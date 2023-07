Nicht unfallbedingt notwendig: Keine neue Heizung für behinderten Mann

7.7.2023 – Etliche Jahre nach einem Schulwegeunfall, nach dem der Kläger behindert wurde, musste eine neue Heizungsanlage in sein Haus eingebaut werden. Seinem Antrag auf Kostenbeteiligung wollte die Gemeinde-Unfallversicherung nicht stattgeben. Ein Urteil gab ihr Recht: Anspruch bestehe nur, wenn sich der Gesundheitszustand und sonstige Lebensumstände des Betroffenen wesentlich verändert haben. So entschied das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen am 27. Juni 2023 (L 6 U 78/21).

Der im August 1983 geborene Kläger hatte im Jahr 2000 einen Schulwegeunfall erlitten. Bei diesem wurde er so schwer verletzt, dass er seitdem nicht mehr seinen rechten Arm nutzen kann.

Der Mann lebt zusammen mit seinen Eltern in deren Haus. Das Gebäude verfügte über eine Heizung, die mit Scheitholz beschickt wurde. Darum kümmerten sich aufgrund der Behinderung ihres Sohnes die Eltern.

Unfallopfer beantragt Kostenbeteiligung für neue Heizung

Als die Eltern im Jahr 2018 erfuhren, dass sie die Heizungsanlage ab 2019 nicht mehr betreiben durfte, beantragte der Kläger bei der Gemeinde-Unfallversicherung, sich an den Kosten für eine neue Heizung zu beteiligen. Ein Anspruch ergebe sich aus seiner Behinderung.

Er selbst sei weiterhin nicht dazu in der Lage, die Heizung zu betreiben. Auch seine Eltern könnten ihn wegen ihres Alters nur noch bedingt unterstützen. Daher habe man sich für den Einbau einer Heizung entschieden, die mit Hackgut und Biomasse jeder Art betrieben werde könne. Dass erfolge weitgehend maschinell.

Neuinstallation nicht unfallbedingt notwendig

Der Unfallversicherer lehnte eine Kostenbeteiligung ab. Sein Argument: Bei der Anschaffung einer neuen Heizung handele es sich nicht um förderungsfähige Aufwendungen zur Instandhaltung und Modernisierung. Die Neuanschaffung sei grundsätzlich Aufgabe des Eigentümers. Eine unfallbedingte Notwendigkeit für die Neuinstallation liege wenigstens nicht vor.

Dieser Argumentation schlossen sich sowohl das Sozialgericht Hannover, als auch das vom Kläger in Berufung angerufene Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen an. Beide Instanzen hielten die Klage für unbegründet.

Beim Austausch der Heizungsanlage habe es sich nicht um eine behindertengerechte Anpassung gehandelt, die infolge der Art und Schwere des Gesundheitsschadens des Klägers erforderlich sei und für die der Betroffene Leistungen der Gemeinde-Unfallversicherung hätte in Anspruch nehmen können. Denn die unfallbedingte Behinderung liege seit mehr als 20 Jahren vor.

Modernisierungsmaßnahme, für die nicht zu leisten ist

Zwar könne sich ein Anpassungsbedarf des Wohnraums unter bestimmten Umständen auch zeitlich nachgelagert und auch mehrfach ergeben. Der Grund des Austauschs der Heizungsanlage lag aber ersichtlich in ihrer mit Beginn des Jahres 2019 erloschenen Betriebserlaubnis. Es handele sich folglich um eine Modernisierungs-Maßnahme, für die der Unfallversicherer nicht leisten müsse.

Im Übrigen hätten die Eltern das Heizen bis zum Ablauf der Betriebserlaubnis der Anlage stets bewerkstelligen können. Dass sie dazu nach dem Einbau einer neuen Heizung nicht mehr in der Lage seien sollten, sei nicht ersichtlich. Unabhängig davon habe die Möglichkeit bestanden, eine Anlage zu wählen, die weniger aufwendig zu betreiben sei als eine mit Hackgut und Biomasse betriebene Heizung.

Das Landessozialgericht ließ keine Revision zu.