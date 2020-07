Neuwertversicherung: Vom Sinn der Wiederherstellungsklausel

6.7.2020 – Das Oberlandesgericht Schleswig (OLG Schleswig) hat sich mit der Frage befasst, ob ein Versicherungsnehmer gegen die Gebäudeversicherung nach einem Brandschaden an Nebengebäuden einen Anspruch auf Zahlung des den Zeitwert übersteigenden Neuwertanteils hat (Urteil vom 18. November 2019, 16 U 22/19). Das OLG hatte dabei insbesondere zu beurteilen, unter welchen Voraussetzungen von einer Gleichartigkeit zwischen einem zerstörten und neu errichteten Vorhaben ausgegangen werden kann. Ein Gastbeitrag des Rechtsanwalts Björn Thorben M. Jöhnke.

Der Kläger begehrte nach einem Brandschaden vom beklagten Gebäudeversicherer die Zahlung des Neuwertanteils (sogenannte Neuwertspitze) sowie Mehrkosten für die Wiederherstellung durch behördliche Auflagen.

Auf dem Grundstück des Klägers befanden sich neben einem Wohnhaus auch Nebengebäude in Form einer Halle mit einem Anbau mit Pultdach, eine Garage und eine weitere Halle mit Tonnendach. Die genannten Nebengebäude brannten bis auf die Grundmauern ab.

Der Versicherungsnehmer wurde bereits als Entschädigung der Zeitwert gezahlt. Hinsichtlich der Wiederherstellung hat der Versicherte beantragt, die Baugenehmigung erteilt zu bekommen. Diese Genehmigung erhielt er sodann. Des Weiteren teilte der Kläger dem Gericht mit, dass er bereits mit Bodenarbeiten begonnen habe.

Die rechtliche Wertung des OLG Schleswig

Das Landgericht hatte die Klage abgewiesen. Auch die Berufung des Klägers hatte keinen Erfolg.

Das Oberlandesgericht (OLG) Schleswig hat mit Urteil vom 18. November 2019 (16 U 22/19) entschieden, dass der Kläger unter keinen rechtlichen Gesichtspunkten einen Anspruch auf Ersatz des Neuwertanteils hat, der den Zeitwertschaden übersteigt. Bezüglich des Neuwertanteils der Entschädigung setzt § 29 Ziffer 5 VGB 2006 (Allgemeine Wohngebäude-Versicherungs-Bedingungen) Folgendes voraus:

Der Versicherungsnehmer hat nur dann einen Zahlungsanspruch, soweit und sobald dieser innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sicherstellt, dass er die Entschädigung verwenden wird, um versicherte Sachen in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen oder wiederzubeschaffen. Dabei handelt es sich um eine Ausschlussfrist, die den Inhalt der Entschädigungsklausel bestimmt.

Die sogenannte strenge Wiederherstellungsklausel

In dem vorliegenden Fall seien diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so das Gericht. Der Kläger habe nicht innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt, dass er die Entschädigung verwenden würde, um versicherte Sachen in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen.

Dem beklagten Versicherer lagen innerhalb der maßgeblichen Frist lediglich die dem Kläger erteilte Baugenehmigung und die dazugehörigen Bauantragsunterlagen vor. Dass der Kläger schon Investitionen zur Wiedererrichtung der Hallen und Nebengebäude getätigt habe und Boden- bzw. Fundamentarbeiten habe durchführen lassen, genüge für die Beklagte nicht als Grundlage, um über die Gleichartigkeit der wiederherzustellenden Gebäude zu urteilen.

Weitere Umstände seien nicht vorgetragen worden, aufgrund derer die vertragsgemäße Verwendung der Neuwertentschädigung innerhalb der maßgebenden Frist hätte festgestellt werden können. Der Kläger habe unstreitig keinen Bauvertrag, von dem er sich nicht mehr oder nur mit erheblichen wirtschaftlichen Einbußen einseitig hätte lösen können, innerhalb der Frist abgeschlossen (vergleiche auch Bundesgerichtshof (BGH), Urteil vom 18. Februar 2004, IV ZR 94/03).

