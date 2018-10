Nutzungsausfall-Entschädigung trotz Interimsfahrzeug?

15.10.2018 – Ein Geschädigter, dessen Fahrzeug bei einem Unfall einen Totalschaden erlitten hat, steht bis zur Lieferung eines gleichwertigen Ersatzfahrzeugs keine Nutzungsausfall-Entschädigung zu, wenn er in der Zwischenzeit ein Interimsfahrzeug nutzen konnte. Das gilt auch dann, wenn dieses Fahrzeug deutlich kleiner ist – so das Oberlandesgericht Koblenz in einem Beschluss vom 23. November 2017 (10 U 322/17).

Der Kläger war mit seinem Mercedes Benz GL 350 CDI unverschuldet in einen Unfall verwickelt worden. Sein Fahrzeug hatte dabei einen Totalschaden erlitten.

Unbegründete Forderung

Weil sich die Lieferung eines gleichwertigen Ersatzfahrzeugs hinzog und er aus beruflichen Gründen auf eine Fahrzeug angewiesen war, besorgte sich der Autofahrer für die Wartezeit einen VW Touran. Den verkaufte er, nachdem das neue Auto geliefert worden war.

Dennoch verlangte der Kläger von dem Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers die Zahlung einer Nutzungsausfall-Entschädigung. Er argumentierte, dass der Volkswagen im Hinblick auf Größe, Ausstattung und Komfort auch nicht annähernd seinem Mercedes entsprochen habe,

Der Versicherer war der Meinung, dass dem Geschädigten wegen des von ihm angeschafften Interimsfahrzeugs kein tatsächlicher Nutzungsausfall entstanden sei. Er hielt seine Forderung daher für unbegründet.

Dieser Argumentation schlossen sich sowohl die Vorinstanz, als auch die Richter des Koblenzer Oberlandesgerichts an. Sie beschieden der Berufung des Mercedes-Fahrers gegen ein seine Klage abweisendes Urteil des Landgerichts keinen Erfolg.

Keine fühlbare Beeinträchtigung

Zwar könne der Eigentümer eines privat genutzten Personenkraftwagens, der die Möglichkeit zur Nutzung seines Pkw einbüßt, wegen der ihm entgangenen Gebrauchsvorteile einen Anspruch auf Schadenersatz haben. Das setze nach höchstrichterlicher Rechtsprechung aber eine fühlbare Beeinträchtigung der Nutzung voraus.

Von einer derartigen Beeinträchtigung könne im Fall des Klägers nach Meinung der Richter nicht ausgegangen werden. Denn mit der Anschaffung des Interimsfahrzeugs habe ihm ein zumutbarer Ersatz zugestanden.

Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Wertschätzung für ein bestimmtes Fahrzeug hinsichtlich seines Prestiges kein Kriterium für die Zahlung einer Nutzungsausfall-Entschädigung sei.

Interimsfahrzeug muss nicht gleichwertig sein

„In Bezug auf Größe und Ausstattung können die Möglichkeiten zur Nutzung eines Interimsfahrzeuges zwar unter Umständen hinter dem beschädigten Fahrzeug zurückbleiben mit der Folge, dass trotz Verfügbarkeit des Interimsfahrzeuges eine fühlbare Nutzungs-Beeinträchtigung verbleibt.

Mit Recht führt aber das Landgericht an, dass ein Interimsfahrzeug, das den Zeitraum bis zur Beschaffung eines gleichwertigen Ersatzfahrzeugs überbrücke und den Nutzungsausfall begrenzt, nicht zwingend vollständig gleichwertig im Verhältnis zu dem beschädigten oder mangelhaften Kfz sein muss“ – heißt es dazu wörtlich in dem Beschluss des Koblenzer Oberlandesgerichts.

Maßgeblich sei vielmehr, ob unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls eine spürbare Nutzungs-Beeinträchtigung anzunehmen sei. Das sei in der entschiedenen Sache nicht der Fall.

Denn durch die Nutzung des Interimsfahrzeugs sei die Lebensführung des Klägers nicht wesentlich beeinträchtigt worden. Es sei insbesondere seine Mobilität gewährleistet gewesen. Daran hätten auch die deutlich unterschiedlichen Abmessungen der beiden Fahrzeuge nichts geändert.