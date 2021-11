Neuer DKV-Vollkostentarif für „Personen mit einem gehobenen Anspruch“

30.11.2021 – Mit ihrem neuen Tarif „PremiumMed“ will sich die DKV ab Januar 2022 vor allem das Segment „Selbstständige und Freiberufler sowie gutverdienende Angestellte“ stärker erschließen. Als Zielgruppe werden Personen mit einem gehobenen Anspruch an die eigene gesundheitliche Versorgung genannt.

Seit der Umstellung auf Unisex-Tarife 2013 hatte die DKV Deutsche Krankenversicherung AG keinen exklusiven Premiumtarif mehr im Neugeschäft. Mit „PremiumMed“ bietet der Krankenversicherer der Ergo-Gruppe ab Januar einen solchen wieder an.

Im Interview erläutern Ursula Deschka, Vorstandsvorsitzende der Ergo Krankenversicherung AG und DKV-Vorständin, sowie Marcel Röttgen, Vorstand der Ergo Kranken und der DKV, Details des Tarifs und die Hintergründe.

VersicherungsJournal: Für wen ist Ihre „Premiumabsicherung“ gedacht?

Ursula Deschka: Mit unserem brandneuen Tarif „PremiumMed“ sprechen wir ab Januar 2022 vor allem Selbstständige und Freiberufler an, aber auch gutverdienende Angestellte. Zielgruppe sind Personen mit einem gehobenen Anspruch an die eigene gesundheitliche Versorgung. Denn genau diesen Bedarf decken wir mit dem „PremiumMed“ nun umfassend ab.

Welche Lösung hat die DKV diesen Kundengruppen bisher geboten?

Marcel Röttgen: Bisher haben wir diese Zielgruppe mit unserem Tarif „BestMed Komfort“ angesprochen, der unter anderem von Focus Money und der Franke und Bornberg GmbH als hervorragend bewertet wird. In Verbindung mit Zusatzbausteinen bietet der „BestMed Komfort“ ein sehr attraktives Preis-/Leistungsverhältnis im gehobenen Komfortbereich.

Das Feedback unserer Kundinnen und Kunden hat aber ergeben, dass in manchen Leistungsbereichen noch stärkere Leistungen gewünscht werden. Diesen Wünschen haben wir mit dem neuen Tarif sehr gerne entsprochen.

Neue Tarife werden auch schon mal eingeführt, wenn das mit der Beitragsstabilität mit bereits länger verkaufsoffenen Tarifen nicht mehr so klappt. Was können Sie denn hinsichtlich der erwarteten Prämienentwicklung zu diesem Tarif sagen?

Deschka: Unsere Motivation für die Entwicklung des neuen Premiumschutzes war eine ganz andere! Einen exklusiven Premiumtarif im Neugeschäft hatten wir nämlich schon seit der Umstellung auf Unisex-Tarife 2013 nicht mehr im Angebot.

Wir haben aber – wie Marcel Röttgen schon erwähnt hat – festgestellt, dass der Bedarf beziehungsweise die Nachfrage nach einer Premiumabsicherung hoch ist und auch stetig steigt. Gerade seit Beginn der Corona-Pandemie wünschen sich immer mehr Menschen eine bestmögliche Absicherung.

Mit welchen Verkaufszahlen rechnen Sie?

Röttgen: Das Premiumsegment ist durchaus umkämpft – gleichzeitig wissen wir, dass wir sehr überzeugende Leistungen in unserem neuen Tarif hinterlegt haben. In der aktuellen Analyse der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH erzielt der Tarif unter der Rubrik Topschutz die Note 1,2. Dies entspricht einem sehr guten Urteil im Hinblick auf Leistungsstärke, Fairness und Sicherheit.

Wir rechnen daher mit sukzessive steigenden Verkaufszahlen, in den eigenen Vertrieben genauso wie in den Fremdvertrieben. Gleichzeitig sehen wir auch die Chance, überall dort, wo es keinen Bedarf an einer Premiumversorgung gibt, unseren vorher angesprochenen Tarif „BestMed Komfort“ stärker zu platzieren.

Welche Vertriebspartner beziehungsweise welche Vertriebswege sollen diesen Tarif verkaufen?

