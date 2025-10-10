Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Nicht einmal jeder dritte Riester-Sparer erhält die volle Zulage

1.12.2025 (€) – Nicht einmal jeder dritte Sparer einer staatlich unterstützten privaten Altersvorsorge erhielt im Beitragsjahr 2022 die volle Zulage. Unter den geförderten Personen traf dies immerhin auf rund jeden Zweiten zu. Mehr als jeder Vierte bekam aber nur weniger als die Hälfte der vollen Subvention. Dies geht aus kürzlich vom Bundesfinanzministerium veröffentlichten Zahlen hervor.

WERBUNG
Premium-Zugang

Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.

Wenn Sie bereits Premium-Abonnent sind, melden Sie sich bitte hier an:

Login für Premium-Abonnenten

Wenn Sie noch kein Premium-Abonnent sind, können Sie sich jetzt registrieren.

Premium-Abonnement auch als Wertschätzung der Redaktion

Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten den Zugriff auf alle Inhalte vom VersicherungsJournal. Sie leisten zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Altersvorsorge · Riester
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Die besten Privatrenten im Urteil von Franke und Bornberg
25.11.2025 – Im Rating der ungeförderten privaten Altersvorsorge (Klassik-, Index- und Fondspolicen sowie zwei Hybrid-Kategorien) erzielten 16 Anbieter die Höchstnote. Keiner davon schaffte es in allen fünf Segmenten, dafür aber zwei in vier Bereichen und vier in zwei Kategorien. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Bundesregierung stutzt Frühstart-Rente: Zunächst profitieren nur wenige
14.11.2025 – Von der geplanten Frühstart-Rente bleibt vorerst wenig übrig. Nur ein einzelner Jahrgang soll im kommenden Jahr Geld vom Staat für die Altersvorsorge erhalten. Und ein Gesetzentwurf für eine Riester-Reform soll dem Kabinett bereits Mitte Dezember vorgelegt werden. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Altersvorsorgeberatung wirkt
5.11.2025 – In Sachen private Altersvorsorge sind die Deutschen sensibilisiert. Eine aktuelle Umfrage zeigt: Berater sind und bleiben der Schlüssel zum Erfolg. Und: Auf den richtigen Zeitpunkt kommt es an. (Bild: Deutsche Bank) mehr ...
 
DKM: Vermittler warnen vor Deckungsnotstand
29.10.2025 – Klassentreffen der Versicherungswirtschaft: Bei der Branchenmesse stehen wieder die wichtigsten Themen für den Vertrieb auf der Agenda. Die Vermittlerverbände beschäftigen sich unter anderem mit der Frühstart-Rente und den geringen Kapazitäten für Mittelständler. (Bild: Hilmes) mehr ...
 
Welche Kunden die Frühstart-Rente wollen
23.10.2025 – Zehn Euro monatlich vom Staat: Auch Versicherungsvermittler hoffen auf mehr Neugeschäft mit Eltern, wenn der Bonus für den Abschluss einer kapitalgedeckten Altersvorsorge ihrer Kinder kommt. Eine aktuelle Umfrage zeigt, welche Zielgruppen für diese Idee besonders aufgeschlossen sind. (Bild: Hilmes) mehr ...
 
Dies sind die besten Lebensversicherer im Meta-Rating
22.10.2025 – Metzler Ratings hat Untersuchungen zu Finanzstärke, Produkt- und Servicequalität zu einem Gesamtrating aggregiert. Nur einer der 27 Testkandidaten schaffte die Höchstnote „sehr gut“. Neun Akteure kamen über „befriedigend“ nicht hinaus. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
AfW präsentiert zehn Forderungen für eine Reform der Altersvorsorge
10.10.2025 – Was der Verband fordert – und welche Hoffnungen er mit seinen Vorschlägen verbindet. (Bild: Andreas Klingberg) mehr ...
WERBUNG