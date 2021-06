Neuer Grundfähigkeitstarif: Für eine Nische die perfekte Lösung

16.6.2021 – Mit „CleverProtect“ hat die Helvetia kürzlich eine Produktfamilie auf den Markt gebracht, die den Verlust von 17 elementaren Grundfähigkeiten auf Fondsbasis absichert. Über Nachversicherungs-Optionen kann der Schutz an die Lebens- und Einkommensentwicklung angepasst werden. Er ist ab einem Alter von sechs Jahren abzuschließen, inklusive einer Wechseloption in die Berufsunfähigkeits-Absicherung. Der Tarif ist solide gemacht, schreibt der Biometrie-Experte Philip Wenzel in seinem Gastbeitrag, mit der fondsbasierten Kalkulation eine Besonderheit

Die Berufsunfähigkeits-Versicherung ist zwar nur eine Produktart, aber sie steht mittlerweile stellvertretend für die gesamte Produktgattung der Einkommensabsicherung. Immer wieder mal versucht sich eine Alternative zu positionieren. Aber in der Vergangenheit gab es keine 20 Anbieter, die eine Erwerbsunfähigkeits-Versicherung, eine Dread-Disease- oder eine Multi-Risk-Versicherung im Programm hatten.

Philip Wenzel (Bild: Doris Köhler)

Jetzt scheint sich jedoch die Grundfähigkeits-Versicherung zu etablieren. Mit der Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland gibt es mittlerweile schon 20 Anbieter, die auf diese Variante setzen.

Teile der Beiträge in Investmentfonds angelegt

Der Markt ist also immer noch überschaubar, aber dennoch recht umkämpft. Daher ist es vor allem für den freien Vermittler nicht unbedingt eine Meldung wert, wenn es jetzt einen Tarif mehr gibt. Warum sich das Hinschauen dennoch lohnt: Die Helvetia kalkuliert in ihrer neuen Produktfamilie „CleverProtect“ nicht klassisch mit einem Brutto- und einem Zahlbeitrag, sondern finanziert die versicherte Leistung fondsbasiert aus.

Das ist aus Sicht von Marketingexperten schon mal eine gute Idee. Denn wenn der Vermittler seine Marktübersicht erstellt, muss ein Tarif etwas Besonderes haben, damit er für den Kunden ausgewählt wird.

Kunde das Risiko der Ausfinanzierung mit

Die Bedenken bei einem fondsbasierten Tarif sind sicherlich nicht unberechtigt. Denn hier trägt der Kunde das Risiko der Ausfinanzierung mit. Und dazu sind sicherlich die wenigsten fachlich fundiert in der Lage.

Andererseits kann es in dem andauernden Niedrigzinsumfeld sinnvoll sein, die Leistung renditeorientierter auszufinanzieren. Und das Risiko scheint begrenzt. Nach eigener Angabe könnte ein Vertrag, den ein 18-jähriger Bürokaufmann abgeschlossen hat, 23 Jahre jährlich 30 Prozent Verlust in der Anlage machen, bevor Guthaben zur Ausfinanzierung fehlt.

Im gleichen Beispiel könnte der Vertrag auch 32 Jahre null Prozent erwirtschaften, ohne dass dem Kunden ein Nachteil entsteht.

Lange Laufzeit mindert Risiko einer negativen Rendite

Es ist anzunehmen, dass das Risiko eines Handwerkers schneller in Schieflage gerät. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass ein gemanagter Fonds über einen längeren Zeitraum ohne Gewinne läuft.

Würde der Fonds 25 Jahre neun Prozent Gewinn machen, bekäme der Kunde 160 Prozent der eingezahlten Beiträge wieder oder könnte den Beitrag um 52 Prozent senken. Auch dieses Szenario ist nur bedingt wahrscheinlich. Aber es leuchtet ein, dass die Entwicklung eben auch besser laufen kann.

Da auch das klassische System der Beitragsverrechnung nicht ohne Risiko ist, besteht durchaus die Möglichkeit, dass sich vor allem junge Kunden von diesem Weg überzeugen lassen. Und da sich die Grundfähigkeits-Versicherung bereits ab einem Altern von sechs Jahren abschließen lässt, mindert die lange Laufzeit das Risiko einer negativen Rendite.

