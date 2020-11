Nürnberger deklariert Überschussbeteiligung

30.11.2020 – Die Nürnberger Lebensversicherung bietet ihren Kunden in der konventionellen Lebens- und Rentenversicherung 2021 eine laufende Verzinsung von unverändert 2,25 Prozent. Die gesamte Verzinsung inklusive Schlussüberschussanteil liegt weiterhin bei 2,49 Prozent. Die Nürnberger Beamten gewährt wie in diesem Jahr eine laufende Verzinsung von 1,75 Prozent, so das Unternehmen auf Nachfrage.

Die Nürnberger Lebensversicherung AG hat die laufende Verzinsung in der konventionellen Lebens- und Rentenversicherung für 2021 auf 2,25 Prozent des Deckungskapitals festgesetzt. Dies teilte die Gesellschaft am Freitag mit.

Hinzu kommt noch ein Schlussüberschussanteil von 0,24 Prozent, so dass die gesamte Verzinsung bei 2,49 Prozent liegt. Dieser Wert versteht sich zuzüglich einer Beteiligung an den Bewertungsreserven. Damit bleiben die Überschusskomponenten auf Vorjahresniveau (VersicherungsJournal 2.12.2019).

Generell gilt: Für Bestandspolicen wurden Rechnungszinsen von bis zu vier Prozent garantiert. Soweit diese über der aktuellen Deklaration liegen, erhalten die Kunden den höheren Wert gutgeschrieben.

Letzte Absenkung im laufenden Jahr

Zuletzt hatte die Nürnberger die laufende Verzinsung für 2020 wegen der „niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt“ um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Davor hatte das Unternehmen zuletzt für 2018 „angesichts weiterhin historisch niedriger Kapitalmarktzinsen“ einen Abschlag um 0,25 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent vorgenommen.

Die gesamte Verzinsung betrug seinerzeit inklusive Schlussüberschussanteil in Höhe „von circa 0,31 Prozent“ 3,06 Prozent (8.12.2017). Dies entsprach der fünften Reduzierung der laufenden Verzinsung in Folge, die zwischen 2010 und 2013 noch bei 4,0 Prozent lag.

Top-Ten Platzierungen nach Prämien

Die Nürnberger Leben ist knapp 2,29 Milliarden Euro verdienten Bruttobeitragseinnahmen an zehnter Stelle im Marktvergleich. Das zeigt die Statistik der Erstversicherungs-Unternehmen 2019 (Tabellenteil) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin).

Die SCR-Quote des Versicherers beträgt 492,9 Prozent (ohne Volatilitätsanpassung, aber mit Übergangsmaßnahmen). Das ist in der Rangliste im Map-Report Nummer 915 – „Solvabilität im Vergleich 2010 bis 2019“ der marktweit elfhöchste Wert. Im Branchenschnitt beträgt die SCR-Quote 371 Prozent.

Bei der „nackten“ Quote – also ohne oben genannte Hilfen – landet das Unternehmen mit klar überdurchschnittlichen 342,7 Prozent im oberen Viertel der Tabelle. Die Gesellschaft ließ Marktführerin Allianz Lebensversicherungs-AG weit hinter sich und gehört zu den Marktgrößen mit den höchsten Quoten (19.6.2020).

Die Nürnberger im Urteil der Analysehäuser

Von verschiedenen Analysehäusern wird die Gesellschaft überdurchschnittlich bewertet. Im diesjährigen Unternehmensscoring vergaben die Analysten der Ascore Das Scoring GmbH fünf von sechs möglichen Kompassen („hervorragend“, 27.10.2020).

Im „M&M Belastungstest“ der Morgen & Morgen GmbH (M&M) schnitt das Unternehmen mit der Höchstnote „ausgezeichnet“ ab (12.11.2020). In der aktuellen Auflage des „M&M Rating LV-Unternehmen“ erhielt der Anbieter mit zwei Sternen allerdings nur eine „schwache“ Bewertung (10.11.2020).

Weiterhin 1,75 Prozent bei der Nürnberger Beamten

Auf Nachfrage zur Überschussbeteiligung der Nürnberger Beamten Lebensversicherung AG erläuterte das Unternehmen, die laufende Verzinsung liege unverändert bei 1,75 Prozent. „Hinzu kommen gegebenenfalls noch Schlussüberschüsse und eine Beteiligung an den Bewertungsreserven“, wurde weiter mitgeteilt.

Die Gesellschaft kam im vergangenen Jahr auf 43 Millionen Euro verdiente Bruttoprämien. Damit landet sie auf Position 75 unter den 85 in der Erstversicherer-Statistik der Bafin aufgereihten Lebensversicherern.

LV 1871 und die Bayerische halten laufende Verzinsung konstant

In den zurückliegenden Tagen haben bereits einige andere Akteure bekannt gegeben, wie sie ihre Lebensversicherungs-Kunden 2021 bedienen. Die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) hält die laufende Verzinsung konstant bei 2,4 Prozent.

Zuzüglich Schlussüberschussanteil und Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven erhalten Kunden 3,35 Prozent (bei laufender Beitragszahlung) beziehungsweise 3,05 Prozent bei Einmalbeiträgen (18.11.2020).

Im Rahmen einer hauseigenen Vertriebsveranstaltung hatte auch die Versicherungsgruppe die Bayerische angekündigt, im kommenden Jahr bei beiden Lebensversicherern die Überschussbeteiligung konstant halten zu wollen (17.11.2020).

Axa und Ideal mit Absenkungen

Anders als die beiden vorgenannten Akteure reduzieren die Axa Lebensversicherung AG und die Ideal Lebensversicherung a.G. die laufende Verzinsung um jeweils 0,3 Prozentpunkte.

Bei der Axa und auch ihrer Zweigniederlassung DBV liegt die laufende Verzinsung 2021 bei 2,6 Prozent. Die gesamte Verzinsung inklusive Schlussgewinnanteil und Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven in Höhe von unverändert 0,5 Prozent gibt das Unternehmen mit durchschnittlich 3,1 Prozent an (25.11.2020)

Bei der Ideal beträgt die laufende Verzinsung im kommenden Jahr 3,0 Prozent. Dies betrifft sowohl für klassische Policen als auch das vor gut fünf Jahren auf den Markt gebrachte Produkt „Ideal Universal Life“ (22.7.2015, 23.11.2015).

Ergänzend kommt bei den klassischen Produkten noch ein Schlussüberschussanteil, beziehungsweise eine Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven von 0,7 Prozent hinzu. Dadurch liegt die gesamte Verzinsung bei 3,7 Prozent des Deckungskapitals. Bei „Universal Life“ gibt es anstelle eines Schlussüberschusses einen sogenannten Treuebonus (24.11.2020).

Athora erhöht Überschussbeteiligung

Die Athora Lebensversicherung AG (früher Delta Lloyd (4.3.2010), zwischenzeitlich Athene, 19.1.2015)) erhöht die laufende Verzinsung von 2,75 auf 3,0 Prozent. Die gesamte Verzinsung einschließlich Schlussüberschussanteil von 1,0 Prozent wird mit 4,0 Prozent angegeben.

Im laufenden Jahr hat die Athora keinen Schlussüberschussanteil. In den Jahren 2010 bis 2019 wurde der jeweilige Garantiezins gewährt, der bei bis zu vier Prozent lag (18.12.2017).