Deschka: Das neue Premiumprodukt „PremiumMed“ wird über alle Vertriebswege angeboten – persönlich beim Vertriebspartner oder Makler, aber auch telefonisch und online. Im Rahmen unserer Strategie „Hybrider Kunde“ haben wir unsere eigenen Vertriebswege eng miteinander verzahnt und bieten Interessenten auf unserer Homepage beispielsweise die Möglichkeit, auch Vollversicherungstarife online zu beantragen oder alternativ persönliche oder virtuelle Beratungstermine bei unseren Agenturen zu buchen.

Da eine Krankenvollversicherung einen gewissen Beratungsbedarf hat, gehen wir allerdings von einem größeren Wunsch nach einer persönlichen Beratung aus. Insofern setzen wir stark auf interne und externe Vertriebspartner.

Was ändert sich mit diesem Tarif für den Vertrieb? Braucht der Vertrieb für diesen Tarif eine andere Ansprache und was sollte er aus Ihrer Sicht in der Beratung herausstellen?

Deschka: Am wichtigsten ist, dass unsere Kundinnen und Kunden die beste und für ihre individuelle Situation passende gesundheitliche Versorgung bekommen. Unser Beratungsansatz umfasst daher die komplette Krankheitskosten-Vollversicherungs-Familie, um zusammen mit den Kunden den individuellen Bedarf zu ermitteln und ihnen so den für sie passenden Tarif anzubieten.

Mit den sehr umfangreichen, innovativen und teilweise einmaligen Leistungen des neuen „PremiumMed“-Tarifs heben wir uns klar vom Markt ab. Laut der Morgen & Morgen GmbH erfüllen wir im Premiumsegment im Vergleich zu den Wettbewerbern die meisten Leistungsmerkmale voll, insgesamt 71 von 76. Darauf sind wir stolz, und das wollen und werden wir auch offensiv kommunizieren. Denn dies bietet für den Vertrieb zusätzliche Orientierung und für die Kundinnen und Kunden eine gute Entscheidungshilfe.

Sie sprechen bei dem Premiumtarif von attraktiven „innovativen“ Tarifleistungen. Was ist aus Ihrer Sicht besonders attraktiv?

Röttgen: Ich zähle nur einzelne Punkte aus einer Vielzahl an sehr attraktiven medizinischen Versorgungsleistungen auf. Dazu gehören zum Beispiel sehr hohe Zahnleistungen – ohne Zahnstaffel und ohne Implantatbegrenzung. Für Sehhilfen haben wir mit 100 Prozent Erstattung von bis zu 1.500 Euro innerhalb von 24 Monaten aktuell die höchste Leistung am Markt.

Darüber hinaus wird bei unserem „PremiumMed“ gesundheitsbewusstes Verhalten doppelt belohnt: mit einer garantierten und zusätzlichen, erfolgsabhängigen Beitragsrückerstattung.

Für Familien haben wir neben einer Entbindungspauschale von 1.500 Euro je Entbindung zusätzlich bei Bezug von Elterngeld eine Elterngeldpauschale. Sie leistet monatlich 600 Euro für bis zu sechs Monate, also maximal 3.600 Euro. Diese und auch viele andere Leistungen werden weder auf eine mögliche Selbstbeteiligung angerechnet, noch wird die Beitragsrückerstattung dadurch gefährdet.

Deschka: Dadurch lohnt sich der Tarif in jedem Fall: Entweder erhalten unsere Kundinnen und Kunden eine sehr attraktive Rückerstattung ihrer Beiträge oder sie beziehen im Krankheitsfall herausragende Premium-Leistungen.

Was ist die Ausbildungsvariante gegen Risikobeitrag?

Deschka: Diese Variante ist ohne Alterungsrückstellungen kalkuliert. Somit ist sie im Beitrag günstiger und damit vor allem für Studentinnen und Studenten hochattraktiv. In den Leistungen ist sie aber deckungsgleich mit dem Premiumtarif.

Und für welche Auszubildenden gilt der Tarif – wie lang?

Röttgen: Der Tarif gilt für Personen in Ausbildung und Studium im Alter von 20 bis 39 Jahren. Wenn die Voraussetzungen für die Ausbildungsvariante nicht mehr erfüllt sind, wird der Versicherungsschutz im selben Tarif – zu einem Beitrag einschließlich der Bildung von Alterungsrückstellungen – fortgesetzt.

Hierzu müssen natürlich die Voraussetzungen für eine Krankheitskosten-Vollversicherung erfüllt sein. Eine erneute Gesundheitsprüfung ist dann aber selbstverständlich nicht mehr notwendig.

