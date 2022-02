Ostangler schlägt Allianz, Axa und Zurich in Sachen Nachhaltigkeit

17.2.2022 – Greensurance und Hochschule für Technik Stuttgart haben 19 Schadenversicherer einem Nachhaltigkeitsrating unterzogen. Es bietet für Kunden und Vermittler Filter-Möglichkeiten bei der Auswahl. Das Urteil der Rater zur Branche fällt nicht gut aus.

WERBUNG

„Es gibt keine gegründete Nachhaltigkeits-Versicherung! Die Versicherungsbranche hat es wie keine andere Branche in den letzten Jahr(zehnten) verschlafen sich nachhaltig zu entwickeln. Daher sind viele Gesellschaften am Markt nicht transparent und die Nachhaltigkeits-Leistungen sind in vielen Bereichen ausbaufähig.

Der Markt für grüne Produkte beziehungsweise die Kommunikation zur Nachhaltigkeits-Leistungen der Versicherungsbranche sehr undurchsichtig ist.“ Zu diesem Ergebnis kommt das „NATIVE-Rating“ nach der Untersuchung von 19 deutschen Sachversicherungen.

Gefördertes Projekt von Greensurance und Hochschule für Technik Stuttgart

Das Nachhaltigkeits-Rating hat die Greensurance Stiftung für Mensch und Umwelt gemeinnützige Gesellschaft mbH in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Nachhaltiges Wirtschaften und Management (ZNWM) der Hochschule für Technik Stuttgart entwickelt und getestet.

Das Projekt mit einem Gesamtvolumen von 296.000 Euro wurde über zwei Jahre von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert.

Welche Sachversicherer ausgesucht wurden

Der Markt für grüne Sach-Versicherungsprodukte sei bisher „sehr undurchsichtig“ und die Nachhaltigkeitsleistung der Versicherer „nicht sehr transparent“. Für Verbraucher wolle der „NATIVE-Vergleich“ und für Makler das „NATIVE-Rating“ beim Leistungsvergleich eine Unterstützung sein, wird die Motivation auf der Website erläutert. Für Versicherer soll es Anreiz zur Verbesserung bieten.

Der Vergleich für den Verbraucher ist kostenlos und bietet einige wenige Kriterien für die Auswahl. Mehr Auswahlkriterien (zum Beispiel zu grünen Produkten, Positiv-Kriterien und Ausschlüssen in der Kapitalanlage, Umgang mit Kontroversen, ESG-Ansatz) finden sich im Rating für Makler. Hier kostet die Jahreslizenz 99,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Untersucht wurden 19 Sach-Versicherer – die größten Einzelgesellschaften sowie die nach Meinung der Rater „grünen Pioniere am Markt“. Ausschlaggebend für die Auswahl waren die Bruttobeitragseinnahmen beziehungsweise „grüne“ Produkte der Anbieter.

Es handele sich „erstmal“ nur um eine Auswahl, weitere Gesellschaften sollen folgen. Die nächste Erhebung für das Rating startet ab August. Eine neue Veröffentlichung ist für Anfang 2023 geplant.

Vorreiter und Schlusslichter im Nachhaltigkeits-Rating

Die vorderen drei Plätze des Ratings belegen kleinere, spezialisierte „Vorreiter“-Versicherer wie die Ostangler Brandgilde VVaG (Platz 1 mit 42,17 Prozent), Schwarzwälder Versicherung VVaG (Platz 2 mit 38,72 Prozent) und Waldenburger Versicherung AG (37,81 Prozent).

Die größeren Unternehmen wie die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG (36,59 Prozent), R+V Allgemeine Versicherung AG (35,45 Prozent) und Allianz Versicherungs-AG (33,93 Prozent) folgen auf Platz 4, 5 und 6. Schlusslicht ist die VHV Allgemeine Versicherung AG auf Platz 19 (10,15 Prozent).

Was bewertet wird

Die Bewertung ergibt sich aus über 300 Indikatoren der Nachhaltigkeits-Bereiche Klima, Umwelt, Soziales, Governance, Ökonomie, Kapitalanlage sowie Produkt und Schaden. Die Rater haben ihre Methodik auf bestehenden Nachhaltigkeits-Indikatoren wie beispielsweise der Global Reporting Initiative und dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex aufgesetzt.

Zudem sind nach Angaben der Analysten wichtige Bereiche abgefragt worden – beispielsweise solches, was Verbraucher interessiere oder transformatives Potenzial habe.

Die Note ergab sich aus den Kategorien und Gewichtungen

Klima (25 Prozent),

Produkt und Schaden (25 Prozent),

Kapitalanlage (15 Prozent),

gute Unternehmensführung (Governance, 15 Prozent),

Soziales (7,5 Prozent),

Ökonomie (7,5 Prozent) und

Umweltressourcen (5 Prozent).

Nur sieben Versicherer beantworteten die Fragen der Rater

Zwei Drittel der Daten sind frei verfügbare Informationen wie Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht und die Webseite.

Für den Rest wurde ein Fragebogen entwickelt, den aber nur sieben der 19 Versicherer beantworteten. Den Angaben zufolge waren das die Ostangler, die Waldenburger, die Barmenia, die Zurich, die Schwarzwälder, die R+V und die Württembergische.