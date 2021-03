Pflegeversicherung wird nochmals teurer

4.3.2021 – Die beiden Krankenversicherer der Versicherungskammer Bayern – UKV – Union Krankenversicherungs-AG und Bayerische Beamtenkrankenkasse AG – erhöhen zum 1. Mai erneut die Beiträge für die Pflegeversicherung zweistellig. Grit Läuter-Lüttig, Leiterin Mathematik der Krankenversicherungen bei der Versicherungskammer Bayern, erläutert im Interview Gründe, Handlungsoptionen und Marktgeschehen.

VersicherungsJournal: Die Pflegetarife der Versicherer der Versicherungskammer Bayern (VKB) verteuern sich. Ihren Kunden haben Sie das wie folgt angekündigt: „Derzeit ändern sich marktweit die Beiträge für die getroffene Absicherung. Für unsere Bestandskunden, die seit Jahrzehnten stabile Beiträge genossen haben, sind die damit verbundenen derzeitigen Beitragsanpassungen besonders deutlich spürbar.“ Welche Tarife betrifft sich das?

Grit Läuter-Lüttig: Es geht um die Pflegezusatz-Versicherungen als Ergänzung zur gesetzlichen Pflegeabsicherung, die, wie wir alle wissen, einfach nicht ausreichend ist. Das typische Konzept ist das Tagegeld mit der Anerkennung des Pflegefalls auf gesetzlicher Basis. Und diese gesetzliche Basis hat sich mit der Pflegereform 2017 verändert.

VersicherungsJournal: Das heißt, die Reform hat Sie übel erwischt?

Läuter-Lüttig: Grundsätzlich halten wir die Änderung für gut, weil die Pflege zuvor nicht bedarfsgerecht war. Demenzielle Erkrankungen waren von der bisherigen Pflegefalldefinition nicht erfasst, obwohl diese Menschen betreut werden mussten. Diese Änderung bedeutet aber auch, dass wir deutlich mehr Leistungen auszahlen müssen, weil sich die Zahl der Leistungsempfänger erhöht hat: Es gibt mehr Menschen, die als Pflegefall anerkannt sind. Zudem wurde mehr und schneller hochgestuft. Die Mehrzahl der Fälle hat den Grad 2.

VersicherungsJournal: Orientieren sich alle Versicherer bei der Anerkennung des Pflegefalls an der gesetzlichen Definition?

Läuter-Lüttig: Im Krankenversicherungs-Bereich ist dies Marktstandard. Die Pflegefalldefinition wird 1: 1 übernommen. Damit sitzen wir alle im gleichen Boot. Anders sieht dies beispielsweise bei den von den Lebensversicherern angebotenen Pflegerenten aus, die anders kalkuliert werden und oft auch eine eigene Definition verwenden. Da die Beiträge bei den Pflegerenten garantiert sind, haben sie ein höheres Sicherheitsniveau, was den Kunden aber etwas kostet. Deshalb sind die von der privaten Krankenversicherung (PKV) angebotenen Tagegelder im Markt attraktiver – und in der Vergangenheit war das Beitragsniveau ja auch stabil.

VersicherungsJournal: Wie sehen denn die Zahlen für den Markt aus?

Läuter-Lüttig: Wir beobachten den Markt sehr genau. Unsere Quellen sind vielfältig. Die Folgen der Pflegereform 2017 haben sich erst nach und nach durchgesetzt. 2021 sind nochmals viele PKV-Anbieter hinzugekommen, die ihre Beiträge im Neugeschäft erkennbar angepasst haben. Daten zu Anpassungen in den Beständen findet man so nicht – allenfalls in den sozialen Medien, wenn sich Kunden beschweren.

Seit der Pflegereform sind die Beträge im Neugeschäft in erheblichen Prozentsätzen angepasst worden. In den Abschlussaltern von 40 und 50 Jahren gab es Anpassungen von zehn bis 50 Prozent. Erstaunlicherweise wurde auch in Tarifen erheblich angepasst, die erst nach der Pflegereform auf den Markt gebracht worden sind – bei denen die Informationen für die Kalkulation entsprechend vorgelegen haben. Nach meinen Beobachtungen hat der deutlich größere Teil der Anbieter entsprechend angepasst.

VersicherungsJournal: Im Neugeschäft dürften die Anpassungen doch unproblematisch sein. Der Kunde bekommt durch die Pflegereform ja auch mehr – nämlich Leistungen in bisher nicht oder gering eingestuften Fällen.

