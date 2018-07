Neuer Kommentar zum Berufsunfähigkeits-Recht erschienen

19.7.2018 – Ein neuer Kommentar der Juristen Michael-A. Ernst und Dr. Jens Rogler beschäftigt sich mit der Berufsunfähigkeits-Versicherung. Trotz seiner rechts-wissenschaftlichen Ausrichtung erweist er sich an vielen Stellen als praxisnah und auch für den juristischen Laien interessant. So bringt das Werk viele konkrete Beispiele aus den Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen und bespricht praxisrelevante Fragen zu Leistungsausschlüssen. Auch zu aktuellen Diskussionen wie die zur spontanen Anzeigepflicht liefert der Kommentar nützliches Wissen, schreibt Makler Philip Wenzel in seiner Rezension.

Die alljährlich erscheinenden VVG-Kommentare (VersicherungsJournal Archiv) reichen vom Umfang her ohne Weiteres aus, um darin die Blätter für ein abschließendes Herbarium der deutschen Flora zu pressen. Auch ist nicht anzunehmen, dass dieser Markt sich einer breiten Leserschaft erfreut.

Philip Wenzel (Bild: privat)

Und trotzdem scheint es noch Platz zu geben für einen immerhin 1.000 Seiten starken Handkommentar, der sich ausschließlich mit der Berufsunfähigkeits-Versicherung beschäftigt. Und genau diese Spezialisierung verschafft dem Werk der Herausgeber Michael-A. Ernst und Dr. Jens Rogler seine Daseinsberechtigung.

Urteile liefern Praxisnähe

Wie beinahe jeder andere Kommentar auch, verspricht die Neuerscheinung „Berufsunfähigkeits-Versicherung“ in der Einleitung Praxisnähe. Und wie bei beinahe allen anderen Kommentaren, lässt sich auch hier erkennen, an welchen Stellen diese Praxisnähe hervortritt. Da der Ernst/Rogler sich in erster Linie an Anwälte und Versicherungsberater richtet, sind darunter die sehr vielen hier genannten, zitierten und vorgestellten Urteile zu verstehen.

Aber auch für den spezialisierten Versicherungsmakler sind genau diese Beispiele aus bestehenden Fällen sehr hilfreich, um das „Juristendeutsch“, in dem der Handkommentar doch größtenteils verfasst ist, auch richtig zu verstehen.

Beispiele aus AVB

Was ebenfalls immer wieder ins Auge sticht, sind die Formulierungsbeispiele. An dieser Stelle legt der Ernst/Rogler eine Schwachstelle bestehender Kommentare offen und es ist zu wünschen, dass dieses Beispiel Schule macht.

Diese Formulierungsbeispiele sind die gängigen und jedem Vermittler bekannten Formulierungen aus den Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen (AVB). Die Kommentierung und Einordnung dieser hilft viel mehr, als die Besprechung der Formulierungen der Musterbedingungen, die so eh kaum ein Versicherer verwendet. Das ist echte Praxisnähe und das könnte auch in diesem Handkommentar noch öfter gemacht werden.

Ausführliche Erläuterung

Der größte Vorteil für alle, die sich intensiv mit der Berufsunfähigkeits-Versicherung auseinandersetzen, ist die unendliche Tiefe und Weite, mit der sich der Kommentar den einzelnen Paragrafen hingibt.

Wie die meisten anderen Kommentare auch, hangelt sich das neue Werk in seiner Grundstruktur an den Musterbedingungen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) entlang und bespricht die einzelnen Punkte. Dabei werden einigen dieser Punkte, wie der Frage nach dem ausgeübten Beruf, immerhin knapp 40 Seiten gewidmet. Ein zentrales Problem wie die vorvertragliche Anzeigepflicht nimmt sogar 215 Seiten ein.

Kapitel zu Leistungsausschlüssen

Für den Versicherungsmakler ist das Kapitel zu den Leistungsausschlüssen sehr interessant, weil es äußerst praxisnah gestaltet ist. Hier werden gängige Ausschlüsse, etwa das Beispiel der Wirbelsäule, genannt und dann beschrieben, in welchem Umfang diese Klausel auch für eine neu hinzukommende Querschnittslähmung greifen würde.

