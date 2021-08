OLG-Urteil in Sachen BSV: „Klipp und klar Deckungsschutz“

4.8.2021 – Die Urteilslawine im Streit um coronabedingte Leistungen aus der Betriebsschließungs-Versicherung geht munter weiter. Rein zahlenmäßig haben die Assekuranzen die Nase vorne. Es gibt deutlich mehr Urteile, die von den Versicherern gewonnen werden. Ein neues Oberlandesgerichts-Urteil gewährt nun einem Hotelbesitzer einen klaren Anspruch. Zudem ist wegen grundsätzlicher Bedeutung eine Revision beim Bundesgerichtshof zugelassen.

Ein Hotelbesitzer aus Heidelberg hat vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe (Urteil vom 30. Juni 2021, 12 U 4/21) seinen Prozess gegen einen Versicherer auf Schadenersatz in Zusammenhang mit dem Corona-Lockdown Anfang 2020 gewonnen.

Das Gericht verurteilte den Versicherer zu einer Zahlung von 60.000 Euro. Die Richter sind der Meinung, dass ein Anspruch aus der Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) besteht.

Die Begrenzung des Versicherungsschutzes auf einen abschließenden Katalog von Krankheiten und Krankheitserregern, der hinter dem Umfang des Infektionsschutz-Gesetzes zurückbleibt, ist hier nach der Beurteilung des Senats nicht hinreichend klar und verständlich erfolgt. Die Begrenzung sei damit wegen Verstoßes gegen das gesetzliche Transparenzgebot für Allgemeine Geschäftsbedingungen unwirksam.

Klausel unwirksam

Die Unwirksamkeit der Klausel führt dazu, dass gemäß der allgemeinen Regelung in den Versicherungs-Bedingungen jede Betriebsschließung „beim Auftreten meldepflichtiger Krankheiten oder Krankheitserreger“ versichert ist.

Da eine Meldepflicht von Covid-19 unabhängig von der späteren ausdrücklichen Aufnahme in die Listen des Infektionsschutz-Gesetzes bereits zum Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalles im März 2020 bestand, war die Betriebsschließung aufgrund der Corona-Pandemie auch vom Versicherungsumfang umfasst.

In einem anderen Fall ging es um eine Hotel- und Gaststättenanlage in Hessen. Da hier die Bedingungen eindeutig waren, verneinte das Oberlandesgericht Karlsruhe den Leistungsfall (Urteil vom 30. Juni 2021, 12 U 11/21).

Nur eine OLG-Entscheidung zugunsten des Kunden

Derzeit gibt es laut einer Urteilssammlung durch Coco Mercedes Tremurici, Referendarin am Kammergericht und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Freien Universität Berlin, von 23 Entscheidungen durch Oberlandesgerichte nur eine für die versicherten Kunden.

Hans-Georg Jenssen (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Trotzdem nennt Dr. Hans-Georg Jenssen, Geschäftsführender Vorstand des Bundesverbandes Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM) dies einen „Lichtblick“. Viele Gerichte würden sich mit der Transparenzfrage nämlich gar nicht beschäftigen.

Er ist nun skeptisch, ob der betroffene Versicherer im Heidelberger Fall überhaupt zum Bundesgerichtshof (BGH) geht. Möglich ist, dass er sich stillschweigend vergleicht.

Streit um Schließung

„Die Argumente der Versicherer, um der Leistungspflicht aus der Betriebsschließungs-Versicherung zu entkommen, sind teils bedenklich“, kritisiert Professor Dr. Christian Armbrüster von der Freien Universität Berlin. So werde etwa eingewendet, dass man während der Betriebsschließung sein Unternehmen hätte renovieren können, was bei einer Ertragsausfall-Versicherung ein erstaunlicher Einwand sei.

Außerdem behaupteten die Versicherer regelmäßig, dass Hotels oder Restaurants wegen des Außer-Haus-Verkaufs von Speisen oder der Möglichkeit der Beherbergung von Geschäftsleuten nicht gänzlich geschlossen gewesen sind.

Armbrüster: „Faktisch sind die meisten dieser Unternehmen aber im Kern ihres Geschäftsbetriebes während der Corona-Lockdowns geschlossen gewesen.“ Daher könnten diese Argumente kein Grund für Leistungsablehnung sein. „Das hat nun auch das Oberlandesgericht Karlsruhe nochmals bestätigt“, erläutert der Jurist. „Es hat zudem in diesem Verfahren klipp und klar Deckungsschutz gewährt.“

Bundesgerichtshof soll im Herbst entscheiden

Von der Zahl der veröffentlichten Verfahren zugunsten der Versicherer kann man nach Einschätzung von Armbrüster nicht darauf schließen, wie die Gerichte tatsächlich urteilen. So gebe es Hinweise darauf, dass die Versicherungsbranche versuche, die Veröffentlichung negativer Urteile durch Vergleiche mit Vereinbarung eines Stillschweigens zu verhindern.

Christian Armbrüster (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Diese Informationen stammten aber wohl überwiegend von Anwälten, die ein Eigeninteresse daran haben, dass möglichst viele versicherte Unternehmen gegen eine Leistungsverweigerung der Assekuranzen rechtlich vorgehen.

„Es gibt aber eine Fülle von sehr unterschiedlichen Bedingungen. Nicht in allen Regelwerken haben es die Versicherer tatsächlich geschafft, transparent ihre sachlich durchaus sinnvollen Leistungsbegrenzungen für den durchschnittlichen Kunden darzustellen. Es kommt teilweise auf ein einzelnes Wort an“, erläutert Armbrüster.

Daher geht der Jurist davon aus, dass der Bundesgerichtshof zur Kernfrage der Transparenz ab Herbst 2021 mehrere Entscheidungen fällen wird. Eine ganze Reihe von Verfahren sei mittlerweile zur Revision beim BGH zugelassen. Zudem gebe es Nichtzulassungs-Beschwerden.

Versagen der Versicherungsaufsicht?

BDVM-Mann Jenssen bezeichnet den BSV-Streit in Deutschland einen „juristischen Häuserkampf“ und verweist nach Großbritannien. Dort habe die Financial Conduct Authority (FCA) eine Reihe von Versicherern mit den marktgängigsten Bedingungen für die Versicherungsnehmer verklagt und in vielen Fällen volle Siege errungen.

Laut BDVM hätte auch die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) aufgrund ihrer Verbrauchschutz-Zuständigkeit eingreifen können. Das ist aber bisher nicht passiert.