Läuter-Lüttig: Genau! Problematisch ist es für die Bestandskunden. Das Hauptalter für den Abschluss einer Pflegeversicherung liegt heute bei leicht unter 40 Jahren. Viele unserer Kunden haben zwischen 40 und 50 Jahren abgeschlossen, als die Beiträge für sie noch sehr günstig waren. Ein hochwertiger Tarif mit 50 Euro Tagesgeld kostet beim Einstiegsalter 40 monatlich 59 Euro. Wer zehn Jahre mit dem Abschluss wartet, zahlt dann bereits 86 Euro – zehn Jahre später sind es 132 Euro. Der Pflegefall ist halt ein Vorkommnis, das üblicherweise im Alter 80 plus eintrifft. Dafür braucht es einen Sparprozess. Je früher, der begonnen wird, desto niedriger sind die Monatsbeiträge.

Bei einem Mehrbedarf von 25 Prozent und einem Hebel von Faktor gut zwei zwischen dem Einstiegsalter 40 und 60 Jahren kann die Anpassung für den 60-Jährigen jetzt auch schnell 50 oder 60 Prozent betragen.

VersicherungsJournal: Und das sind alles Tarife mit Alterungsrückstellung?

Läuter-Lüttig: Ja. Wenn sich die Häufigkeit der Leistungs-Inanspruchnahme ändert – grob gesprochen sind die Leistungsausgaben je nach Tarif et cetera um 25 Prozent höher – muss dieser Mehrbedarf nachfinanziert werden. Und dies geschieht für den Bestandskunden naturgemäß in einem höheren Alter, was die Wirkung verstärkt. Bei einem Mehrbedarf von 25 Prozent und einem Hebel von Faktor gut zwei zwischen dem Einstiegsalter 40 und 60 Jahren kann die Anpassung für den 60-Jährigen jetzt auch schnell 50 oder 60 Prozent betragen.

Diesen Effekt gab es real bei unseren langjährig Versicherten: Ihr an sich ausreichender Beitrag schnellte infolge der Nachfinanzierung für die Mehrleistung im Zuge der Gesetzesreform zum jetzt gegenwärtigen Alter nach oben.

Beispiel: Jemand spart für eine Weltreise in zehn Jahren monatlich eine bestimmte Summe. Am Ende des neunten Jahres stellt er fest, dass die Reise teurer geworden ist. Jetzt kann er nur noch im zehnten Jahr deutlich mehr sparen oder seine Reisepläne kürzen. Das sehen wir hier in der Pflegetagegeld auch: Durch die kurze Zeit, die bis zu einem möglichen Leistungseintritt verbleibt, muss mehr gespart werden...

VersicherungsJournal: Das hört sich so an, als wenn Sie Ihren Kunden, die das vielleicht auch nicht mehr zahlen können, zu Leistungskürzungen rieten, oder?

Läuter-Lüttig: 2020 hatten wir in Teilen Anpassungen von 50 bis 60 Prozent – je nach Konstellation sogar noch höher. Das führte zu vielen Kundenanfragen. Der Großteil hat unsere Erklärung verstanden. Ein Teil hat entgegen unseren Rat den Vertrag gekündigt. Der dritte Weg war die Reduktion der Leistung.

Die Neugeschäftstarife werden erstmalig und in einem größeren Sprung angepasst.

VersicherungsJournal: Haben sich denn alle Pflegetagegeld-Tarife verteuert oder gibt es auch Ausnahmen?

Läuter-Lüttig: Grundsätzlich alle. Wir hatten zwei Wellen, in denen die sogenannten auslösenden Faktoren angesprungen sind. 2020 waren das mit wenigen Ausnahmen fast alle Bestandstarife. 2021 sind Neugeschäftstarife, aber auch noch einmal die Bestandstarife „angesprungen“. Die Neugeschäftstarife werden erstmalig und in einem größeren Sprung angepasst. Da sich der Leistungsanstieg fortgesetzt hat, müssen auch viele Bestandstarife nochmals, allerdings in einem geringeren Niveau angepasst werden. Wir hoffen, dass wir mit dieser zweiten Runde ein ausreichendes Niveau erreicht haben.

VersicherungsJournal: Um wie viel geht es genau?

Läuter-Lüttig: Wir passen zum 1. Mai die Bestandstarife, die wir zum zweiten Mal in der Anpassung haben, um maximal 20 Prozent an. Bei einem Tarif fällt es etwas höher aus. In den allermeisten Fällen dürfte die Anpassung aber unter zehn Euro im Monat liegen. Das hängt aber auch von den jeweiligen Vertragskonstellationen ab – beispielsweise von der Absicherungshöhe.

