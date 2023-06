Nur im Hotel Mama: Wann volljährige Kinder mitversichert sind

16.6.2023 – Setzt nach den für die Privathaftpflicht geltenden Versicherungs-Bedingungen die Mitversicherung von Angehörigen mit abgeschlossener Berufsausbildung voraus, dass sie mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben, reicht hierfür eine gemeinsame Meldeadresse allein nicht aus. Das hat das Oberlandesgericht Dresden mit Hinweisbeschluss vom 4. April 2023 entschieden (4 U 2595/22).

Ein junger Erwachsener hatte einen Schaden verursacht. Anschließend forderte er Deckungsschutz aus einem von seiner Mutter abgeschlossenen Familien-Haftpflichtversicherungs-Vertrag.

Die Versicherungs-Bedingungen setzten für die Einbeziehung von volljährigen Kindern (mit abgeschlossener Berufsausbildung) in den Versicherungsschutz voraus, dass sie gemeinsam mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben. Voraussetzung war ferner, dass eine mitversicherte Person dieselbe Meldeadresse wie der Versicherungsnehmer hat.

Kein Deckungsschutz durch Privathaftpflicht

Um seine Forderung zu untermauern, legte der junge Mann eine Meldebescheinigung vor. Nach der besaß er die gleiche Wohnanschrift wie seine Mutter. Beweise für eine häusliche Gemeinschaft mit seiner Angehörigen erbrachte der Betroffene hingegen nicht.

Das bewog den Privathaftpflicht-Versicherer dazu, die Anfrage des Schädigers nach Deckungsschutz für das Schadenereignis abzulehnen.

Gleiche Meldeanschrift reicht nicht aus

Zu Recht befand das Dresdener Oberlandesgericht. Es hielt die Deckungsklage des Mannes ebenso wie bereits die Vorinstanz für unbegründet.

Nach Ansicht der Richter reicht allein der Nachweis der gleichen Meldeanschrift nicht aus, um daraus schließen zu können, dass eine häusliche Gemeinschaft besteht. So könnten zum Beispiel zwei Personen einer Familie in einem Mehrfamilienhaus gemeldet sein und trotzdem in unterschiedlichen Wohnungen leben.

Auch die Behauptung des Klägers, seiner Mutter ein monatliches Kostgeld in Höhe von 300 Euro zu zahlen, hielt das Gericht nicht für ausreichend als Nachweis einer häuslichen Gemeinschaft.

Kein Nachweis einer häuslichen Gemeinschaft

Eine häusliche Gemeinschaft setze regelmäßig voraus, dass zumindest Teile des Hausrats und der Räume nicht nur vorübergehend gemeinsam genutzt sowie Kost und Logis oder finanzielle Mittel gewährt werden. Einen entsprechenden Nachweis habe der Kläger nicht erbracht. Er habe sich vielmehr darauf beschränkt, eine Meldebescheinigung vorzulegen.

Ohne den Nachweis einer häuslichen Gemeinschaft mit seiner Mutter zum Zeitpunkt des Schadenereignisses sei der Haftpflicht-Versicherer aber nicht dazu verpflichtet, dem jungen Mann Deckungsschutz zu gewähren.