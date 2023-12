Nur jede vierte Krankenkasse verändert 2024 den Zusatzbeitrag

19.12.2023 – Von rund der Hälfte der fast 100 Krankenkassen war bis Redaktionsschluss am 18. Dezember bekannt, wie hoch der Zusatzbeitrag im kommenden Jahr ausfällt. Sieben der 48 Körperschaften erhöhen um bis zu 0,6 Prozentpunkte, fünf senken um bis zu 0,3 Punkte. Mit 15,1 Prozent Gesamtbeitragssatz ist die BKK Voralb Heller Index Leuze derzeit am günstigsten. Am höchsten ist der Satz bei der BKK Exklusiv (gesamt: 16,59 Prozent).

WERBUNG

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für 2024 auf 1,7 Prozent festgesetzt (VersicherungsJournal 2.11.2023). Für 2023 betrug er 1,6 Prozent. Zuvor lag der Satz zwei Jahre bei 1,3 Prozent, davor bei 1,1 Prozent (19.12.2022, 21.10.2021, 16.9.2020).

Drei von vier Akteuren halten Zusatzbeitrag stabil

Nach aktuellem Stand (18. Dezember 2023, 14 Uhr) hat der Großteil der etwa vier Dutzend Krankenkassen, deren Zusatzbeiträge für 2024 schon bekannt sind, mitgeteilt, dass sie den Aufschlag auf den Einheitsbeitrag (14,6 Prozent) nicht anheben. Dies geht aus Daten des Branchen-Informationsportals Krankenkassen.net (ein Projekt von Franke-media.net) hervor.

Zu dieser Gruppe gehört auch der Branchenprimus Techniker Krankenkasse (23.1.2023). Der informierte am Freitag, dass der Zusatzbeitrag für 2024 unverändert bei 1,2 Prozent liegen wird. Dies betrifft mit weit über acht Millionen Mitgliedern etwa ein Siebtel des Marktes.

Auch die DAK-Gesundheit, mit rund 4,5 Millionen Mitgliedern die Nummer drei im Markt, hält den Zusatzbeitrag stabil. Ebenfalls am Freitag informierte die Körperschaft darüber, dass dieser 2024 weiterhin bei 1,7 Prozent liegen wird.

Sieben Mal Erhöhung, fünf Mal Absenkung

Wie aus der Übersicht von Krankenkassen.net weiter hervorgeht, verändert sich nur bei jeder vierten Kasse der Zusatzbeitrag. Zu den sieben Körperschaften, die eine Erhöhung vornehmen, gehören

Bei fünf Krankenkassen sinkt der Zusatzbeitrag 2024, und zwar bei der BKK Public (minus 0,3 Prozentpunkte auf 1,2 Prozent), bei der Merck BKK (minus 0,3 Prozentpunkte auf 1,1 Prozent), bei der Audi BKK (minus 0,25 Prozentpunkte auf 1,0 Prozent), bei der BKK Faber-Castell & Partner (minus 0,25 Prozentpunkte auf 1,1 Prozent) und bei der AOK Bremen/Bremerhaven (minus 0,22 Prozentpunkte auf 1,38 Prozent; gewichtet auf Basis der Mitgliederzahl).

Die Kassen mit den niedrigsten und höchsten Beitragssätzen

Die Spitzenposition in der Rangliste der günstigsten Krankenkassen nimmt nach jetzigem Stand die BKK Voralb Heller Index Leuze ein mit unverändert 15,10 Prozent Beitragssatz (Zusatzbeitrag: 0,50 Prozent).

Dahinter folgt trotz der deutlichen Erhöhung mit 15,5 Prozent die im 2023 mit 14,90 Prozent Gesamtbeitragssatz günstigste Kasse BMW BKK (10.1.2023) gleichauf mit der Krones BKK. Den drittniedrigsten Wert hat die Handelskrankenkasse (HKK) zu verzeichnen (weiterhin 15,58 Prozent).

Am höchsten fällt der Beitragssatz bei der BKK Exklusiv mit unverändert 16,59 Prozent aus. 16,5 Prozent sind es nach der Anhebung bei der BKK Deutsche Bank AG und weiterhin 16,49 Prozent bei AOK Nordwest – Die Gesundheitskasse.