Der geneigte Versicherungsmakler kann daraus lernen, wann es wichtig ist, eine Ausschlussklausel auch einmal nachzuverhandeln und neu hinzukommende Einschränkungen explizit in den Versicherungsschutz aufnehmen zu lassen. Die meisten Versicherer haben mit derlei Konkretisierungen des Leistungsausschlusses kein Problem.

Ausführungen zur spontanen Anzeigepflicht

Wer in letzter Zeit die Medienlandschaft zur Berufsunfähigkeits-Versicherung im Blick hatte, wird nicht um die Diskussion zur spontanen Anzeigepflicht herumgekommen sein (VersicherungsJournal 18.10.2017, 25.10.2017). Der Ernst/Rogler nimmt zwar nicht auf diese Diskussion Bezug, aber er nimmt sich auch hier die Zeit, um ausführlich darzulegen, dass die spontane Anzeigepflicht selbstverständlich nach wie vor besteht.

Die Argumentation ist derart schlüssig, dass ihr zu folgen ist – selbst, wenn man vorher anderer Meinung war. Rechtsanwalt Ansgar Mertens, einer der Autoren, erklärt auf den Seiten 383 und 384, dass ein Verzicht auf spontane Anzeigepflicht nur den arglistig Handelnden schützen würde. Und auch schon im alten VVG galt die spontane Anzeigepflicht nur bei Arglist.

Gleichwohl wird es in der Berufsunfähigkeits-Versicherung eine spontane Anzeigepflicht von Vorerkrankungen wohl nicht geben, da der Fragekatalog so engmaschig ist. Verzichtet der Versicherer auf die vollständigen Gesundheitsfragen, so weiß er um das Risiko und darf sich später nicht darauf berufen.

Das gleiche gilt übrigens auch bei Ausschlussklauseln. Diese dürfen nicht erst im Leistungsfall auf ein Maß erweitert werden, dass der Versicherte bei Vertragsschluss nicht verstanden haben kann.

Fragen der Besteuerung

Für Versicherungsmakler und Steuerberater ist der Teil über die unterschiedliche Besteuerung der Berufsunfähigkeits-Versicherung in allen drei Schichten sehr interessant. Denn immer wieder hat man mal einen Ingenieur in der Beratung, der hierzu Genaueres wissen will. Und wer sich nicht mit der Antwort § 55 EStDV abspeisen lässt, kann nun auf den Ernst/Rogler verwiesen werden.

Ebenfalls sehr interessant ist der Teil, der sich mit der neueren Arbeitsunfähigkeits-Klausel beschäftigt. Hier gibt es zwar noch kaum Urteile, aber auch im Ernst/Rogler wird als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal zwischen den am Markt vertretenen Klauseln der Verzicht auf die gleichzeitige Beantragung der Leistung aufgrund von Berufsunfähigkeit genannt.

Nachschlagewerk für den spezialisierten Makler

Unterm Strich betrachtet, richtet sich der Handkommentar Berufsunfähigkeits-Versicherung mehr als andere Kommentare an ein gut vorgebildetes Publikum, weil er in der Sprache sehr juristisch bleibt. Somit ist er für Versicherungsmakler eher weniger zum Schmökern geeignet.

Allerdings ist er gerade für den spezialisierten Versicherungsmakler das ideale Nachschlagewerk für alle Fragen rund um die Berufsunfähigkeit, da er an jeder Stelle sehr tief in die Materie eintaucht. Man muss nicht an jedes Mal derselben Meinung sein, allerdings ist die Argumentation immer in sich schlüssig, so dass man sie zumindest nachvollziehen kann.

Lesetipp

Ernst / Rogler (Herausgeber): Berufsunfähigkeits-Versicherung, BUV 2017 / BUZ 2017 / BUV-AU / VVG / Steuern. Handkommentar, Neuerscheinung, 1.116 Seiten, gebunden, 2018 Nomos Verlagsgesellschaft. ISBN 978-3-8487-1668-5, 148,00 Euro.

Das Buch ist online über diesen Link zu beziehen.