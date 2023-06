Neuer Wohngebäudeschutz schließt Wärmepumpen mit ein und setzt auf Energieeffizienz

5.6.2023 – Bei ihren Tarif-Überarbeitungen haben die Cosmos, die GEV und die Oberösterreichische Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Mit der neuen „Helvetia Artas Home“ macht Helvetia einen Schritt, im Rahmen der Strategie „helvetia 20.25“ den Kunden jederzeit das passende Angebot zu bieten. Conceptif hat nach der Wohngebäude auch die Hausratversicherung überarbeitet.

Die Helvetia Versicherungen sichern in der Allgefahren-Police „Helvetia Artas Home“ die Rückabwicklung beim Kauf von gefälschten Kunstgegenständen mit bis zu 15.000 Euro ab. Neu ist zudem, dass bis zu 15.000 Euro Restaurierungskosten für Kunst und antike Möbel auch dann ersetzt werden, wenn diese über dem Wiederbeschaffungswert liegen.

Muss eine Privatreise wegen eines Schadens storniert werden, sind die dadurch entstehenden Kosten bis zu 15.000 Euro mitversichert.

Helvetia: Schutz für hochwertigen Hausrat, Kunst- und Wertsachen

„Helvetia Artas Home“ sichert hochwertigen Hausrat, Kunst- und Wertsachen mit einem Gesamtwert von mehr als 400.000 Euro ab. Die weltweit gültige Deckung schützt unter anderem gegen Beschädigung, Zerstörung, Verlieren, Stehen-, Hängen- oder Liegen-lassen sowie gegen einfachen Diebstahl und Vandalismus.

Bei der Aktualisierung wurde die Außenversicherung für allgemeinen Hausrat inklusive Reisegepäck auf neun Monate verlängert. Die Leistungsgrenze wurde hier auf 150.000 Euro erhöht. Die Police beinhaltet eine Update-Garantie und einen generellen Unterversicherungs-Verzicht.

WERBUNG

Oberösterreichische relauncht Photovoltaikversicherung

Beim Photovoltaik-Tarif „Klima Pro 2.0“ schützt die Oberösterreichische Versicherung AG durch eine Wertanpassung vor einer Unterversicherung. Im Schadenfall wird der Versicherungsschutz je nach Inflationsrate erhöht oder gesenkt; dies betrifft auch Reparatur und Ersatzteilkosten.

„Klima Pro 2.0“ ersetzt den Ertragsausfall bei einer Betriebsunterbrechung ganzjährig mit 2,50 Euro pro Tag und Watt Peak (kWp). Innere Betriebsschäden wie etwa am Wechselrichter sind in den ersten fünf Jahren bis zu 3.000 Euro gedeckt, danach abnehmend.

Kleinkraftwerke am Balkon (bis zu zwei kWp) werden zum Jahresbeitrag von 45 Euro versichert. Eingeschlossen sind dabei auch Schäden im Zusammenhang von Eigenmontage nach Herstellerangaben.

GEV mit nachhaltiger Wohngebäudeversicherung

Beim neuen Wohngebäudetarif „Protect+“ der Grundeigentümer-Versicherung VVaG dürfen Gebäude nach einem Totalschaden an einem anderen Ort wiederaufgebaut werden.

Zu den Leistungserweiterungen zählen unter anderem eine kostenfreie Rohbauversicherung für Feuer-, Leitungswasser-, Sturm- und Hagelschäden für bis zu 24 Monate. Neu sind auch erhöhte Entschädigungsgrenzen für Schäden an Ableitungsrohren und Nebengebäuden sowie der Einschluss freistehender Gebäudetechnik und Pools.

Der Spezialversicherer hatte bei der Entwicklung der drei Linien (Basis, Kompakt und Premium) Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. „Grüne“ Bestandteile sind die Absicherung von Ladestationen für Elektroautos und von Anlagen zur regenerativen Energie- und Wärmeerzeugung. Zudem wurden für Photovoltaikanlagen die Entschädigungsgrenzen für Ertragsausfall, Bedienungs- und Ausführungsfehler erhöht.

