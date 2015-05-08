Pflegezusatzpolice muss nicht steuerlich absetzbar sein

24.10.2025

Ein Ehepaar konnte die Beiträge für seine private Pflegezusatzpolice nicht als Sonderausgaben bei der Einkommensteuer absetzen, da es die Höchstbeträge bereits durch die Basisabsicherung der Krankenversicherung und die Pflegepflichtversicherung ausgeschöpft hatte. Das hielten sie für verfassungswidrig und klagten.

Der Bundesfinanzhof entschied mit Urteil vom 24. Juli 2025 (X R 10/20) gegen die Steuerzahler. Der Sonderausgabenabzug von Beiträgen für eine freiwillige private Pflegezusatzversicherung ist nach Ansicht der Richter nicht geboten, da der Gesetzgeber sich bewusst für ein Teilleistungssystem entschieden habe.

Das Prinzip der Steuerfreiheit des Existenzminimums gelte nur für die vom Gesetzgeber verpflichtende Vorsorge, die nicht über das sozialhilferechtliche Niveau hinausgeht. Im Tenor des Urteils heißt es daher:

„Die Regelung in § 10 Absatz 4 Satz 4 EStG, nach welcher Beiträge für eine freiwillige private Pflegezusatzversicherung (§ 10 Absatz 1 Nummer 3a EStG) unberücksichtigt bleiben, wenn der (gemeinsame) Höchstbetrag (§ 10 Absatz 4 Satz 1 bis 3 EStG) bereits durch die Beiträge zur Basisabsicherung der Kranken- und Pflegeversicherung (§ 10 Absatz 1 Nummer 3 EStG) ausgeschöpft wird, ist daher verfassungsrechtlich unbedenklich.“