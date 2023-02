Pflegebeiträge steigen – ist ein Griff in den Steuertopf notwendig?

27.2.2023 – Die Beitragssätze in der gesetzlichen Pflegeversicherung sollen am 1. Juli um bis zu 18 Prozent angehoben werden, für Eltern mit mindestens drei Kindern wird es billiger. Das plant der Gesundheitsminister nach Medienberichten. Der AOK-Bundesverband fordert dagegen, das System mit Steuermitteln zu stabilisieren.

Um die angeschlagene gesetzlichen Pflegeversicherung zu stützen, will Gesundheitsminister Professor Dr. Karl Lauterbach (SPD) den Beitragssatz zum 1. Juli dieses Jahres erhöhen.

Das gehe aus einem Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit für ein Gesetz zur Unterstützung und Entlastung in der Pflege hervor, über den unter anderem die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit Blick auf einen ihr vorliegenden Entwurf berichtet.

Pflegeversicherung wird bis zu 18 Prozent teurer

Dem Vorschlag des Minister nach sollen Familien mit mehr als einem Kind bei der Hebung des Pflegebeitrags weniger belastet werden. Generell sollen Eltern 0,25 Prozentpunkte mehr Pflegebeitrag zahlen statt bisher 3,05 Prozent. Kinderlose zahlen 0,60 Prozentpunkte mehr – damit kommen sie auf 4,00 Prozent.

Ab dem zweiten Kind werden Familien mit 0,15 Beitragssatz-Punkten je Kind entlastet. Das gilt bis zum fünften Kind.

Bisher zahlen Eltern höchstens 152,12 Euro monatlich und Kinderlose 164,59 Euro (VersicherungsJournal 23.12.2022).

Geplante Beiträge zur Pflege-Pflichtversicherung ab 1.7.2023 Beitragssatz Veränderung Höchstbeitrag in Euro Kinderlose 4,00 % (bisher 3,40%) + 17,7 % 199,50 (bisher 164,59) Mit 1 Kind 3,40 % (3,05 %) + 11,7 % 169,58 (152,12) Mit 2 Kindern 3,10 % (3,05 %) + 1,6 % 154,61 (152,12) Mit 3 Kindern 2,95 % (3,05 %) - 3,3 % 147,13 (152,12) Mit 4 Kindern 2,80 % (3,05 %) - 8,2 % 139,65 (152,12) Mit 5 Kindern 2,65 % (3,05 %) - 13,1 % 132,17 (152,12)

WERBUNG

Beiträge der privaten Pflege-Pflichtversicherung schon erhöht

Die private Pflege-Pflichtversicherung war am Jahresanfang teuer geworden (2.12.2022).

Seitdem zahlen die Privatversicherten nach Angaben des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) im Durchschnitt 104 Euro Monatsbeitrag, während gesetzlich Krankenversicherte je nach Einkommen durchschnittlich 122 und maximal 170 Euro zahlen müssen (24.10.2022).

Insgesamt jedoch sind der Interessenvertretung zufolge die Pflegeversicherungs-Beiträge in der PKV in den letzten zehn Jahren nicht stärker gestiegen als in der GKV.

Pflegegeld steigt um fünf Prozent

Ab 2024 sollen pflegende Angehörige mit finanzieller Unterstützung rechnen dürfen, heißt es in dem Bericht der FAZ. Das Pflegegeld soll dann um fünf Prozent erhöht werden,

Die Finanzierungs-Ideen des Ministeriums stoßen nicht überall auf Gegenliebe. Die soziale Pflegeversicherung solle durch Steuermittel unterstützt werden, fordert Dr. Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende der AOK-Bundesverband GbR. In einem Schreiben an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) dotierte sie die kurzfristige Stabilisierung in diesem Jahr auf 4,5 Milliarden Euro.

Reimann verweist in dem Brief auf die im Koalitionsvertag verständigte dauerhafte finanzielle Stärkung der Pflegeversicherung. „Wir bitten Sie daher eindringlich, die Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung durch Bundesmittel schnell zu stabilisieren, damit die notwendige Sicherung der Liquidität nicht ausschließlich zu Lasten der Beitragszahlenden erfolgt“, heißt es in dem Schreiben.