Neun Sieger im Pferdehaftpflicht-Vergleich

25.7.2018 – In dem Vergleich mit 47 Kriterien hat Ascore aus 37 Anbietern neun mit der Höchstnote ermittelt: Alte Leipziger, Arag, Gothaer, Interrisk, Janitos, Konzept & Marketing, Maxpool, NV-Versicherungen und Prokundo. Zahlreiche, auch große Versicherer wurden in der Untersuchung nicht berücksichtigt. Die Jahresbeiträge liegen zwischen 76 und 255 Euro, die der Testsieger zwischen 76 und 190 Euro.

Die Ascore Das Scoring GmbH hat einen Vergleich der Pferdehalter-Haftpflichtversicherung veröffentlicht. In dem Scoring werden 49 Tarife von 33 Anbietern verglichen.

Die Liste der untersuchten Produkte sowie die jeweiligen Deckungssummen, Selbstbehalte und Beiträge sind auf der Ascore-Internetseite über den Rechner abrufbar. Demnach wurden zahlreiche Versicherer nicht berücksichtigt.

Dazu gehören zum Beispiel Allianz Versicherungs-AG, Continentale Sachversicherung AG, Cosmos Versicherungs AG, DEVK Allgemeine Versicherungs-AG, Ergo Versicherung AG, Europa Versicherung AG, Generali Versicherung AG, Hansemerkur Allgemeine Versicherung AG, Helvetia Versicherungs-AG, LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., Münchener Verein Allgemeine Versicherungs-AG, R+V Allgemeine Versicherung AG, Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG, Universa Allgemeine Versicherung AG, WGV-Versicherung AG und WWK Allgemeine Versicherung AG sowie die öffentlich-rechtlichen Regionalversicherer. Es fehlen auch etliche Deckungskonzeptanbieter.

Vergleich nach 47 Kriterien

In dem Scoring werden 47 Kriterien untersucht. Davon hebt Ascore fünf hervor:

„Die Deckungssumme für Sach-, Personen- und Vermögensschäden sollte mindestens zehn Millionen Euro betragen: 36 von 49 Tarifen im Scoring erfüllen dieses Kriterium.

Erfragt wird ebenfalls, ob die Forderungsausfall-Deckung integriert ist, bei 36 von 49 Tarifen ist dies der Fall.

Sachschäden an gemieteten unbeweglichen Objekten, wie Stallungen, Boxen, Weiden und Koppeln sollten versichert sein, lediglich 19 von 49 Tarifen erfüllen die Benchmark von 15.000 Euro.

Wichtig ist die Absicherung von Haftpflichtansprüchen Dritter gegen den Versicherungsnehmer, da auch nicht berechtigte Personen durch unerlaubtes Reiten des Pferdes Ansprüche bei Verletzungen stellen können, dies erfüllen nur 23 von 49 Tarifen.

Ob ungewollt auf der Weide oder gewollt, Deckakte sollten zur Sicherheit im Tarif inkludiert sein, gewollte Deckakte sichern 39 Tarife und ungewollte 47 Tarife von insgesamt 49 Tarifen ab.“

Die weiteren Prüfthemen können von der Ascore-Internetseite heruntergeladen (PDF, 76 KB) werden.

Bei allen Kriterien geht es nur darum, ob der von den Analysten vorgegebene Schwellenwert überschritten wurde. Wenn ja, gibt es einen Punkt, wenn nein, gibt es keinen. So spielt es keine Rolle, ob die Deckungssumme zehn, 20 oder 50 Millionen Euro beträgt; mit den höheren Summen können also keine Schwächen an anderer Stelle ausgeglichen werden.

Neun Anbieter mit der Höchstnote

Die anhand der maßgeblichen Fragen vergebenen Punkte wurden von Ascore in Sterne umgerechnet. Die Höchstnote von sechs Sternen wurde an elf Tarife von neun Anbietern vergeben.

Die Sternezahlen und Konditionen für alle Tarife sind über den Ascore-Rechner einsehbar.

Im vorletzten Jahr waren zehn Anbieter mit der Höchstnote ausgezeichnet worden (VersicherungsJournal 7.7.2016). Arag, Maxpool und die NV waren damals noch nicht in der Spitzengruppe. Stattdessen hatten sich dort Conceptif AG, Degenia Versicherungsdienst AG, Swiss Life Partner Service- und Finanzvermittlungs GmbH, die jetzt fünf oder 5,5 Sterne erhielten. Außerdem war 2016 unter den Testsiegern die VHV Allgemeine Versicherung AG, die jetzt in dem Vergleich fehlt.

Beiträge ab 76 Euro

In dem Rechner sind für die meisten Tarife auch die Deckungssummen, Selbstbehalte und Jahresbeiträge angegeben. Die höchste Summe von 50 Millionen Euro ist danach nur beim HDI erhältlich. Bei 20 Millionen ist die Auswahl deutlich größer. Die Selbstbehalte liegen zwischen null und 150 Euro.

Die Jahresbeiträge ohne Selbstbehalt beginnen bei 97 Euro bei der Inter Allgemeine Versicherung AG (Tarif „Tierhalterhaftpflicht Pferd“) und enden bei 255 Euro bei der HDI Versicherung AG („Paket Rundum Sorglos“).

Bei 150 Euro Eigenanteil im Schadenfall verlangt die GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG („TOP-VIT“) mit 76 Euro am wenigsten und Arag („Premium“) am meisten (181 Euro).

Parallelen zum Witte-Rating

Von den bei Ascore mit sechs Sternen bewerteten Tarifen haben jene von Interrisk, Janitos und Konzept & Marketing auch in einem Vergleich des Versicherungsmaklers Stephan Witte (Witte Financial Services) die Höchstnote erhalten.

Das Witte-Rating ist in der Zeitschrift Risiko & Vorsorge (PDF, 3,6 MB) erschienen. Dort haben außerdem Produkte von Conceptif und der unter der Marke Haftpflicht Helden auftretenden Insurance Hero GmbH die Höchstnote erhalten.