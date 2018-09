Neue Universa BU-Versicherung: Leistung ab dem ersten Tag

7.9.2018 – Die Universa Lebensversicherung a.G. hat einen neuen Berufsunfähigkeits-Schutz auf den Markt gebracht, der in zwei Tarifvarianten erhältlich ist. Das Produktinformations-Blatt weist explizit darauf hin, dass nur bei mehr als altersentsprechendem Kräfteverfall geleistet wird. Es gibt einige kundenfreundliche Definitionen und in der umfassenderen Variante eine Arbeitsunfähigkeits-Klausel sowie Wiedereingliederungs-Hilfe. Insgesamt betrachtet gehört das Produkt eher in die Top Twenty, schreibt Makler Philip Wenzel in seinem Gastbeitrag.

Marketing ist ungeheuer wichtig, wenn man etwas verkaufen will, das weder zu sehen noch zu spüren ist. Deswegen müssen sich Versicherer bei ihren Produkten auch richtig ins Zeug legen. Mittlerweile sind wir bei den Produktbezeichnungen aber auf einem Level angelangt, der den Kunden verwirren muss.

Philip Wenzel (Bild: privat)

Anfangs hießen die Basis-Tarife, die quasi nur den Standard bieten, den der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) definiert, auch einfach Basis. Dann kamen die ersten Bezeichnungen wie „Smart“ oder „Komfort“. Jetzt brachte die Universa Lebensversicherung a.G. Ende August eine Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung, die in den Tarifvarianten „Exklusiv“ und „Premium“ abzuschließen ist.

Solide gestaltet

Um es kurz zu machen: Die „Premium“-Variante enthält eine Arbeitsunfähigkeits- (AU-) Klausel, die bereits bei einer Krankschreibung leisten würde, und zahlt eine sogenannte Wiedereingliederungs-Hilfe. In der „Exklusiv“-Variante ist das exkludiert.

Aber es ist nicht unbedingt fair, der Universa Namensschinderei vorzuwerfen, da diese, wie gesagt, am Markt üblich zu werden scheint. Denn ansonsten macht sich der Versicherer aus Nürnberg in seinem Produktinformations-Blatt und in den Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen (AVB) ehrlich. Und, soviel kann man vorweg nehmen, keine der Varianten ist schlecht. Sie könnten auch „Solide“ und „Gut“ heißen.

Altersentsprechender Kräfteverfall

Interessant ist das Produktinformations-Blatt, da es sehr übersichtlich gestaltet ist. Hier weist der Versicherer ausdrücklich darauf hin, dass altersentsprechender Kräfteverfall nicht versichert ist. Der Hinweis ist an sich überflüssig, aber eben doch interessant, da es zum altersentsprechenden Kräfteverfall unter den BU-Experten immer wieder Meinungs-Verschiedenheiten gibt (VersicherungsJournal 28.6.2016, 29.5.2017, 27.10.2017).

Die Universa folgt anscheinend der Meinung, dass altersentsprechender Kräfteverfall eine BU auslösen könnte, und möchte deutlich machen, dass nur bei mehr als altersentsprechenden Kräfteverfall geleistet wird.

Einige kundenfreundliche Definitionen

Die AVB sind insgesamt übersichtlich gestaltet, aber es finden sich recht viele Querverweise, die das Lesen mit der Zeit etwas anstrengend machen.

Der Leistungsauslöser ist sauber definiert und auch die Zumutbarkeit in der konkreten Verweisung ist kundenfreundlich gestaltet, weil beispielsweise explizit auf eine maximale Grenze von 20 Prozent Einbuße beim Einkommen hingewiesen wird. Die Zumutbarkeit bei der Umorganisation könnte sich daran orientieren, verzichtet aber auf die maximale Grenze von zumutbaren 20 Prozent Einkommenseinbuße.

Die Universa prüft auch bei endgültigem Ausscheiden aus dem Berufsleben den zuletzt ausgeübten Beruf, was dem gehobenen Marktstandard entspricht. Positiv für den Kunden ist zudem, dass die Universa als einer der wenigen Versicherer bereits ab dem ersten Tag der BU leistet. Normalerweise beginnt die Leistung mit dem Ersten des Folgemonats.

Schüler und Studenten

Die Definitionen für Schüler und Studenten gefallen auch. Bei einem Schüler gilt, dass dieser außerstande sein muss, ohne spezielle Förderung am Unterricht teilzunehmen. Explizit genannt ist der Besuch einer Förderschule. Für Erbsenzähler sollte noch ergänzt werden, dass damit auch inklusiver Unterricht an allgemeinen Schulen gemeint ist, also wenn dem Versicherten in einer allgemeinen Schule ein Förderlehrer an die Seite gestellt wird.

Studenten werden in der zweiten Hälfte des Studiums in der konkreten Verweisung auf den für gewöhnlich erreichten Beruf abgestellt. Das ist ein großer Vorteil, weil ein Akademiker sicherlich besser verdient als ein Student.

Die Definition für Studenten in der ersten Hälfte des Studiums ist sehr ehrlich, aber liest sich dafür nicht so toll. Doch es ist der Universa positiv anzurechnen, dass sie die Bedingungen der konkreten Verweisung ausdrücklich ausformuliert. Die meisten anderen Versicherer belassen es dabei, die positive Abweichung darzustellen.

Studenten sind in der konkreten Verweisung nämlich grundsätzlich arm dran, weil sie nichts verdienen und es fraglich ist, ob das Ansehen eines Studenten höher einzustufen ist als das eines Azubis.

Fiktion bei AU-Klausel ausgeschlossen

Die „Premium“-Variante leistet bei Krankschreibung nach vier Monaten, wenn eine Krankschreibung für weitere zwei Monate vorliegt. Die maximale Leistungsdauer liegt bei 24 Monaten. Die Leistung aus der AU-Klausel kann nicht rückwirkend beantragt werden, sondern muss innerhalb der Zeit, in der der Versicherte krankgeschrieben ist, erfolgen.

Eine Fiktion ist bei der AU-Klausel explizit ausgeschlossen. Der Versicherte benötigt also immer eine laufende Krankschreibung. War er tatsächlich sechs Monate arbeitsunfähig, löst das nur die Leistung aus, wenn er eine weitere Krankschreibung hat, die noch läuft.

Es ist auch denkbar, dass der Versicherer mit dem Ausschluss der Fiktion gemäß der BU-Bedingungen nur klarstellen will, dass bei der AU-Klausel schon nach vier Monaten die Fiktion erfüllt wird. In beiden Fällen muss aber die Leistung während der Krankschreibung beantragt werden, was bei psychischen Erkrankungen schon mal ein Problem sein kann.

Die Klausel gehört zur dritten Generation, da sie auf eine gleichzeitige Beantragung einer Berufsunfähigkeit verzichtet. Auf diesem Niveau sind weniger als 15 Klauseln am Markt einzuordnen.

Eher Top Twenty

Unterm Strich betrachtet ist der neue Berufsunfähigkeits-Schutz der Universa eine solide bis gute BU-Versicherung. Sie kann bei einer guten Annahme eines Kunden eine zu erwägende Alternative sein, auch wenn sie mit dem „Premium“-Tarif eher in die Top Twenty als in die Top Ten anzusiedeln ist.

Der 38-jährige Bürokaufmann zahlt mit 2,5 Prozent Leistungsdynamik und 1.000 Euro Rente bis zum 67. Lebensjahr 92,75 Euro monatlich (123,66 Euro brutto). Der Mechatroniker zahlt 143,24 Euro (190,98 Euro brutto).