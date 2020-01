Neuer Haftpflicht-Schutz über die gesetzliche Deckung hinaus

29.1.2020 – Die Universa möchte mit ihrer neue Privat-Haftpflichtversicherung „zu den Spitzenanbietern im Markt aufschließen“ und hat sich daher einige Neuerungen ausgedacht. Auch die Oberösterreichische und der Münchener Verein haben Tarife überarbeitet. Der Oldtimer-Tarif der Helvetia ist jetzt online abschließbar.

WERBUNG

Die Privat-Haftpflicht „FLEXXprotect“ der Universa Allgemeine Versicherung AG beinhaltet einen besonderen Treuebonus. Wird der Vertrag über drei Jahre abgeschlossen, gibt es ohne Mehrbeitrag eine zusätzliche Leistung von bis zu 500 Euro pro Jahr dazu. Damit sind vom Kunden anerkannte Schadenersatzansprüche versichert, für die es eigentlich keine Erstattungsgrundlage gibt, weil sie über die gesetzliche Haftung hinausgehen.

Best-Leistungsgarantie als Zusatz

Die Absicherungsvarianten „easy“, „allround“ und „best“ können jeweils als Single-, Duo- oder Familienpolice mit Versicherungssummen von zehn bis 50 Millionen Euro abgeschlossen werden. Bereits im Einstiegspaket „easy“ sind Deliktsunfähigkeit, Gefälligkeitshandlungen, Schlüsselverlust, Forderungsausfall-Deckung, Heizöltank und Drohnen versichert.

Zudem gibt es eine Innovationsgarantie, durch die künftige Bedingungs-Verbesserungen automatisch und ohne Mehrbeitrag mitversichert sind. Die „Easy-Single-Deckung“ kostet ab 38 Euro pro Jahr. „Allround“ bietet zusätzlich Versicherungsschutz für Personenschäden untereinander, gewerbliche Nebentätigkeiten und das falsche Betanken fremder, geliehener Kraftfahrzeuge.

„Best“ beinhaltet einen Rechtsschutz zum Forderungsausfall sowie eine Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit und Arbeitsunfähigkeit. Gedeckt sind zudem die Besitzstandsgarantie und die Differenzdeckung. Zusätzlich kann eine „Best-Leistungs-Garantie“ vereinbart werden.

Ortung von Leckagen

Neu in der Wohngebäudeversicherung der Münchener Verein Allgemeine Versicherungs-AG sind die Kosten für die Ortung von Leckagen, der Ersatz bei grober Fahrlässigkeit (in „Premium“ bis zur Höhe der Versicherungssumme) und ein gestaffelter Nachlass für Neubauten.

Bei einer Leckageortung sind in „Komfort“ und „Premium“ die Kosten bis zur Höhe der Versicherungssumme abgesichert. Bei einem nicht ersatzpflichtigen Leckageschaden wird in beiden Tarifen dennoch bis zu 1.000 Euro geleistet. Beide Tarife leisten zudem auch, wenn der Rauchmelder nicht auslöst oder sogar fehlt.

Neue Gebäude erhalten im ersten Bezugsjahr einen Nachlass von 60 Prozent auf die Prämie. Dieser Nachlass reduziert sich in den ersten zehn Jahren um drei Prozent und danach um zwei Prozent bis zum Alter des Wohngebäudes von 25 Jahren. Bestandsverträge können umgestellt werden.

Höhere Deckungssummen

Die Oberösterreichische Versicherung AG hat in der überarbeiteten Hundehalter-Haftpflichtversicherung die Deckungssummen für Mietsachschäden angehoben. Mietsachschäden an Immobilien sind nun bis fünf Millionen Euro versichert. In „Plus“ gilt dies mit einem Selbstbehalt von 500 Euro; in „Premium“ entfällt dieser. Mietsachschäden an beweglichen Einrichtungs-Gegenständen in Ferienunterkünften sind bis 30.000 Euro („Plus mit 500 Euro SB“) beziehungsweise fünf Millionen Euro („Premium“) gedeckt.

Neu ist die unbegrenzte Auslandsdeckung in Europa und über 60 Monate weltweit. Zuvor war diese auf ein Jahr beschränkt. Das Führen ohne Leine ist inkludiert. In „Premium“ wurde zudem der bisher nicht versicherbare Therapiehund aufgenommen. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit ist der Schutz monatlich kündbar.

Bei einem Selbstbehalt von 150 Euro werden zusätzlich 15 Prozent Rabatt auf die Prämie abgezogen. In „Plus“ kostet die Versicherung mit einer Deckungssumme von fünf Millionen Euro für den ersten Hund 47 Euro und jeden weiteren 42,30 Euro im Jahr. In „Premium“ sind bei zehn Millionen Versicherungssumme 59,46 Euro beziehungsweise 53,51 Euro aufzubringen. Neu hinzukommende Hunde sind in den ersten zwei Monaten automatisch mitversichert.

Oldtimer online versichern

Die Helvetia Versicherungen Deutschland haben ihren Oldtimertarif „ClassicCar 1:1“ ins Web übertragen. Voraussetzung für den Onlineabschluss ist, dass das mindestens 25 Jahre alte Fahrzeug im Originalzustand ist, in einer abgeschlossenen Garage untergestellt wird und einen Marktwert von mindestens 10.000 Euro hat. Zudem müssen Versicherungsnehmer und Fahrer mindestens 23 Jahre alt sein und im Alltag ein anderes Fahrzeug nutzen.

Die Helvetia bietet zur Kraftfahrthaftpflicht Teil- oder Vollkaskoschutz sowie eine All-Risk-Versicherung und zudem einen Autoschutzbrief