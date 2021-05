Neue Versicherungslösungen für Firmenkunden

14.5.2021 – Neue Risiken im Zusammenhang mit der Pandemie haben Gothaer sowie Nürnberger teilweise kostenfrei in ihre Betriebshaftpflicht inkludiert. Da immer mehr D&O-Versicherer den Schutz für Firmenkunden kappen, bringt Roland einen überarbeiteten Vermögensschaden-Rechtsschutz ins Spiel. Prokundo bietet für ausgesuchte Branchen eine spezielle Betriebshaftpflicht. Der SdV erweitert für seine Mitglieder auf Wunsch den Straf-Rechtsschutz und der Provinzial-Konzern seine Cyber-Police.

Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie schließen immer mehr Versicherer Ersatzansprüche aus Schäden beim Testen oder Impfen von Mitarbeitern ein.

Testen und Impfen ist bei der Nürnberger mitversichert

Die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG sichert in ihrer Betriebshaftpflicht-Versicherung zuschlagfrei nicht nur die POC-Antigentests in den versicherten Firmen an den eigenen Mitarbeitern, sondern auch bei Besuchern und Kunden ab.

Voraussetzung ist, dass für die Tests geschultes Personal eingesetzt wird. Werden fremde Personen wie zum Beispiel die Mitarbeiter der Nachbarfirmen oder wird gewerblich getestet, kann das Risiko gegen Zuschlag eingeschlossen werden.

Testen betriebsfremde Personen im Auftrag des Versicherungsnehmers, so besteht ausschließlich Versicherungsschutz für die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Firma. Die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Dritten gilt als nicht versichert.

Gothaer erweitert Haftpflichtdeckung für Betriebsärzte und Apotheker

Bei der Gothaer Allgemeine Versicherung AG sind die Risiken aus einer Covid-19-Impfung durch Betriebsärzte mitgesichert. Wird ein solches Impfangebot auch auf die Familienangehörigen der Mitarbeiter ausgedehnt, werde der Versicherungsschutz entsprechend erweitert. Impfungen für andere Personen sind grundsätzlich nicht mitversichert.

Die „Gothaer-Betriebshaftpflicht-Versicherung für Apotheken“ deckt auch Risiken aus Covid19-Schnelltests ab – auch bei Tests außerhalb der eigenen Betriebsräume. Auch wenn Apotheken Corona-Impfstoff umpacken und an Arztpraxen verteilen, sind die daraus entstehenden Risiken in der Betriebshaftpflicht eingeschlossen.

Eine spezielle Pharma-Police (AMG-Deckung) sei nicht erforderlich, wird mitgeteilt. Bei älteren Verträgen sollte aber die Höhe der Deckungssumme überprüft werden.

Roland erweitert Vermögensschaden-Rechtsschutz

Der Vermögensschaden-Rechtsschutz (RS) der Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG umfasst die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherten, wenn dieser im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit wegen des Ersatzes von Vermögensschäden in Anspruch genommen wird.

Der RS kann als eigenständige Lösung oder als Ergänzung zu einem D&O- beziehungsweise zu einem Rechtsschutz-Vertrag abgeschlossen werden. Es ist ein pauschaler Versicherungsschutz für alle Organe des Versicherungsnehmers, also für Geschäftsführer, Vorstände, Aufsichtsräte oder leitende Angestellte. Tochterunternehmen sind mitversichert.

Der Schutz gilt – mit Ausnahme der USA und Kanada – weltweit. Der Tarif umfasst eine vorsorgliche Rechtsberatung, beinhaltet keine Prüfung der Erfolgsaussichten und wird nach einem Schadenfall nicht gekündigt. Die Prämie berechnet sich nach der Zahl der Mitarbeiter.

Der Produktlaunch ist nach Angaben des Anbieters eine Reaktion auf das veränderte Marktumfeld in der D&O-Versicherung. Dieser Schutz habe in Zuge der Pandemie Lücken bekommen. Viele Versicherer hätten ihre Deckungssumme oder ihren Leistungsinhalt reduziert oder Prämien erhöht.

Provinzial hilft bei Schulung für Mitarbeiter

Die Sachversicherer des Provinzial Konzerns haben ihren „Cyber-Schutz“ mit einem kostenlosen Sensibilisierungs-Angebot für die Mitarbeiter ihrer Firmenkunden kombiniert. Die Kooperation mit der Schulungsplattform Cyber-Fuchs.de der Vertriebssoftware24 GmbH bietet den Zugriff auf das Fachwissen im Kampf gegen Cyber-Angriffe.

Der Cyber-Schutz beinhaltet die Bausteine Eigenschäden, Haftpflichtschäden, Vertrauensschäden und Ertragsausfall. Der Ertragsausfallschutz hat sechs Monate Haftzeit bei einem zeitlichen Selbstbehalt von acht Stunden.

Die Police bietet im Schadenfalle technische Unterstützung, rechtliche Beratung, die Übernahme von Abwehrkosten bei behördlichen Verfahren sowie weltweiten Versicherungsschutz.

Das Schulungsangebot klärt unter anderem über Phishing (Datenklau), Ransomware (Erpressungssoftware) und Malware (Schadsoftware) auf.

SdV mit mehr Straf-Rechtsschutz für Vermittler

Die Schutzvereinigung deutscher Vermittler von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen e.V. (SdV) schließt mit dem Versicherungsvertrags-Rechtsschutz (RS) eine Deckungslücke bei ihren Mitgliedern. Der Versicherungsvertrags-RS kann in die Spezial-Straf-RS integriert werden und sichert dann auch Ansprüche aus Versicherungsverträgen ab.

Risikoträge für den Versicherungsvertrags-Rechtsschutz ist die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG. Diese Ansprüche bestehen nach Auskunft der SdV auch gegen den eigenen Versicherer, beispielsweise für die Inhaltsversicherung oder Betriebshaftpflicht.

Der Spezial-Straf-RS ergänzt die Vermögensschaden-Haftpflicht für Vermittler. Sie springt ein, wenn die VSH oder eine „normale“ Rechtsschutz-Versicherung nicht mehr zuständig sind, weil der Vorwurf des Vorsatzes im Raum steht.

Prokundo setzt auf spezielle Branchenkonzepte

Die zum Volkswohl Bund gehörende Prokundo GmbH hat Branchenkonzepte für die Betriebshaftpflicht-Versicherung entwickelt. Versicherbar sind Gewerbetreibende aus den Bereichen Bau und Garten, Detekteien/ Bewachungsunternehmen, Hausmeister, Gebäude-/ Fensterreinigung, Bestatter, Einzelhandel, Medizinische Therapie, Büro-Betriebe, Gastgewerbe und Schönheitspflege

Wählbar sind fünf bis zehn Millionen Euro Versicherungssumme pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Mitversichert sind Online-Aktivitäten des Unternehmens, sämtliche Niederlassungen, das Subunternehmer-Risiko, Mietsachschäden, Asbest-Schäden und Begleitschäden, die bei Nachbesserungsarbeiten entstehen.

Zu den branchenspezifischen Leistungen gehört beispielsweise der Einschluss des Winterdienstes bei Bau und Garten sowie beim Hausmeister. Beim Gastgewerbe sind Getränke- und Imbisswagen mitversichert. Neugründer erhalten einen Rabatt. Die Tarife haben eine Innovationsgarantie.