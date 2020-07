Neue Tarife für Privatleute nach dem „Passt-sich-an-Prinzip“

2.7.2020 – Die Continentale hat ihre Unfallversicherung um eine höherwertige Variante erweitert. Die Württembergische hat die Privat-Haftpflicht- und ihre Kfz-Tarife überarbeitet und der Häger Versicherungsverein seinen Hausrat-Schutz. Hepster versichert nun auch Anhänger.

Die Continentale Sachversicherung AG hat ihren „UnfallGiro“-Tarif überarbeitet und um einen „Top-Schutz“-Variante ergänzt. Zudem beschränkt sich die Gesundheitsprüfung auf die Frage nach Diabetes sowie der Einnahme von blutverdünnenden beziehungsweise gerinnungshemmenden Medikamenten. Der Interessent werde stets versichert, aber gegebenenfalls mit einem Ausschluss.

Lebenslange Unfallrente wird ab 35 Prozent Invalidität

Der „Top-Schutz“ leistet ab 75 Prozent Invalidität die Höchstleistung bei der Unfallrente und der Unfall-Einmalzahlung. Zusätzlich verdoppeln sich ausgewählte Leistungen aus dem „XXL-Tarif“. Die lebenslange Unfallrente wird ab 35 Prozent Invalidität fällig.

Versichert sind auch Unfälle infolge von Bewusstseinsstörungen durch Ermüdung oder infolge epileptischer Anfälle. Für kleine Unfälle wird ein Schmerzensgeld gezahlt. Inklusive sind Zahlungen von jetzt jeweils 18 Monatsrenten im Todesfall sowie für kosmetische Operationen.

Im Kinder-Tarif sind Verletzungen durch Eigenbewegung oder durch Erschrecken mitgedeckt. Auch für Zahnspangen, die bei einem Unfall beschädigt werden, besteht Versicherungsschutz. Der Tarif „XXL“ wurde um Auslandsassistance, Haushaltshilfegeld und psychologische Betreuung ergänzt. Bei einer ärztlich verordneten Kur trägt die Continentale auch einen Teil der Kosten für eine Begleitperson.

Private Haftpflichtversicherung passt sich an

Die Württembergische Versicherung AG hat die Privat-Haftpflichtversicherung (PHV) in der Variante „Premium“ um das „Passt-sich-an-Prinzip“ erweitert. Bestimmte neue Lebenslagen wie der Eintritt in das Berufsleben oder die Heirat sind dadurch für zwölf Monate vorsorglich mitversichert.

Neu sind zudem die Marktgarantie sowie der „Sofort-Schutz“, der bei Versicherungswechsel zur Württembergischen etwaige Deckungslücken anderweitig bestehender Versicherungsverträge schließt.

In „Premium“ wurde die Neuwertentschädigung auf bis 10.000 Euro verdoppelt. Vorausgesetzt ist, dass die beschädigten Gegenstände nicht älter als zwei Jahre sind. Ersetzt wird nun auch das Abhandenkommen. Auch die Haftungssumme für Be- und Entladeschäden an Dritten durch Beladen des eigenen Kfz sowie Betankungsschäden und die Übernahme der Rabattrückstufung beim Fahren fremder Kfz wurden auf bis jeweils 10.000 Euro verdoppelt.

Neu in der Ausfalldeckung bis jeweils 500.000 Euro sind der Opferschutz bei Vorsatztaten durch unbekannte Täter und Schäden durch Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer von Kraftfahrzeugen.

Sechs- statt Zweifamilienhaus abgesichert

Abgesichert sind in der PHV auch Inhabern von Sechsfamilienhäusern. Dies war bisher begrenzt auf Zweifamilienhäuser. Zudem wurde die Grenze von 300.000 Euro beim Bauherrenrisiko bei Neubauten vollständig gestrichen.

Mietsachschäden an privat geliehenen, gemieteten, geleasten oder gepachteten fremden beweglichen Sachen werden bis zur Versicherungssumme übernommen. Bisher galt das Limit von 500.000 Euro. Sachschäden aus betrieblich und arbeitsvertraglich veranlassten Tätigkeiten gegenüber Kollegen, Arbeitgebern und sonstigen fremden Dritten sind neu im Versicherungsschutz und bis 10.000 Euro abgesichert.

Kfz-Schutz mit 24-monatiger Neupreis- und Kaufpreisentschädigung

Zudem gelten bei der Württembergischen ab Juli Neuerungen bei Kfz-Tarifen. Künftig wird bei der Festlegung des Versicherungsbeitrags von Wohnmobilen der Kaufpreis zugrunde gelegt. Zudem wird nach der Aufbauform des Fahrzeugs, wie beispielsweise nach Alkoven oder Kastenwagen, differenziert.