Bei den Neugeschäfts-Tarifen liegt der Schnitt zwischen 15 und 17 Euro. Hier bewegt sich die Anpassung Richtung 40 Prozent.

Die Leistung ist der Auslöser – mit einem ganz erheblichen Effekt.

VersicherungsJournal: Und wie sieht es mit dem Rechnungszins aus? Haben Sie diesen beim Anspringen der „auslösenden“ Faktoren mit abgesenkt?

Läuter-Lüttig: Die Leistung ist der Auslöser – mit einem ganz erheblichen Effekt. Das Ganze wäre aber nur halb so schlimm, wenn wir nicht noch zusätzlich die Niedrigzinsen hätten. Die Pflegetarife haben halt einen hohen Sparanteil und leben von Sparprozess. Wir haben den Rechnungszins auf 1,8 Prozent abgesenkt. Während in der Krankenvollversicherung 0,1 Prozent Zinsabsenkung ein Prozent Beitragsanpassung bedeuten, sind es nach dieser Daumenregel in der Pflegeversicherung eher zwei bis drei Prozent.

VersicherungsJournal: Mit welchen Kündigungsquoten rechnen Sie aufgrund der Beitragsanpassungen?

Läuter-Lüttig: Normalerweise werden diese Verträge wenig gekündigt. 2020 haben etwa fünf Prozent ihren Schutz reduziert und weitere fünf Prozent ihn – entgegen unserer Empfehlung – gekündigt.

VersicherungsJournal: Gibt es Argumentationshilfen für den Vertrieb?

Läuter-Lüttig: Wir weisen immer wieder daraufhin, dass Pflege ein sehr wichtiges Vorsorgeprodukt ist, weil die staatliche Absicherung als Basis eben nicht ausreicht und sich die Situation aufgrund der Demografie eher noch verschlechtert. Wir haben die Gründe für die Beitragsanpassung erläutert und die Handlungsalternativen aufgezeigt.

VersicherungsJournal: Sie nennen die Leistungskürzung als Alternative aber nicht automatisch mit dem Beitragsanpassungs-Schreiben?

Läuter-Lüttig: Nein. Im letzten Jahr haben wir großen Erfolg mit der Beratung unserer Kunden gehabt. Sie haben verstanden, dass es wenig Sinn macht, Schutz nach Preis einzukaufen, statt nach Leistung.

Der Wechsel des Anbieters lohnt sich wegen der höheren Prämien mit steigendem Eintrittsalter allenfalls in den ersten fünf Jahren, danach nicht mehr.

VersicherungsJournal: Wie sieht es in der Pflegeversicherung mit Umdeckerei aus?

Läuter-Lüttig: Der Wechsel des Anbieters lohnt sich wegen der höheren Prämien mit steigendem Eintrittsalter allenfalls in den ersten fünf Jahren, danach nicht mehr. Und auch der Tarifwechsel im eigenen Haus rechnet sich nicht, weil alle Tarife mit den gleichen Pflegehäufigkeiten et cetera kalkuliert sind. Die Pflege-Pflichtversicherung bildet dafür die Basis. Möglich sind nur kurzfristige Effekte im Zuge von temporären Verschiebungen bei Beitragsanpassungen. Das ist anders als in der Vollkostenversicherung, in der das Kollektiv möglicherweise anders zusammengesetzt ist und daher einen anderen Risikoverlauf hat.

VersicherungsJournal: Würden Sie bei einer Neukalkulation von der gesetzlichen Definition der Pflegefall-Leistung Abstand nehmen?

Läuter-Lüttig: Natürlich diskutieren wir solche Optionen bei der Entwicklung eines Tarifs. Das Auseinanderfallen von gesetzlicher und privatwirtschaftlicher Einschätzung bei Leistungen im Pflegefall hielte ich aber für unglücklich. Grundsätzlich ist das Konzept gut, hat aber mit der Reform 2017 nun auch eine Konsequenz.

VersicherungsJournal: Und kann man nicht vorsorgen in den Tarifen für potenzielles Handeln des Gesetzgebers?

Läuter-Lüttig: Dafür gibt es keine gesetzlichen Grundlagen. Aber man könnte selbst natürlich vorsorgen – beispielsweise mit einer Rentenversicherung.

