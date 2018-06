Noch viel zu tun für die Rechtsschutzversicherer

19.6.2018 – Legal Techs könnten den Rechtsfrieden in Deutschland stören, was auch Rechtsschutzversicherer belasten würde. Auf einer Fachkonferenz in Köln ging es aber nicht nur um den Wunsch nach Regulierung, sondern unter anderem auch um die Verbesserungen der Bedingungswerke.

Wenn das Rechtsschutzangebot verwässert wird, sind die Rechtsschutzversicherer daran nicht ganz unschuldig, sagte Rechtsanwalt Joachim Cornelius-Winkler am Montag auf einer Fachkonferenz in Köln. Er kritisiert, dass es Versicherungsangebote gibt, die sich ganz oder überwiegend auf juristische Randleistungen wie etwa die Mediation fokussieren.

Joachim Cornelius-Winkler (Bild: Lier)

Rechtsanwälte und Versicherer säßen doch in einem Boot, so der Fachanwalt für Versicherungsrecht. Natürlich habe er Verständnis, dass Zweckabschlüsse nicht möglich sein dürften, und über die eine oder andere Ausschlussklausel könne man streiten. Aber Rechtsschutz solle eben auch die Anwaltsgebühren und die Gerichtskosten umfassen.

Sublimits bei Durchschnittskunden

Dass die Schadenhöhe von den Einkommens- und Vermögensverhältnissen abhängig sei, werde bisher nicht ausreichend berücksichtigt, kritisierte Cornelius-Winkler. Die Versicherer sollten dies bei den Angeboten einbeziehen.

Im Arbeitsrecht oder für Kapitalanlagen gebe es dann Sublimits, die sich an den Durchschnittskunden wendeten. Wer höhere Streitwerte benötige, müsse sich höher versichern oder habe im Schadensfall das Problem einer Unterversicherung.

Schadenfreiheitsrabatt einräumen

Cornelius-Winkler würde es zudem begrüßen, wenn schadenfreie Kunden in der Rechtsschutz-Versicherung auch von einem Schadenfreiheitsrabatt profitierten. Würden Regionaltarife nach Postleitzahlen angeboten, müssten die Versicherer dieses aber auch „richtig“ kalkulieren.

Ein Kernthema werde für die Versicherungsmakler die Regulierungspraxis der einzelnen Anbieter werden. Hier sei es wichtig, dass die Versicherer selbst Qualitätsmaßstäbe für die Bewertung entwickelten. Den Bewertungen durch die Kunden traue er nicht.

Konkurrenz durch Legal Techs

Legal Techs können sich auch für die Rechtsschutzversicherer zur Gefahr entwickeln. Denn: Wer seine Rechtsansprüche über Internetangebote wie www.flightright.de oder www.unfallhelden.de durchsetzen kann, sieht vielleicht bald keinen Sinn mehr im Abschluss einer Rechtsschutz-Versicherung.

Eva-Maria Goergen (Bild: Lier)

„Die Rechtsschutzversicherer sind gefordert, ihr Produkt zu rechtfertigen und entsprechend zu bewerben, dass sie bei Durchsetzung des Rechts keine 30 oder 35 Prozent des Anspruchs abziehen“, so Cornelius-Winkler. Viele der Legal-Tech-Unternehmen agieren als Inkassounternehmen und verlangen daher beim Eintreiben ausstehender Ansprüche ihr Erfolgshonorar.

Regulierung wird geprüft

Die Justizminister der Länder haben inzwischen eine Arbeitsgruppe konstituiert, die das Erfordernis einer Regulierung der digitalen Rechtsdienstleister prüft. „Die Legal Techs bewegen sich oft genau an der Grenze zu juristischen Dienstleistungen, die nach dem Rechtsdienstleistungs-Gesetz reguliert sind“, sagte Eva-Maria Goergen, Versicherungsanwältin und Partnerin von Ince& Co Germany LLP

Sei eine juristische Prüfung im Sinne eines spezifischen juristischen Subsumtionsvorgangs, handelt es sich ihrer Einschätzung nach in der Regel um eine regulierte Tätigkeit. Dies gelte insbesondere dann, wenn es sich nicht um eine Ausfüllhilfe für Standardformulare handele, sondern Bezug nehme auf den Einzelfall.

Cornelia Recker-Etgen (Bild: Lier)

„Dass Erfolgshonorar und Werbung verboten sind, ist wichtig für den Berufsstand der Rechtsanwälte. Es hilft der Rechtspflege nicht, wenn Rechtsanwälte dies dürften. Denn andernfalls würden Versicherungsnehmer unnötig in Prozesse hineingeführt“, sagte sie des Weiteren. Es könne nicht sein, dass nur die Rechtsanwälte beispielsweise eine teure Berufshaftpflicht abschließen müssten.

Gewinnbringend für alle

Cornelia Recker-Etgen stellte das Legal Tech Klugo GmbH, das zur DEVK-Gruppe gehört (VersicherungsJournal 11.9.2017), vor. Dabei handelt es sich um einen „Full-Service-Dienstleister“ für Kunden, Versicherer und Anwälte, so Recker-Etgen, die „Head of Operations“ dieses Start-ups ist.

Konkret geht es um die Information und auch Steuerung Ratsuchender zu einem Netzwerkanwalt. „Wir erreichen mit Klugo nicht nur versicherte Kunden, sondern auch andere“, so Recker-Etgen. 30 Prozent derer, die die kostenlose Erstberatung in Anspruch nähmen, seien rechtsschutzversichert.

Finanziert wird das Portal von den Netzwerkanwälten, denen Kunden zugeführt werden und die so ihre Verwaltung mit dem Rechtsschutzversicherer vereinfachen können.