Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel: Erstattung nur unter besonderen Umständen

5.8.2021 – Die gesetzlichen Krankenversicherer sind nur dann dazu verpflichtet, die Kosten für nicht verschreibungs-pflichtige Arzneimittel zu übernehmen, wenn diese bei der Behandlung schwerwiegender Erkrankungen als Therapiestandard gelten. Das hat das Sozialgericht Stuttgart mit einem jetzt veröffentlichten Gerichtsbescheid vom 22. April 2020 entschieden (S 23 KR 5199/19).

Die gesetzlich krankenversicherte Klägerin hatte bei ihrem Versicherer im November 2018 beantragt, die Kosten für die Versorgung mit diversen, nicht verschreibungs-pflichtigen Medikamenten und Homöopathika zu übernehmen. Das begründete sie damit, dass sie aufgrund mehrerer Erkrankungen und multipler Allergien auf die alternative Medizin angewiesen sei.

Gestützt auf ein Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung lehnte die Krankenkasse den Antrag ab. Denn bei sämtlichen Präparaten handele es sich zwar um apotheken-, aber nicht verschreibungs-pflichtige Arzneimittel. Die seien gemäß § 34 SGB V von der Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherer ausgeschlossen.

Nicht in der OTC-Ausnahmeliste aufgeführt

Die Frau zog daher vor Gericht. Dort erlitt sie eine Niederlage.

Nach Ansicht des Stuttgarter Sozialgerichts ist die Verordnung derartiger Medikamente in Fällen, in denen diese bei der Behandlung schwerwiegender Erkrankungen als Therapiestandard gelten, zwar ausnahmsweise zulässig. Dazu sei es jedoch erforderlich, dass der therapeutische Behandlungsnutzen dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entspreche.

Die ausnahmsweise erstattungsfähigen Medikamente seien in der sogenannten OTC-Ausnahmeliste des Gemeinsamen Bundesausschusses gelistet. Keines der von der Klägerin begehrten Mittel sei dort aufgeführt. In ihrem Fall handele es sich vielmehr im Wesentlichen um Arzneimittel zur Behandlung von Schmerzen, Kreislaufbeschwerden, Venenbeschwerden, Allergien und Harnblaseninfekten, für die auch Alternativen zur Verfügung stehen würden.

Von Versicherten können zumutbare Eigenleistungen verlangt werden

„Im Übrigen sind Krankenkassen auch verfassungsrechtlich nicht dazu verpflichtet, alles zu leisten, was an Mitteln zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit verfügbar ist. Von den Versicherten können vielmehr zumutbare Eigenleistungen verlangt werden“, so das Gericht.

Nicht verschreibungs-pflichtige Arzneimittel stünden in aller Regel außerdem zu einem geringeren Preis zur Verfügung als verschreibungs-pflichtige. Den Versicherten sei es daher grundsätzlich zumutbar, diese als Eigenleistung zu tragen. Die Entscheidung ist mittlerweile rechtskräftig.

Das Bundesverfassungs-Gericht war bezüglich dieser Thematik bereits im Dezember 2012 zu einer Entscheidung gekommen. Verfassungsrechtlich sei es nicht zu beanstanden, dass der Gesetzgeber nicht verschreibungs-pflichtige Arzneimittel aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen hat (VersicherungsJournal 17.1.2013).