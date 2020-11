24.11.2020 – Ascore hat in seinem aktualisierten Komposit-Unternehmens-Scoring an neun Versicherer die Höchstnote „sechs Kompasse“ vergeben. Hierzu gehören wie im Vorjahr die Allianz, die Concordia, die Debeka, die Haftpflichtkasse, die Interrisk, der LVM, die VHV und die Württembergische sowie neuerdings auch die MVK. Aus der Spitzengruppe verabschiedet haben sich die NV und der Volkswohl Bund (aktuell jeweils „fünf Kompasse“). Bewertet wurden zehn Bilanz- und Solvabilitätskennzahlen, in der Regel im Schnitt der Jahre 2017 bis 2019.

Die Ascore das Scoring GmbH hat Ende November die aktuelle Auflage ihres Komposit-Unternehmens-Scorings veröffentlicht.

Zehn bewertungsrelevante Kennzahlen

Bei dem Scoringverfahren wird für jedes Kriterium, bei dem eine selbst definierte Benchmark inklusive Toleranz erfüllt ist, ein Punkt vergeben. Wird diese Vorgabe nicht erreicht, aber die Messlatte mit doppelter Toleranz, so gibt es einen halben Punkt. Wird die Messlatte verfehlt, gibt es keine Punkte. Das Unterschreiten einer Benchmark kann nicht durch ein Übererfüllen eines anderen Kriteriums kompensiert werden.

Ausgewertet wurden Kennzahlen der 76 (Vorjahr: 73) betrachteten Gesellschaften der Kompositversicherung (mit Schwerpunkt auf das Privatkundengeschäft) aus den Geschäfts- beziehungsweise SFCR-Berichten 2017 bis 2019. Für die Bewertung wurden daraus zehn Kennzahlen (meist im Dreijahresschnitt) aus den Bereichen „Erfahrung“, „Sicherheit“, „Erfolg“ und „Bestand“ herangezogen.

Ascore Analyse Komposit-Unternehmens-Scoring Kriterien Kriterien-Erläuterung Benchmark inklusive Toleranz Benchmark inklusive doppelter Toleranz Erfahrung Verdiente Bruttobeiträge in Euro Alle Beiträge eines Geschäftsjahres. Die gebuchten Beiträge sind auch ein Maßstab zur Bestimmung der Größe eines Versicherungs-Unternehmens und damit der Möglichkeiten des Ausgleichs im Kollektiv. 35 Mio. 25 Mio. Sicherheit Eigenkapital-Quote inklusive nachrang. Verbindlichkeiten, 3-Jahres-Durchschnitt [in %] Eigenkapitalquote nach Gewinnverwendung inklusive nachrangiger Verbindlichkeiten abzüglich Dividenden – in Prozent der verdienten Nettobeiträge. Die Eigenkapitalquote ist ein Teil der Eigenmittel. Die Fähigkeit zum Ausgleich von Verlusten wird vor allem durch die Höhe des Eigenkapitals zum Ausdruck gebracht. 65,59 28,85 Solvabilitäts-Quote II mit Volatility Adj., sofern vorhanden, 3-Jahres-Durchschnitt [in %] SCR-Quote unter Berücksichtigung von evtl. Volatilitätsanpassungen. Je nach risiko­adjustierten Spread der Kapitalanlage des Versicherers ist die Anwendung einer Volatilitätsanpassung angebracht und wird daher in der SQR-Quote mit Volatilitätsanpassungen berücksichtigt. 299,00 179,00 Erfolg Versicherungstechnische Ergebnisquote vor SchwR, 3-Jahres-Durchschnitt [in %] Versicherungs-technisches Ergebnis für eigene Rechnung (vor Schwankungsrückstellung) im Verhältnis zu den verdienten Bruttobeiträgen. Ein gutes Ergebnis aus der reinen Versicherungstechnik (also aus Beiträgen, Schäden, Rückstellungen) spricht für eine auskömmliche Kalkulation. 6,83 1,27 Kostenquote brutto, 3-Jahres-Durchschnitt [in %] Die Kennzahl gibt an, wie viel für den Vertrieb und Verwaltung von Versicherungsverträgen im Verhältnis zu den verdienten Bruttobeiträgen ausgegeben wird. 25,96 36,50 Schadenquote brutto, 3-Jahres-Durchschnitt [in %] Die Schadenquote zeigt auf, in welchem Umfang die Beitragseinnahmen unmittelbar in Versicherungsleistungen fließen. Der Schadenaufwand umfasst dabei Zahlungen für Versicherungsfälle sowie Veränderung der Schadenrückstellung. 56,30 69,20 Combined Ratio (netto), 3-Jahres-Durchschnitt [in%] Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote (netto) ist ein Indikator für die Ausgaben des Unternehmens. Hierunter fallen die Aufwendungen für Versicherungsfälle, für den Versicherungsbetrieb, für Beitrags-Rückerstattungen sowie sonstige versicherungstechnische Aufwendungen vermindert um den technischen Zinsertrag und sonstige versicherungstechnische Erträge. Je niedriger die Quote, desto auskömmlicher ist das Verhältnis der verdienten Nettoprämie zu den Ausgaben. 89,11 98,95 Kapitalanlageergebnis in Prozent der verdienten Nettobeiträge f.e.R., 3-Jahres-Durchschnitt [in%] Kapitalanlageergebnis in Prozent der verdienten Nettobeiträge: Diese Kennzahl drückt den Erfolg der Kapitalanlage aus. 6,60 3,48 Bestand Veränderung des geb. Bruttobeitrags im Bestand, 3-Jahres-Durchschnitt Veränderung des geb. Bruttobeitrags im Bestand für mind. einjährige Verträge. Der hierbei verwendete Wurzelansatz (absolute Veränderung wird ins Verhältnis zur Wurzel des Vorjahreswertes gesetzt) führt zu einer Glättung der Verhältnismäßigkeit der Ergebnisse beziehungsweise zu einer besseren Vergleichbarkeit der Gesellschaften unterschiedlicher Größe. 1.255,07 230,17 Veränderung der Anzahl der Verträge im Bestand, 3-Jahres-Durchschnitt Veränderung der Anzahl der Verträge (für mindestens einjährige Verträge) im Bestand im Vergleich zur Wurzel des Vorjahreswertes (Wurzelansatz). Der hierbei verwendete Wurzelansatz führt zu einer Glättung der Verhältnismäßigkeit der Ergebnisse beziehungsweise zu einer besseren Vergleichbarkeit der Gesellschaften unterschiedlicher Größe. 62,73 -1,53

