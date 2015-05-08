Pflegezusatzpolice muss nicht steuerlich absetzbar sein

24.10.2025
Ein Ehepaar konnte die Beiträge für seine private Pflegezusatzpolice nicht als Sonderausgaben bei der Einkommensteuer absetzen, da es die Höchstbeträge bereits durch die Basisabsicherung der Krankenversicherung und die Pflegepflichtversicherung ausgeschöpft hatte. Das hielten sie für verfassungswidrig und klagten.
Der Bundesfinanzhof entschied mit Urteil vom 24. Juli 2025 (X R 10/20) gegen die Steuerzahler. Der Sonderausgabenabzug von Beiträgen für eine freiwillige private Pflegezusatzversicherung ist nach Ansicht der Richter nicht geboten, da der Gesetzgeber sich bewusst für ein Teilleistungssystem entschieden habe.
Das Prinzip der Steuerfreiheit des Existenzminimums gelte nur für die vom Gesetzgeber verpflichtende Vorsorge, die nicht über das sozialhilferechtliche Niveau hinausgeht. Im Tenor des Urteils heißt es daher:
„Die Regelung in § 10 Absatz 4 Satz 4 EStG, nach welcher Beiträge für eine freiwillige private Pflegezusatzversicherung (§ 10 Absatz 1 Nummer 3a EStG) unberücksichtigt bleiben, wenn der (gemeinsame) Höchstbetrag (§ 10 Absatz 4 Satz 1 bis 3 EStG) bereits durch die Beiträge zur Basisabsicherung der Kranken- und Pflegeversicherung (§ 10 Absatz 1 Nummer 3 EStG) ausgeschöpft wird, ist daher verfassungsrechtlich unbedenklich.“
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.