Der Versicherungsschutz umfasst eine 24-monatige Neupreis- und Kaufpreisentschädigung. Eine GFK-Bedachung und Fahrassistenzsysteme (zum Beispiel Rückfahrkamera oder Spurhalteassistent) mindern den Beitrag.

Die neuen Tarife beinhalten eine GAP-Deckung für Leasing- und kreditfinanzierte Fahrzeuge. Beitragsfrei mitversichert sind Markisen und Vorzelte bis 3.000 Euro. Im Leistungsumfang ist eine Vorsorgeversicherung für nachträgliche An- und Umbauten bis zu zehn Prozent des Kaufpreises enthalten. Der Schutzbrief für Wohnmobile und die fahrzeugunabhängige Mobilitätsschutz-Police wurden für Wohnmobile von vier Tonnen auf 7,5 Tonnen erweitert.

Bei der Kfz-Versicherung von Pkw – privat wie gewerblich – wurde die Schadenfreiheitsklasse bis SF50 eingeführt. Der Nachlass für den Zusatzbaustein „Schadenservice+“ wurde erhöht.

Hausratversicherung günstiger für junge Leute

Seine neue Hausratversicherung „HHV 2.0“ bietet der Häger Versicherungsverein a.G. in drei Varianten. So könnten Kundenwünsche genauer abgebildet werden. „Basis 2.0“ richte sich den Kostenbewussten, „Kompakt 2.0“ an Kunden mit weitergehenden Absicherungswünschen und „Top 2.0“ liefere umfänglichen Versicherungsschutz.

Ersetzt werden auch Schäden am Hausrat einer Pflegekraft oder einer Au-Pair-Hilfe. In „Kompakt 2.0“ und „Top 2.0“ sind der beruflich bedingte Zweitwohnsitz (Pendlerwohnung) mit 25 beziehungsweise 35 Prozent der Versicherungssumme (maximal 25.000/35.000 Euro) mitversichert.

Auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit bei Verletzung von Obliegenheiten wird in „Top 2.0“ bis 3.000 Euro verzichtet. Alle drei Variante enthalten die „unklare Zuständigkeit bei Versichererwechsel“, die Innovationsgarantie sowie die Leistungsgarantie gegenüber den Musterbedingungen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Fahrräder sind beitragsfrei

Fahrraddiebstahl ist in „Kompakt 2.0“ mit einem Prozent und in „Top 2.0“ mit zwei Prozent der Versicherungssumme beitragsfrei mit eingeschlossen. In den beiden höherwertigen Varianten sind Trick- und Taschendiebstahl bis 1.500 beziehungsweise 3.000 Euro bei Wertsachen von 250/500 Euro versichert.

Zu den Erweiterungen gehören unter anderem auch Reiserücktrittskosten nach einem Schaden von mindestens 10.000 Euro und der Diebstahl von Hör- und Sehhilfen sowie Zähnen und Gebissen. Umfasst sind auch Gartenmöbel und -geräte, der Aufbruch von Kraft- und Wasserfahrzeugen und Sturmschäden auf dem Versicherungsgrundstück. Jungen Leuten unter 27 Jahren wird ein Rabatt von 30 Prozent auf die Hausratprämie gewährt.

Fahrradanhänger abgesichert

Die digitale Vertriebsplattform Hepster, eine Marke der Moinsure GmbH, sichert Fahrrad- und E-Bike-Anhänger gegen die Gefahren Unfall-, Sturz- und Transportschäden, Vandalismus und Schäden durch Dritte sowie Diebstahl und Raub ab. Risikoträger sind die Helvetia Versicherungen.

Versichert werden kann zudem der Verschleiß am Anhänger (Reifen, Bremsbeläge, Fahrradkette und -schaltung, aber auch die Felgen) mit einer Wartezeit von vier Monaten. Ferner sind Bedienfehler, die unsachgemäße Handhabung sowie Material-, Produktions- und Konstruktionsfehler nach zweijähriger Verjährungsfrist gedeckt.

Die Anhängerversicherung kann einzeln und unabhängig vom Rad geschlossen werden. Der Schutz gilt weltweit, für alle gängigen Fahrradanhänger (auch Carbon) für die private und gewerbliche Nutzung, geliehene oder gemietete Anhänger, ohne Altersbeschränkung und ohne Selbstbeteiligung. Als Versicherungswert gilt die Wiederbeschaffung zum Neuwert.

Die Versicherungsprämie für einen 600 Euro teuren Anhänger kostet 60 Euro im Jahr, wenn er gegen alle Gefahren versichert wird. Beim reinen Diebstahlschutz fallen 36 Euro an. Die Versicherung können auch Fachhändler, Verleihstationen und Service-Anbieter rund um das Rad anbieten.