Neue Tarife: Keine Rückstufung nach Kfz-Unfall

4.11.2020 – Zur Hauptfälligkeit 1. Januar 2021 melden sich die Bayerische, Getsafe, der LVM, Sijox und Verti mit Neuerungen bei den Kraftfahrttarifen. Meist geht es dabei um den Preis – oft in Form von Rückerstattungen für geringere Fahrleistungen im Zuge der Pandemie. Getsafe tritt neu in den Markt – und dies mit einem neuen Verständnis von Schadensfreiheitsklassen. Sijox erleichtert Dienstwagenfahrern und solchen, die bisher über die Eltern versichert waren, den Einstieg in eine eigene Kraftfahrt-Versicherung.

WERBUNG

Die Getsafe Digital GmbH stuft Kraftfahrthaftpflicht-Versicherte nach einem Unfall nicht in eine schlechtere Schadenfreiheits- (SF-) Klasse zurück. Auch nach einem Unfall soll der Beitrag gleichbleiben – sofern es nicht zu einer „extremen Häufung von Schäden“ kommt, wird auf der Webseite mitgeteilt.

Kunden, die schadenfrei bleiben, wird ein Nachlass von fünf Prozent auf die Prämie im Folgejahr gewährt.

Kreis mit fünf Fahrern versichert

Eigenschäden und die Mallorca-Deckung (jeweils mit Selbstbehalt) sind mit eingeschlossen. Versichert ist grundsätzlich ein Fahrerkreis von fünf Personen, die über 25 Jahre alt sein müssen. Bei der Wahl des Werkstatttarifs sinkt der Beitrag um 20 Prozent.

Die Police kann täglich gekündigt werden. Der Versicherungsschutz kann in Echtzeit auf dem Smartphone verwaltet werden. Die Kfz-Versicherung basiert auf einer Kooperation mit Iptiq EMEA P&C S.A., Niederlassung Deutschland, dem White-Label-Versicherer der Swiss-Re-Gruppe.

Für neun von zehn wird es nicht teurer

Der neue Kfz-Tarif der LVM-Versicherungen beinhaltet die Eigenschadendeckung für Pkw von Privatkunden. Dabei gilt eine Selbstbeteiligung von 500 Euro und eine Höchstentschädigungs-Summe von 50.000 Euro je Schadenereignis.

Eigenen Angaben zufolge investiert der LVM erneut in Maßnahmen zur Preissenkung und -stabilisierung, so dass für 90 Prozent seiner schadenfrei gebliebenen Privat- und Gewerbekunden die Kraftfahrtversicherung 2021 günstiger wird oder die Beiträge stabil bleiben. Dies gilt unabhängig von der versicherten Fahrzeugklasse vom Anhänger bis zum Wohnmobil.

Beiträge rückerstattet

Die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG erstattet ihren Kunden rückwirkend zum 1. Januar 2020 Beiträge, wenn sie weniger Kilometer gefahren sind als im Vertrag verankert. Dafür müssen die Kunden noch ihre geringere Kilometer-Fahrleistung über den digitalen Versicherungs- und Vertragsmanager „Meine Bayerische“ angeben.

Im Hinblick auf die Pandemie schreibt der Versicherer seinen Kunden diese geringere Fahrleistung auch für 2021 fest. Kunden profitieren zudem von einer Beitragsgarantie für Neuverträge zum 1. Januar 2021.

Mehr Transparenz durch Dashcams

Die Verti Versicherung AG inkludiert Dashcams bis zu einem Wert von 200 Euro in der Teilkasko- und der Vollkaskoversicherung. Aufzeichnungen aus Dashcams werden seit 2018 als Beweismittel zugelassen und können ein wirksames Hilfsmittel bei der Klärung des Verfahrens sein.

Zudem hält der Kfz-Direktversicherer drei Aktionen für Makler bereit: Für alle Wohnmobile und Lieferwagen, für die bis zum 31. Januar 2021 ein Angebot erfragt wird, erhält der Versicherungsnehmer den Schutzbrief gratis dazu.

Bis Ende November gibt es den „Premium“-Tarif zu den Konditionen des „Klassik“-Tarifs. Versicherungsnehmer, die ihr Elektroauto über einen Makler versichern, erhalten 20 Prozent Rabatt auf ihre Police und den Schutzbrief für Elektrofahrzeuge kostenlos dazu.

Für Dienstwagenfahrer und andere

Der Kraftfahrttarif „sijox AppDriveX“ der Signal-Iduna-Gruppe hat eine Sondereinstufung „Verbesserte Führerscheinregelung“. Hat der Versicherte noch nie eine eigene Kfz-Versicherung abgeschlossen, kann er einen eigenen Vertrag mit einem Sonder-Schadenfreiheitsrabatt bis maximal Schadenfreiheitsklasse 4 abschließen.

Für jedes Jahr mit Führerscheinbesitz erhält er eine Klasse gutgeschrieben. Neu ist, dass die GAP-Deckung für geleaste oder finanzierte Fahrzeuge in der Kaskoversicherung inklusive ist. Über die App kann der Versicherungsschutz kurzfristig und zeitlich begrenzt – beispielsweise um weitere Fahrer oder einen Auslandsschadenschutz – erweitert werden.

Sijox erstattet zudem Beiträge, wenn die Fahrleistung geringer ausfällt als vereinbart worden ist. Der Tarif enthält eine abschaltbare Telematikfunktion. Erfahrene Bonuspunkte dienen hier aber nicht der Prämiensenkung, sondern können in Einkaufsgutscheine umgetauscht werden.