Besonders energieeffiziente Gebäude erhalten bei der GEV einen Beitragsnachlass von zehn Prozent. Im Zusatzmodul „Pro Klima“ sind die Mehrkosten für energetische Modernisierungen oder umweltfreundliche Neubauten sowie die Kosten für einen Energieberater und die Wiederanschaffung von Heizungsanlagen der höchsten Effizienzklasse berücksichtigt.

Cosmos Direkt schließt Wärmepumpen mit ein

Die Cosmos Versicherung AG ersetzt in der überarbeiteten Wohngebäudeversicherung bereits im „Basis-Schutz“ Schäden an Wärmepumpen sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Vorausgesetzt jeweils, dass sich diese auf dem Versicherungsgrundstück befinden. Grob fahrlässig verursachte Schäden sind mitversichert.

Der neue „Comfort-Schutz“ übernimmt die Aufräumungs- und Wiederaufforstungs-Kosten für Bäume bis 5.000 Euro oder auch eine Beratung zur Modernisierung und Sanierung. In dieser Variante werden auch bis zu 5.000 Euro verschiedene Mehrkosten für den Alters -oder behindertengerechten Wiederaufbau sowie für behördlich nicht vorgeschriebene energetische Modernisierung (jeweils bei Schäden ab 25.000 Euro) übernommen.

Der Direktversicherer der deutschen Generali-Gruppe hat eigenen Angaben zufolge bei der Tarifüberarbeitung rund 50 Leistungen zugunsten der Kunden verbessert. Für Neubauten gibt es einen gestaffelten Rabatt von bis zu 50 Prozent. Mehrvertragskunden erhalten bis zu zehn Prozent Rabatt.

Conceptif leistet bei Onlinebetrug

Mit der „CIF4ALL Hausrat best advice“ ist Phishing-Betrug versichert. Der Assekuradeur Conceptif Pro GmbH hat in der überarbeiteten Variante Vermögensschäden bis zu 5.000 Euro je Versicherungsfall eingeschlossen. Risikoträger ist die Allianz Versicherungs-AG.

In Kombination mit der kürzlich relaunchten „CIF4ALL Wohngebäude best advice“ (VersicherungsJournal 28.3.2023) bietet Conceptif das Konzept „Sicherheit aus einer Hand“ bei den Premiumtarifen der Best-advice-Deckungen für Wohngebäude und Hausrat an. Dabei sind die Allianz Handwerkerservices eine Bestandteil.

Im Schadenfall werde die komplette Schadenabwicklung bis zur Abrechnung koordiniert. Es wird auch darauf geachtet, dass die veranschlagten Kosten und Termine eingehalten werden. Der Service wird durch eine Qualitätskontrolle und -sicherung abgerundet. Über das digitale Handwerker-Statusportal kann man sich über den Stand der Schadenbehebung informieren.

Neu in der Sparten Haus- und Grundbesitzer- sowie Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung sind die Besitzstandsgarantie, Summen- und Bedingungs-Differenzdeckung sowie Update-Garantie.

Unterversicherungsverzicht und Versehensklausel

Bis zu einer Wohnfläche von 500 Quadratmeter und unabhängig von der Ausstattung gilt eine unbegrenzte Versicherungssumme. Der Unterversicherungs-Verzicht gilt als vereinbart, wenn die Wohnfläche den Angaben im Miet- beziehungsweise Kaufvertrag entspricht.

Wertsachen bis zu 65.000 Euro sind immer mitversichert. Im Premiumtarif sind bestimmte Zweiräder im Falle eines Diebstahls bis 5.000 Euro versichert.

Zudem wurde im Premiumangebot die bestehende Leistungsverpflichtung für grob fahrlässige Verstöße erweitert. Neben dem vollen Versicherungsschutz bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles sind ab sofort zusätzlich grob fahrlässige Verletzungen von Obliegenheiten und Sicherheitsvorschriften versichert.

Zudem gilt die „Versehensklausel“, wonach voll geleistet wird, wenn der Versicherte sie eine Obliegenheit fahrlässig nicht erfüllen, aber im Nachhinein unverzüglich nachmelden.