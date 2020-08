Neue Tarife für Golfer, Flieger, Fahrer und Senioren

5.8.2020 – Bei der Privat-Haftpflicht der Stuttgarter sind Schäden durch mitversicherte Personen untereinander abgedeckt. Bei der Ideal zahlt die Generation 60+ weniger für den Hausratschutz. LTA versichert Golfer, die R+V Motorradbekleidung und die Basler Boote und Flieger in der Gap-Deckung.

Die neue Privat-Haftpflichtversicherung der Stuttgarter Versicherung AG deckt Personen- und Sachschäden durch Mitversicherte untereinander ab. Der Ersatz von Sachschäden setzt allerdings voraus, dass diese gerichtlich geltend gemacht worden sind.

Stuttgarter Privat-Haftpflicht: Neuwert auch bei Forderungsausfall

Neue Bestandteile sind zudem der Ersatz von Schäden bei Gefälligkeitshandlungen, von Schäden durch mitversicherte deliktunfähige Personen, von Mietsachschäden an beweglichen Sachen und von Schäden im Umgang mit elektronischen Daten.

Beschädigte oder zerstörte Gegenstände, die nicht älter als zwölf Monate sind, werden bis 3.000 Euro zum Neuwert ersetzt. Diese Neuwertentschädigung gilt auch im Rahmen der Forderungsausfall-Versicherung, wenn nur zum Zeitwert reguliert wurde.

Ergänzt wurde der Tarif um die Innovations-, Besserstellungs- und Best-Leistungs-Garantien. Zudem gibt es eine Summen- und Konditionsdifferenz-Deckung für Wechsler. Zusätzlich kann die Möglichkeit der Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit eingeschlossen werden.

Hausratversicherung bei der Ideal günstiger für Ältere

Die Ideal Versicherung AG verbilligt die Hausratversicherung für Menschen ab 60 Jahren um bis zu 20 Prozent. In „Klassik“ sind unter anderem Wertsachen bis 30 Prozent, einfacher Diebstahl von Hausrat aus dem Krankenhaus bis zu einem Prozent und Überspannungsschäden bis 20 Prozent der Versicherungssumme versichert.

Bargeld wird im Schadenfall bis 3.000 Euro ersetzt, zu bestimmten Anlässen gilt der doppelte Betrag. Schäden durch grobe Fahrlässigkeit sind bis 10.000 Euro versichert.

In „Exklusiv“ sind zudem räuberische Erpressung, Handtaschen-Trickdiebstahl bis ein Prozent und Haustür-Trickbetrug bis fünf Prozent der Versicherungssumme versichert. Zudem sind Schäden durch Phishing (Online-Banking) und Diebstahl am Arbeitsplatz gedeckt.

Highlights für den Vertrieb sind die Sofortpolicierung ohne Kundenunterschrift, die Möglichkeit, Schäden online zu melden, eine zusätzliche Vergütung für die IPOS-Onlineübersendung, die elektronische Signatur auf allen Anträgen und die Möglichkeit, den Onlinerechner auf die eigene Homepage einzubauen.

LTA erweitert den Reiseschutz für Golfer

Die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) hat ihren „All-in-One Tarif“ um den optionalen Baustein „Ganzjahres-Golfversicherung“ erweitert. Der Reiseschutz „AiO“ kostet ab 135 Euro im Jahr, der Baustein in den Varianten „L“, „XL“ und „XXL“ jeweils 12, 36 und 120 Euro.

Versichert sind Transportunfälle, Schaden durch Leitungswasser, Brand, Blitzschlag, Explosion (bis 10.000 Euro in XXL), Haftpflichtschäden (bis 1,5 Millionen Euro in XXL), höhere Gewalt, Raub, Einbruch, Diebstahl und in „XL“ und „XXL“ die Kosten für Leihschläger bei Gepäckverlust/Verspätung bis 500 beziehungsweise 1.000 Euro.

Die Kosten für die Lokalrunde bei einem „Hole-in-One“ sind je nach Tarif mit bis zu 375, 500 beziehungsweise 1.000 Euro gedeckt.

Die beiden höherwertigen Varianten Einbruch/Diebstahl ersetzen auch die Schäden bei Einbruch oder Diebstahl von Equipment wie der Golfuhr, dem Entfernungsmesser oder des E-Trolleys. Die Golfversicherungen ersetzten auch Schäden an gemieteter Ausrüstung. Der Schutz gilt weltweit.

Neuer Kfz-Tarif der R+V mit erweiterten Leistungen für Motorradfahrer

Die R+V Versicherung AG ersetzt in ihrem neuen Kfz-Vollkasko-Tarif durch einen Unfall beschädigte Motorradbekleidung bis zu 600 Euro. Die neue Teilkasko wiederum leistet Ersatz, wenn ein Dieb während einer Tourpause Kleidungsstücke wie Handschuhe aus dem verschlossenen Topcase entwendet.

Unverändert sind Schutzhelme sind wie bisher ohne Entschädigungs-Obergrenze versichert, wenn sie fest mit der Maschine verbunden waren. Wird das Motorrad gestohlen oder bei einem Unfall zum Totalschaden, erstattet die R+V im neuen Tarif den Neupreis innerhalb der ersten sechs Monate nach Erstzulassung.

Basler mit Gap-Deckung für Boote und Flugzeuge

Die Basler Sachversicherungs AG versichert mit ihrer „Forderungsdifferenz-Versicherung GAP24“ Boote und Flugzeuge bis 500.000 Euro ohne Rückfrage. Neu sind neben der Basisdeckung die zuschlagspflichtige Komfort- und Optimaldeckungen für Kfz, Anhänger und Auflieger.

Diese Bausteine erstatten den Aufwand für ein Ersatzfahrzeug bis maximal 7.500 Euro (bei einem Fahrzeugwert bis 50.000 Euro) beziehungsweise bis 15 Prozent des Kaufpreises (ab einem Wert von 50.000 Euro).

Die Optimaldeckung übernimmt die Kosten, die bei einem Teil- oder Reparaturschaden an Leasingfahrzeugen in Form der Wertminderung anfallen können. Für Leasingfahrzeuge bis zu 5 Jahren und einer Laufleistung von 100.000 km wird die Wertminderung voll übernommen.

Bedingungen verständlicher und Erklärungen per Video

Eine Gap-Deckung schließt bei einem Totalschaden oder Diebstahl die Lücke zwischen Zeitwert und Ablösewert beziehungsweise Restschuld des geleasten oder finanzierten Fahrzeugs.

Bei der Überarbeitung des Tarifs wurden die Bedingungen eigenem Bekunden nach verständlicher formuliert und Informationen als Videos aufbereitet.

Die Selbstbeteiligung aus der Hauptversicherung kann optional bis 2.500 Euro übernommen werden, sofern der Versicherungswert mehr als 50.000 Euro beträgt. Versichert sind neben Bergungs- auch Entsorgungskosten. Ferner werden die Bereitstellungs- beziehungsweise Überführungskosten bis zwei Prozent der Versicherungssumme übernommen.