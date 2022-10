Niederlage für zögerlichen Versicherer

6.10.2022 – Geht es um eine fünfstellige Schadenssumme, kann von einem Geschädigten nicht verlangt werden, dass er in Vorleistung geht. Er darf vielmehr abwarten, bis der Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers die Übernahme der Reparaturkosten zusagt. Erhöhte Mietwagenkosten gehen in so einem Fall daher zu Lasten des Versicherers – so das Amtsgericht Plön in einem Urteil vom 13. Mai 2022 (70 C 436/21).

Der Entscheidung lag der Fall eines Autofahrers zugrunde, der am 26.Oktober 2020 unverschuldet verunfallte. Dabei wurde sein Fahrzeug erheblich beschädigt. Die Reparaturkosten sollten nach den Feststellungen eines Sachverständigen über 10.000 Euro betragen.

Der Anwalt des Klägers forderte am 28. Oktober 2020 zur Abgabe einer Reparaturkosten-Übernahmebestätigung auf. Daraufhin erklärte der Kfz-Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers einen Tag später per E-Mail, dass er dem Grunde nach für die Folgen des Unfalls aufkommen werde.

Das reichte dem Betroffenen angesichts der Höhe der kalkulierten Reparaturkosten jedoch nicht aus, das Risiko einzugehen, die Reparatur in Auftrag zu geben.

Verstoß gegen Schadenminderungs-Pflicht behauptet

Die Werkstatt beauftragte er daher erst am 19. November 2020. Denn erst an diesem Tag war es seinem Anwalt gelungen, den Versicherer zur Abgabe der geforderten Reparaturkosten-Übernahmebestätigung zu bewegen.

Der Kläger hatte jedoch seit dem Tag des Unfalls bis zum Abschluss der Reparatur einen Mietwagen gefahren. Die ihm dadurch entstandenen Kosten verlangte er von dem Versicherer erstattet zu bekommen.

Der wollte jedoch nur einen Teil der Kosten für das Mietfahrzeug übernehmen. Er argumentierte, dass der Geschädigte gegen seine Schadenminderungs-Pflicht verstoßen habe, indem er den Reparaturauftrag erst so spät erteilte. Die Beauftragung hätte nämlich spätestens nach seiner Erklärung, dem Grunde nach für die Unfallfolgen aufzukommen, erfolgen müssen.

Die Abgabe der zusätzlichen Erklärung habe sich im Übrigen deswegen verzögert, weil sich der zuständige Sachbearbeiter wegen der Covid-19-Pandemie im Homeoffice befunden und unter Arbeitsüberlastung gelitten habe.

WERBUNG

Versicherer muss seine Überlastung auf die eigene Kappe nehmen

Derartige Verhältnisse können nach Ansicht des Plöner Amtsgerichts jedoch nicht zu Lasten des Unfallopfers gehen. Sein Anwalt habe nachweislich diverse Male vergeblich versucht, den Sachbearbeiter telefonisch zu erreichen.

Da dem Versicherer das Gutachten spätestens am 2. November 2020 vorgelegen habe, hätte er zeitnah auf die Aufforderung zur Abgabe einer Reparaturkosten-Übernahmebestätigung reagieren müssen. Denn von dem Kläger habe angesichts der kalkulierten Höhe der Reparaturkosten nicht verlangt werden dürfen, in Vorleistung zu gehen.

Die Erklärung der Versicherung sei kein Anerkenntnis bezüglich Schadenposition und Angemessenheit. Der Kläger habe folglich nicht ausschließen können, dass es zu einzelnen Positionen zum Streit kommen werde.

Erfolglose Berufung

Weil der Versicherer das Urteil nicht akzeptieren wollte, legte er Berufung beim Kieler Landgericht ein. Das hielt den Einspruch für aussichtslos (Beschluss vom 3.8.2022 – 7 S 30/22).

Es habe nicht an dem Kläger gelegen, dass die Assekuranz Wochen gebraucht habe, um die geforderte Erklärung abzugeben. Angesichts der Höhe der zu erwartenden Reparaturkosten von mehr als 10.000 Euro habe er die Kostenübernahme-Bestätigung abwarten dürfen, zumal deren Erstellen mit einem nur geringen personellen und zeitlichen Aufwand verbunden gewesen wäre.