittwochvormittag vor der Presse in Berlin laut Redetext, die günstige wirtschaftliche Lage der privaten Haushalte in Deutschland sollte in diesem Jahr grundsätzlich stützend auch auf die Geschäftsentwicklung der privaten Krankenversicherung (PKV) wirken.

„Allerdings könnte die politische Unsicherheit im Zuge der Koalitionsverhandlungen zu einer abwartenden Haltung führen“, sagte Weiler. Insgesamt werde für die Branche 2018 mit einem stabilen Beitragswachstum von 2,0 Prozent gerechnet.

Politische Diskussionen dauern an

Nach Abschluss der Sondierungsgespräche zwischen CDU/CSU und SPD schien das Aus für die Bürgerversicherung klar zu sein, die SPD konnte sich mit ihrem Ziel, das duale System in der Krankenversicherung grundlegend zu reformieren, nicht durchsetzen (VersicherungsJournal 12.1.2018).

Seitdem sich die Parteiführung jedoch auf dem SPD-Sonderparteitag die Zustimmung zu formellen Koalitionsverhandlungen gesichert hat, kocht das Thema Bürgerversicherung immer wieder hoch (VersicherungsJournal 17.1.2018). Die Sorge der Branche: Auch wenn es – wie derzeit zu erwarten ist – keinen Einstieg in eine Bürgerversicherung geben sollte, könnte die SPD eine weiter vier Jahre anhaltende Blockadepolitik gegenüber der PKV durchsetzen.

Zahl der PKV-Verträge 2017 um 600.000 gestiegen

Wie Weiler weiter erläuterte, konnten die PKV-Unternehmen die Zahl der Verträge im vergangenen Jahr um rund 600.000 oder 1,8 Prozent auf 34,5 Millionen ausweiten. Die Impulse kamen dabei aus der Krankenzusatz-Versicherung, während die Zahl der Krankenvoll-Versicherungen mit 8,6 Millionen stabil gehalten werden konnte.

Die Beitragseinnahmen stiegen 2017 um 4,3 Prozent von 37,3 auf 38,8 Milliarden Euro. Die Leistungsausgaben nahmen um 1,6 Prozent von 26,6 Milliarden Euro auf 27,0 Milliarden Euro langsamer zu. Davon entfielen auf die Krankenversicherung 25,9 Milliarden Euro und auf die private Pflegeversicherung 1,1 Milliarden Euro.

Die Einnahmen in der Pflegeversicherung wuchsen 2017 um 6,1 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Die Einnahmen lagen damit rund 1,2 Milliarden Euro über den Ausgaben. Forderungen der Ersatzkassen, wegen des geringeren Pflegerisikos der PKV-Versicherten nach einem Solidarausgleich (VersicherungsJournal 31.1.2018) lehnt der PKV-Verband ab.