Berufsgruppen A und B

Der Tarif arbeitet mit nur zwei Berufsgruppen. In der Gruppe „A“ sind Bäcker, Kammerjäger, Hausmänner, Köche und auch die Schüler untergebracht. In „B“ befinden sich Altenpfleger, Paketboten, Maurer, Dachdecker und interessanterweise Fotomodelle.

Die Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen teilen die versicherten Grundfähigkeiten sinnvoll in die motorischen Grundfähigkeiten Gehen, Armgebrauch, Stehen, Knien, Bücken, Treppe steigen, Heben und Tragen und Sitzen sowie die feinmotorischen Fähigkeiten Handgebrauch und Schreiben ein.

Hinzu kommen die sensorischen Grundfähigkeiten Sehen, Sprechen, Hören und Gleichgewicht, die intellektuelle Grundfähigkeit eigenverantwortliches Handeln sowie die sonstigen Grundfähigkeiten Autofahren und Pflegebedürftigkeit.

Verlängerungs- und Umstellungsoption

Der Tarif enthält eine Verlängerungsoption und eine Umstellungsoption auf eine Berufsunfähigkeits-Versicherung. Die Verlängerungsoption erlaubt es dem Versicherten, die Versicherungsdauer um die gleiche Zeitspanne zu erhöhen, wie die Regelaltersgrenze angehoben wurde.

Der ursprüngliche Vertrag muss bis Alter 62 laufen. Angenommen, die Regelaltersgrenze steigt von 67 auf 70 Jahre an, dann darf der, der vorher bis 62 versichert war, bis 65 erhöhen. Derjenige, der bis zum Alter 66 versichert war, kann dann auch um drei Jahre auf 69 erhöhen.

Die Umstellungsoption ist hier vor allem deswegen interessant, weil der Tarif schon mit sechs Jahren abgeschlossen werden darf. Zu diesem Zeitpunkt ist eine Berufsunfähigkeits-Versicherung in Ermangelung eines Berufs etwas zu früh. Aber der Gesundheitszustand sollte eben so früh wie möglich abgesichert werden.

Zeitwert bei Grundfähigkeit Gehen

Unter den versicherten Grundfähigkeiten ist hier das Gehen hervorzuheben. Die Helvetia schreibt:

„Ein Verlust der Grundfähigkeit ‚Gehen‘ liegt vor, wenn die versicherte Person auch bei einer Pause von insgesamt maximal einer Minute nicht mehr selbstständig in der Lage ist, eine Strecke von 400 Metern über einen festen und ebenen Boden gehend zurückzulegen. Die Zeitdauer für die Strecke soll nicht länger als 20 Minuten betragen.

Ein Verlust der Grundfähigkeit ‚Gehen‘ liegt nicht vor, wenn die Einschränkung durch die Verwendung geeigneter zumutbarer Hilfsmittel ausgeglichen werden kann. Zumutbare Hilfsmittel sind zum Beispiel Gehstock, Prothesen, Orthesen, Stützbandagen, Unterarm- oder Achselgehhilfen. Nicht zu den Hilfsmitteln zählen Rollatoren und Gehwagen.“

Das ist im Großen mit dem Markt vergleichbar. Allerdings nennt der Tarif hier einen festen Zeitwert, in dem die Strecke zurückzulegen ist. 20 Minuten erscheinen einem gesunden Menschen recht großzügig bemessen, aber der große Vorteil für den Versicherten ist tatsächlich, dass überhaupt ein Wert festgelegt ist. Derart haben dies andere Tarife nicht geregelt. Hier könnte theoretisch auch ein paar Stunden gewartet werden, bis der Versicherte die 400 Meter zurückgelegt hat.

Solider Tarif ohne große Ambitionen

Unterm Strich macht die Helvetia einiges richtig. Der Tarif ist solide, aber ohne große Ambitionen, in die Top-Drei einzugreifen.

Dafür hat das Produkt mit der fondsbasierten Kalkulation eine Besonderheit, die vermutlich bei vielen auf Ablehnung stoßen wird, aber eben für eine Nische die perfekte Lösung ist. So umschwimmt der Tarif das Red-Ocean-Szenario der bereits gesättigten Märkte. Vor allem Versicherungsmakler brauchen Lösungen, die anders sind, und nicht den 20. Tarif, der noch eine Grundfähigkeit mehr versichert.

Der 30-jährige Parkettleger zahlt für 1.000 Euro Rente bis zum 67. Lebensjahr monatlich 45,54 Euro. Eine Überschuss-Verrechnung gibt es nicht, wie sich dem Artikel entnehmen lässt.