Gegenüber dem Scoring vom Vorjahr wurden einige Kriterien verändert. So wird bei den Solvabilitätsquoten nun ebenfalls der Dreijahressschnitt berücksichtigt. Zudem werden Schaden-, Kosten- und versicherungstechnische Ergebnisquote jetzt auf Basis der verdienten Bruttobeiträgen (Vorjahr: netto) berechnet.

Damit sind die Ergebnisse nicht direkt mit dem Vorjahr vergleichbar. Neben den für das Ergebnis der Bewertung maßgeblichen Faktoren werden im Rahmen des Vergleichs verschiedene weitere Kennzahlen „außer Konkurrenz“ mitgeliefert.

Zehn Mal „sechs Kompasse“

Im letzten Schritt wurden die Scoring-Ergebnisse in „Kompasse“ umgerechnet. Die Höchstnote von „sechs Kompassen“ erhielten neun (Vorjahr: zehn) Unternehmen:

Herausgefallen aus der Spitzengruppe sind im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 12.11.2019) die NV-Versicherungen VVaG und Volkswohl Bund Sachversicherung AG. Die wurden aktuell wie 24 weitere Anbieter mit „fünf Kompassen“ bedacht. Neu zu den Topgesellschaften zählt die MVK.

Zehn Verbesserungen und neun Verschlechterungen

Auf vier Kompasse kamen 28 Akteure, drei der Navigationswerkzeuge erhielten zwölf Unternehmen. Zwei Kompasse erhielt nur die Waldenburger Versicherung AG.

Insgesamt haben sich zehn Marktteilnehmer verbessert und neun von ihnen verschlechtert. Neu zu den getesteten Anbietern gehören die DFV Deutsche Familienversicherung AG („drei Kompasse“), die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G. („fünf Kompasse“) und die Würzburger Versicherungs-AG („vier Kompasse“).

Bei der Anzahl der mindestens einjährigen Verträge ist eine positive Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu beobachten. Ascore

Überblick zur Marktentwicklung

In einem Überblick zur Marktentwicklung schreibt Ascore, dass die Situation bei den Sicherheitskennzahlen branchenweit relativ stabil sei. Die Kompositversicherer hätten ihr Eigenkapital von 15,6 auf 16,6 Milliarden Euro gesteigert, während die Eigenkapitalquote leicht von 38,9 auf 38,8 Prozent gesunken sei.

Bei den Erfolgskennzahlen habe es im Vergleich zum Vorjahr positive Veränderungen gegeben. Einer von 67,4 auf 66,0 Prozent gesunkenen Brutto-Schadenquote stand laut Ascore eine nur minimal erhöhte Kostenquote von brutto 17,2 Prozent gegenüber. Die versicherungstechnische Ergebnisquote erhöhte sich den Angaben zufolge von 4,2 auf 5,0 Prozent.

„Bei den Bestandskennzahlen konnten die verdienten Bruttobeiträge im Vergleich zum Vorjahr wieder gesteigert werden. Auch bei der Anzahl der mindestens einjährigen Verträge ist eine positive Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu beobachten“, so die Analysten weiter

Die Liste aller bewerteten Unternehmen und ihren Ergebnisse stehen auf der Rechner-Seite der Analysten. Die Detailergebnisse der einzelnen Unternehmen werden kostenpflichtig herausgegeben.