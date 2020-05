Neues rund ums Heim: Mit Garantien, die die Haftung mindern

8.5.2020 – Die Europa, der Konzeptentwickler K&M sowie die Oberösterreichische Versicherung haben ihre Hausrattarife und die Helvetia ihren Wohngebäudetarif überarbeitet sowie um Leistungen erweitert. Es gibt immer öfter und immer mehr Garantien, die die Haftung des Vermittlers mindern.

Die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland hat die Leistungen in ihrer Wohngebäudeversicherung erweitert. Sie kommt nun beispielsweise auch für die Kosten der Beseitigung von abgeknickten und stark beschädigten Bäumen oder Baumteilen auf.

Neu ist die Kostenübernahme für Nässeschäden aus ebenerdigen Duschen. Zudem werden die Kosten für die Ortung eines Wasserlecks auch dann ersetzt, wenn kein versicherter Schaden festgestellt werden kann.

Schutz auch bei unklarem Versicherungswechsel

Bereits im Basisschutz tritt die Helvetia bei unklarer Zuständigkeit bei Versichererwechsel ein. Sie sichert Photovoltaikanlagen bis 75 qm inklusive fachmännischer Aufdachmontage und Schäden durch Wasser aus Aquarien sowie aus Wasserbetten ab.

Der Versicherer bietet Besitzstands-, Best-Leistungs- und Update-Garantien an. Im Schadenfall werden auch Mehrkosten für einen alters- beziehungsweise behindertengerechten Wiederaufbau übernommen. Der neue Baustein „Smarthome“ sichert entsprechende Anlagen einschließlich Haustechnik auch vor Folgeschäden durch Manipulation beziehungsweise Hackerangriffe, Fehlfunktionen oder Fehlbedienungen.

Mit Rabatten auf die Prämie

Neben Solaranlagen können mit dem Baustein „Erneuerbare Energien“ auch Solarthermie-, Geothermie- und sonstige Wärmepumpen- sowie Windkraftanlagen versichert werden. Der Baustein Mietschutz deckt unter anderem Miet- und Hausgeldausfälle sowie die Entsorgung von Mietereigentum nach einem Brand ab.

Mit dem Baustein „Rohr-Plus“ können Bruchschäden an Ableitungsrohren der Wasserversorgung auf dem und außerhalb des Grundstücks bis 7.500 Euro ersetzt werden. Bruchschäden an Ableitungsrohren zur Dachentwässerung und an innen liegenden Lüftungsrohren sind bis 2.500 Euro versichert.

Für Häuser, die zum Schadenzeitpunkt älter als 20 Jahre sind, gilt für die Ableitungsrohre der Wasserversorgung ein Selbstbehalt von 1.500 Euro. Versichert wird ohne Dichtigkeitsnachweis.

Die Helvetia bietet Rabatte auf die Prämie für kernsanierte Gebäude, neugebaute Mehrfamilienhäuser, bei KfW-geförderten Sanierungsmaßnahmen, beim Einbau von bestimmten Wasserschutzsystemen sowie nach fünfjähriger Schadenfreiheit.

Inklusive Überspannungsschäden bei Blitz

Die Europa Versicherung AG hat ihren Hausrattarif um einige Leistungen erweitert. Mitversichert sind jetzt Überspannungsschäden durch Blitz. Zudem sind der Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit bei Herbeiführung des Versicherungsfalles bis zur Versicherungssumme sowie der Ersatz von Kosten für Datenrettung bis 1.000 Euro mit umfasst. Ebenfalls vorgesehen ist ein 24-Stunden-Notruf für Handwerker-Service im Schadensfall.

Im „Komfort-Schutz“ sind nun auch der Ersatz bei EC- und Kreditkartenmissbrauch nach Einbruchdiebstahl bis 500 Euro und bei Einbruchdiebstahl aus einem Kfz (inklusive Dachboxen) bis 1.000 Euro versichert.

Der Direktversicherer des Continentale Versicherungsverbundes gewährt eine Reihe von Nachlässen – beispielsweise jeweils fünf Prozent als Dauernachlass bei einer Laufzeit von drei Jahren, beim Online-Abschluss sowie als Bündelnachlass. Für Beamte und den öffentlichen Dienst gibt es gesonderte Tarife.

Einzelne Scheiben versicherbar

Die Oberösterreichischen Versicherung AG verzichtet bei ihrer überarbeiteten Hausratversicherung auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit bei Schäden bis 20.000 Euro („Daheim Plus“) beziehungsweise bis zur Versicherungssumme („Daheim Premium“). Die Glasbruchversicherung ist zudem auch für Einzelscheiben – wahlweise bis zehn beziehungsweise 20 qm – abschließbar.

Die Basisvariante leistet bei Rauch- und Rußschäden bis zu fünf Prozent der Versicherungssumme (maximal 5.000 Euro) und für Seng- und Schmorschäden bis zu 1.000 Euro bei 150 Euro Selbstbehalt. Im Premiumtarif sind diese Schäden voll bis zur Versicherungssumme gedeckt.

Überspannungsschäden durch Blitzeinschlag sind mitversichert. Neu ist eine Deckung für die Kosten zur Datenrettung nach einer räuberischen Erpressung. In „Daheim Plus“ sind Schäden durch grobe Fahrlässigkeit bis zu einer Schadenshöhe von 20.000 Euro mitversichert, in „Daheim Premium“ bis zur Höhe der Versicherungssumme. Zweiräder können optional gegen Diebstahl bis 5.000 Euro (ohne Nachtzeitklausel) abgesichert werden.

Tarif mit Besitzstandsgarantie

Der Hausrattarif „Allsafe home perfect“ mit der Allgefahrendeckung „Plus“ der Konzept- & Marketing GmbH (K&M) sichert auch Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitbewohner oder das Haustier am Versicherungsort verursacht haben, bis 5.000 Euro bei einem Selbstbehalt von 150 Euro ab. Risikoträger sind die Allianz Versicherungs AG und die Gothaer Allgemeine Versicherung AG.

Der Konzeptentwickler hat den Tarif mit einer Besitzstandsgarantie ausgestattet. Zudem werden immer die Standards des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) sowie die Mindeststandards des Arbeitskreises Beratungsprozesse gewährt. Es gibt zudem eine Updategarantie und die Erklärung der Schadenübernahme bei unklarer Zuständigkeit wie im Falle des Versichererwechsels oder bei Allmählichkeitsschäden.

Hausrat kann bis zu 500.000 Euro versichert werden. Gelagerte Kraftfahrzeugteile und Ähnliches sowie Arbeitsgräte und Einrichtungsgegenstände, die ausschließlich beruflich oder gewerblich genutzt werden, sind voll mitversichert. Ebenso sind gewerblich/beruflich genutzte Räume in Form eines Arbeitszimmers in der Wohnung oder auch Räume mit gesondertem Eingang voll mitversichert. Bei den Gefahren Hagel und Sturm wird übrigens auf eine Mindestwindstärke verzichtet.