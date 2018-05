Neuer GDV-Rentenrechner für die Generation Smartphone

24.5.2018

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat einen neuen Rentenrechner entwickelt, mit dessen Hilfe Verbraucher in „60 Sekunden“ ihre individuellen Altersvorsorge-Ansprüche ausrechnen können sollen. Dieses Tool ersetze aber nicht die von der Bundesregierung angestrebte säulenübergreifende Altersvorsorge-Information (VersicherungsJournal 16.3.2018), die mit konkreten Daten unterlegt werden müsse, sagte ein GDV-Sprecher auf Nachfrage. Viele Menschen hätten allerdings ein großes Interesse daran zu wissen, mit wie viel Geld sie im Alter rechnen und was sie sich dann noch leisten können.

„Mit dem neuen Rentenrechner vom Versicherungsverband GDV können Verbraucher auf einen Blick erkennen, was sie im Ruhestand finanziell erwartet“, heißt es denn auch in der am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Pressemitteilung. Eingegeben werden müssen über Schieberegler das Geburtsjahr, das monatliche Nettoeinkommen und die bereits erworbenen privaten Rentenansprüche.

Der Einstieg in den Rentenrechnert (Bild: Screenshot GDV)

Das Tool soll dazu ermutigen, den eigenen Ruhestand aktiv finanziell zu planen. GDV-Präsident Wolfgang Weiler erklärte: „Wir wollen, dass sich die Menschen überhaupt mit der finanziellen Situation im Alter auseinandersetzen.“ Für jedes neue Smartphone werde länger recherchiert und verglichen als für die Altersvorsorge. Der Onlinerechner richtet sich an Verbraucher zwischen 18 und 45 Jahre. Der GDV empfiehlt zugleich, dass sich der Nutzer des Rechners idealerweise durch „einen Versicherer, einen Berater oder durch die Experten der Verbraucherzentralen“ unterstützen lässt.