Die Neuwertversicherung

Sinn und Zweck der Neuwertversicherung sei, dass mit ihr der etwaige Schaden ausgeglichen werden soll, der dem Versicherungsnehmer dadurch entsteht, dass er hinsichtlich der Wiederherstellung des zerstörten Gebäudes einen höheren Kostenaufwand als den Zeitwert hat. Somit werde der Umfang des Ersatzanspruchs auf diesen tatsächlichen Schaden beschränkt.

Aufwendungen durch eine wesentliche Verbesserung des Gebäudes, die beim Wiedererrichten entstehen, sollen dagegen dem Grundsatz nach nicht abgedeckt werden. Demnach sei eine derartige Bereicherung des Versicherungsnehmers aus Anlass des Schadenfalls zu vermeiden, um nicht ein Interesse am Abbrennen des versicherten Gebäudes zu fördern, so das Gericht (vergleiche auch BGH, Urteil vom 20. April 2016, IV ZR 415/14).

Ziel der sogenannten strengen Wiederherstellungs-Klausel in der Wohngebäudeversicherung sei daher die Begrenzung des subjektiven Risikos des Versicherers.

Keine Gleichartigkeit bei der Wiederherstellung

Nach Auffassung des Gerichts fehle es außerdem an der Gleichartigkeit der innerhalb der Ausschlussfrist beabsichtigten Wiederherstellung. Dies ergebe sich bereits aus der Größe des Vorhabens. Auf Grundlage der Baugenehmigung sei festzuhalten, dass das neu zu errichtende Vorhaben die Größe des ursprünglichen Gebäudes um mehr als die Hälfte, nämlich um 55 Prozent übersteigen würde.

Dass der Kläger die Planung dann aber geändert habe und die Maßnahmen den Rauminhalt um ungefähr zwölf Prozent überschreiten würden, ändere hieran nichts. Die ganz genaue Übereinstimmung sei zwar nicht zu fordern. Dennoch sei die Größe entscheidend für den Vergleich zwischen beschädigtem und neu errichtetem Gebäude, so das OLG.

Wird das Gebäude in seiner Gesamtheit wesentlich vergrößert, so geht dies in der Regel über Modernisierungs-Maßnahmen, die von der Neuwertentschädigung mit abgedeckt sein können, hinaus. Deshalb kann eine Wiederherstellung nur dann angenommen werden, wenn das neu errichtete Gebäude etwa dieselbe Größe wie das zerstörte aufweist und gleichartigen Zwecken dient (vergleiche BGH, Urteil vom 21. Februar 1990, IV ZR 298/88).

Hinweise für die Vermittlerpraxis

Im Ergebnis kann das Urteil überzeugen. Die Wiederherstellung durch Errichten eines neuen Gebäudes muss im Vergleich zum zerstörten Gebäude gleichartig sein. Dies ist vorliegend deshalb nicht gegeben, da die Größe des neuen Objekts die des zerstörten Gebäudes erheblich übersteigt, nämlich um rund zwölf Prozent.

Die Neuwertversicherung soll grundsätzlich keine Aufwendungen abdecken, die dann entstehen, wenn es bei der Wiedererrichtung zu wesentlichen Verbesserungen des Gebäudes kommt. Einerseits besteht der Zweck darin, die Bereicherung des Versicherungsnehmers auf den Teil zu beschränken, der das Bedürfnis für die Neuwertversicherung begründet.

Dabei geht es um für den Versicherungsnehmer zwingend notwendige Ausgaben, die ungeplant waren und diesem erst durch den Versicherungsfall auferlegt werden (vergleiche BGH IV ZR 415/14).

Björn Thorben M. Jöhnke

Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Versicherungsrecht sowie für Gewerblichen Rechtsschutz. Er ist Partner und Gründer der Kanzlei Jöhnke & Reichow Rechtsanwälte.